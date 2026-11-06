ASUS a lansat în România laptopul ExpertBook A7, cu autonomie de până la 26 de ore, la ASUS Business Summit 2026. Cum arată viitorul muncii în era AI

Summitul a reunit aproximativ 130 de invitați, reprezentanți ai mediului de afaceri, parteneri ASUS și jurnaliști. Dincolo de prezentarea noului laptop, evenimentul a propus două dezbateri despre rolul inteligenței artificiale în companii și despre felul în care tehnologia poate transforma activitatea angajaților. Mesajul principal a fost că viitorul muncii nu depinde exclusiv de performanța dispozitivelor, ci și de modul în care oamenii reușesc să folosească eficient instrumentele digitale.

ASUS ExpertBook A7, laptopul de 1,2 kg care promite până la 26 de ore de autonomie

Principala atracție a evenimentului a fost ASUS ExpertBook A7 (14” Intel), un laptop conceput pentru profesioniștii care au nevoie de performanță și mobilitate, fără să facă compromisuri importante în privința construcției sau securității.

Dispozitivul impresionează în primul rând prin dimensiuni. Cu o grosime de aproximativ un centimetru și o greutate care pornește de la 1,2 kilograme, ExpertBook A7 este gândit pentru cei care lucrează atât de la birou, cât și din deplasare. Carcasa este realizată dintr-un bloc de aliaj de aluminiu din seria 6000, prelucrat CNC, ceea ce contribuie la aspectul elegant și la rigiditatea construcției.

Laptopul integrează un ecran OLED 3K de 14 inchi, cu o rată de reîmprospătare de 120 Hz, și poate fi echipat cu procesoare până la Intel Core 7, 16 GB de memorie LPDDR5X și SSD de 512 GB. Pentru confortul utilizatorului, ASUS a inclus un touchpad haptic din sticlă și un mecanism care permite deschiderea ecranului cu o singură mână.

Unul dintre cele mai importante argumente este autonomia declarată de producător: până la 26 de ore de redare video locală, în condițiile specifice testelor ASUS. Rezultatul a fost obținut pe o configurație cu Intel Core 7 350, 16 GB RAM, SSD de 512 GB și baterie de 65 Wh. În utilizarea reală, autonomia variază în funcție de aplicații, luminozitate și sarcinile executate.

Conectivitatea include Wi-Fi 6E, două porturi USB-C cu funcționalitate completă, USB-A și HDMI, iar sistemul de răcire ASUS ExpertCool este proiectat pentru utilizarea profesională de zi cu zi.

Securitatea reprezintă un alt punct important. ExpertBook A7 oferă protecție BIOS conform standardului NIST SP 800-193, cip TPM 2.0 dedicat, autentificare biometrică și suport pentru Windows 11 Secured-core PC. ASUS promite inclusiv cinci ani de actualizări de securitate pentru BIOS și drivere.

În cadrul evenimentului, Bogdan Ivașcu, Country Manager ASUS România, a explicat cât de importante sunt testele de rezistență pentru dispozitivele profesionale.

„Scopul este de a oferi un dispozitiv fiabil pentru o utilizare normală sau în condiții optime pe o perioadă cât mai lungă”, a declarat acesta.

Noul laptop este deja disponibil în România, la un preț de pornire de aproximativ 7.999 de lei, în funcție de configurație.

ExpertBook A7 completează portofoliul business ASUS, din care fac parte și modele precum ExpertBook Ultra și ExpertBook P3, concepute pentru diferite categorii de profesioniști.

Inteligența artificială la birou: când este mai bine să folosești AI local și când să apelezi la cloud

Dincolo de lansarea hardware, ASUS Business Summit 2026 a pus accent pe una dintre cele mai importante întrebări pentru companiile moderne: cum poate fi integrată inteligența artificială în activitatea zilnică, fără costuri inutile și fără compromiterea datelor?

Primul panel, intitulat „AI at Work – Local AI vs. Cloud AI”, a reunit reprezentanți ASUS și specialiști din domeniul tehnologiei. Discuțiile au fost moderate de Alex Grecu, printre participanți numărându-se Bogdan Ivașcu, Liviu Marica și Vlad Andriescu, jurnalist start-up.ro.

Una dintre concluziile dezbaterii a fost că AI-ul local și serviciile cloud nu trebuie privite ca soluții concurente, ci complementare. Alegerea depinde de complexitatea operațiunilor, de buget, de confidențialitatea informațiilor și de nevoile fiecărei organizații.

„Rezultatul pe care vrei să-l obții și fluxul efectiv – care sunt pașii, pe unde trec datele respective – e mai important decât capacitatea laptopului. Dacă nu le știi pe primele, iei decizii greșite”, a explicat Bogdan Ivașcu.

Un exemplu interesant a venit chiar din organizarea evenimentului. Echipa ASUS a utilizat instrumente de inteligență artificială pentru a genera și compara variante de amenajare a sălii, inclusiv poziționarea ecranelor și a elementelor de branding.

Totuși, tehnologia nu a înlocuit procesul decizional uman.

„Decizia trebuie să rămână întotdeauna la om, la angajat”, a subliniat Liviu Marica, Country Marketing Manager ASUS România.

De altfel, adoptarea inteligenței artificiale în companiile mici și mijlocii devine tot mai importantă, dar implementarea eficientă presupune instruirea angajaților și stabilirea unor reguli clare.

Cum poate AI să economisească timp și de ce laptopul potrivit depinde de angajat

Cel de-al doilea panel, „Building the Modern Workplace”, a analizat modul în care tehnologia poate contribui la eficientizarea activității profesionale. Unul dintre invitați a fost antreprenorul Stelian Muscalu, care a oferit un exemplu concret din propriile afaceri.

Acesta a povestit cum a automatizat procesul de pregătire a comenzilor către furnizori pentru taverna sa din Thassos. Sistemul analizează stocurile și vânzările, apoi generează comenzile necesare. Înainte de implementarea completă, antreprenorul a comparat rezultatele automatizării cu comenzile pregătite manual.

Potrivit estimărilor sale, soluția îi economisește aproximativ 30–35 de minute în fiecare seară.

„Cu cât ai mai mult timp, cu atât te poți gândi la dezvoltare, cu atât poți deveni mai productiv”, a explicat Stelian Muscalu.

Discuția a evidențiat și faptul că tehnologia nu trebuie aleasă exclusiv în funcție de specificațiile tehnice. Un angajat care lucrează în grafică are nevoi diferite față de un manager care călătorește frecvent sau un specialist care utilizează în principal aplicații de productivitate.

„Când alegi un laptop, trebuie să pleci de la nevoile oamenilor din echipă”, a subliniat Liviu Marica.

În zona demonstrativă de la ARCUB, participanții au putut descoperi și alte produse ASUS destinate companiilor și instituțiilor de învățământ, precum ExpertBook Ultra, ExpertBook B5 Flip G2 și ExpertCenter P400.

O zonă special amenajată a prezentat inclusiv metodele prin care ASUS testează rezistența laptopurilor, de la utilizarea repetată a porturilor până la verificarea durabilității balamalelor.

Prima ediție ASUS Business Summit din România a evidențiat astfel o schimbare importantă în industria tehnologiei: performanța unui laptop nu mai este evaluată doar prin puterea procesorului sau capacitatea memoriei, ci și prin securitate, mobilitate, fiabilitate și integrarea eficientă a inteligenței artificiale în activitatea profesională.

Iar ExpertBook A7 reprezintă una dintre propunerile ASUS pentru această nouă generație de dispozitive business.