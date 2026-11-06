AMD vrea să crească de 20 de ori eficiența energetică a serverelor AI până în 2030. Ce presupune planul companiei

Inteligența artificială pune presiune pe resursele centrelor de date

Extinderea rapidă a AI și a calculului de înaltă performanță aduce oportunități în domenii precum medicina, cercetarea științifică, educația și productivitatea companiilor. În același timp, infrastructura necesară pentru aceste tehnologii consumă cantități tot mai mari de energie și apă și are nevoie de suprafețe extinse pentru instalarea echipamentelor.

Murrill consideră că responsabilitatea corporativă face parte din identitatea AMD încă de la înființarea companiei, în 1969. Deviza fondatorului, potrivit căreia oamenii trebuie să fie pe primul loc, iar produsele și profitul vor veni ulterior, continuă să influențeze abordarea companiei. AMD publică rapoarte de sustenabilitate de peste 30 de ani.

Pe măsură ce cererea pentru infrastructură AI crește, compania acordă o atenție mai mare impactului centrelor de date și dezvoltării responsabile a inteligenței artificiale. Strategia presupune integrarea criteriilor de mediu în proiectarea produselor, colaborarea cu furnizorii și stabilirea unor obiective concrete pentru fiecare echipă implicată.

Potrivit directorului de sustenabilitate, nicio companie nu poate rezolva singură problemele generate de extinderea industriei semiconductorilor. Cooperarea dintre producători, furnizori și celelalte companii din lanțul valoric este necesară pentru obținerea unor rezultate măsurabile.

Ce obiective are AMD pentru reducerea emisiilor din lanțul de aprovizionare

AMD nu deține fabrici proprii pentru producția semiconductorilor, ci colaborează cu furnizori specializați. Din acest motiv, reducerea impactului asupra mediului depinde în mare măsură și de performanța partenerilor care fabrică produsele.

Compania lucrează de peste zece ani cu principalii furnizori pentru monitorizarea consumului de energie, a emisiilor de carbon, a cantităților de apă utilizate și a deșeurilor rezultate din procesele de producție.

Procesul include cerințe contractuale și prevederi din Codul de conduită pentru furnizori. AMD evaluează periodic performanțele partenerilor prin chestionare anuale și audituri, iar informațiile colectate sunt transformate în fișe de evaluare transmise atât conducerii proprii, cât și reprezentanților companiilor respective.