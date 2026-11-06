AMD vrea să crească de 20 de ori eficiența energetică a serverelor AI până în 2030. Ce presupune planul companiei
Inteligența artificială și calculul de înaltă performanță cer tot mai multă putere de procesare, dar extinderea infrastructurii necesare vine cu un cost important pentru mediu. Consumul de electricitate, apa folosită pentru răcire și spațiul ocupat de centrele de date devin probleme tot mai greu de ignorat. AMD susține că eficiența energetică a procesoarelor și serverelor poate contribui la reducerea acestei presiuni și și-a stabilit un obiectiv ambițios: creșterea de 20 de ori a eficienței energetice la nivel de rack pentru antrenarea și utilizarea modelelor AI până în 2030.
Într-un interviu despre strategia de sustenabilitate a companiei, Justin Murrill, directorul de sustenabilitate al AMD, a explicat cum încearcă producătorul de cipuri să reducă impactul asupra mediului. Planul include dezvoltarea unor tehnologii mai eficiente, colaborarea cu furnizorii care fabrică produsele și stabilirea unor ținte măsurabile pentru întregul lanț de aprovizionare.
Inteligența artificială pune presiune pe resursele centrelor de date
Extinderea rapidă a AI și a calculului de înaltă performanță aduce oportunități în domenii precum medicina, cercetarea științifică, educația și productivitatea companiilor. În același timp, infrastructura necesară pentru aceste tehnologii consumă cantități tot mai mari de energie și apă și are nevoie de suprafețe extinse pentru instalarea echipamentelor.
Murrill consideră că responsabilitatea corporativă face parte din identitatea AMD încă de la înființarea companiei, în 1969. Deviza fondatorului, potrivit căreia oamenii trebuie să fie pe primul loc, iar produsele și profitul vor veni ulterior, continuă să influențeze abordarea companiei. AMD publică rapoarte de sustenabilitate de peste 30 de ani.
Pe măsură ce cererea pentru infrastructură AI crește, compania acordă o atenție mai mare impactului centrelor de date și dezvoltării responsabile a inteligenței artificiale. Strategia presupune integrarea criteriilor de mediu în proiectarea produselor, colaborarea cu furnizorii și stabilirea unor obiective concrete pentru fiecare echipă implicată.
Potrivit directorului de sustenabilitate, nicio companie nu poate rezolva singură problemele generate de extinderea industriei semiconductorilor. Cooperarea dintre producători, furnizori și celelalte companii din lanțul valoric este necesară pentru obținerea unor rezultate măsurabile.
Ce obiective are AMD pentru reducerea emisiilor din lanțul de aprovizionare
AMD nu deține fabrici proprii pentru producția semiconductorilor, ci colaborează cu furnizori specializați. Din acest motiv, reducerea impactului asupra mediului depinde în mare măsură și de performanța partenerilor care fabrică produsele.
Compania lucrează de peste zece ani cu principalii furnizori pentru monitorizarea consumului de energie, a emisiilor de carbon, a cantităților de apă utilizate și a deșeurilor rezultate din procesele de producție.
Procesul include cerințe contractuale și prevederi din Codul de conduită pentru furnizori. AMD evaluează periodic performanțele partenerilor prin chestionare anuale și audituri, iar informațiile colectate sunt transformate în fișe de evaluare transmise atât conducerii proprii, cât și reprezentanților companiilor respective.
Colaborarea nu se limitează la verificarea rezultatelor. AMD oferă și programe de instruire prin care furnizorii își pot dezvolta competențele necesare pentru reducerea impactului asupra mediului.
Unul dintre obiectivele companiei este diminuarea cu 25% a intensității emisiilor de carbon asociate producției din lanțul de aprovizionare până în 2030, comparativ cu nivelul înregistrat în 2024.
În 2025, AMD a obținut calificativul A în cadrul evaluării CDP Supplier Engagement Assessment. Rezultatul reflectă performanțele companiei în domenii precum guvernanța, stabilirea obiectivelor de mediu, gestionarea emisiilor indirecte din categoria Scope 3 și colaborarea cu partenerii din lanțul valoric.
Planul 20×30 ar putea reduce masiv consumul centrelor de date
Eficiența energetică a devenit un criteriu important pentru companiile care dezvoltă infrastructură AI. Centrele de date au nevoie de tot mai multă putere de calcul, însă energia electrică disponibilă, capacitatea de răcire și spațiul sunt limitate și costisitoare.
Problema este relevantă și pentru Europa, care urmărește dezvoltarea unor gigafabrici dedicate inteligenței artificiale. În acest context, performanța raportată la fiecare watt consumat contează tot mai mult în deciziile privind infrastructura, alături de costul total de exploatare.
AMD susține că o densitate mai mare a capacității de calcul poate permite obținerea aceleiași performanțe cu mai puține servere. Astfel, centrele de date existente ar putea fi folosite mai eficient, iar necesitatea construirii unor noi facilități ar putea scădea.
Prin obiectivul numit 20×30, compania urmărește să îmbunătățească de 20 de ori eficiența energetică la nivel de rack pentru antrenarea modelelor AI și pentru inferență, în intervalul 2024-2030.
AMD estimează că atingerea acestei ținte ar putea reduce infrastructura necesară pentru antrenarea unui model AI tipic de la peste 570 de rackuri de servere, cât erau necesare în 2024, la doar două. Potrivit companiei, o asemenea evoluție ar însemna o reducere de cel puțin 95% a consumului de electricitate și a intensității emisiilor de carbon asociate.
O altă posibilitate ar fi ca un centru de date să ofere de 20 de ori mai multă capacitate de calcul păstrând același consum de energie. Aceste rezultate reprezintă însă ținte urmărite de AMD, nu performanțe deja obținute la nivelul întregii infrastructuri.
De ce eficiența procesoarelor contează pentru viitorul AI
Justin Murrill consideră că cea mai importantă contribuție pe care AMD o poate aduce la reducerea impactului asupra mediului ține de eficiența energetică a propriilor produse. Cu cât procesoarele și sistemele companiei pot furniza mai multă capacitate de calcul pentru fiecare watt consumat, cu atât clienții pot răspunde mai ușor cererii de procesare fără să crească proporțional consumul de resurse.
Abordarea este relevantă mai ales pentru centrele de date, unde extinderea AI presupune investiții în electricitate, răcire, apă și spații suplimentare. Îmbunătățirea eficienței echipamentelor poate reduce presiunea asupra acestor resurse și poate ajuta companiile să își atingă propriile obiective de sustenabilitate.
Atingerea țintelor presupune colaborare între departamente, responsabilități bine definite și raportarea transparentă a progreselor. Inginerii au un rol important în acest proces, deoarece eficiența energetică trebuie luată în calcul încă din etapa de proiectare a produselor.
Murrill recunoaște că amploarea provocărilor de mediu rămâne considerabilă, dar consideră că evoluția tehnologiei poate contribui la apariția unor soluții care nu sunt disponibile în prezent. Obiectivul este ca dezvoltarea infrastructurii de calcul să aducă beneficii în cercetare, sănătate și industrie, fără ca impactul asupra resurselor naturale să crească în același ritm.