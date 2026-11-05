„Dune 3” schimbă povestea din cărți. Zendaya și Robert Pattinson dezvăluie detalii surprinzătoare despre finalul trilogiei

Zendaya confirmă schimbările, iar Robert Pattinson vorbește despre un film mult mai emoționant

Zendaya, care revine în rolul lui Chani, a explicat că noua producție include numeroase elemente fidele materialului original, dar și diferențe semnificative. Declarația sa este importantă pentru fanii romanelor, mai ales pentru că povestea din „Dune Messiah” are o structură diferită de cea a primelor două volume adaptate pentru cinema.

Robert Pattinson, unul dintre noii membri ai distribuției, îl interpretează pe Scytale, un personaj important în intriga politică a romanului. Actorul a mărturisit că scenariul i s-a părut complicat la prima lectură, însă filmul rezultat este mai emoționant decât și-ar fi imaginat.

Pattinson a explicat că povestea are o dimensiune politică și morală puternică, dar că adaptarea pune un accent neașteptat pe relațiile familiale și pe consecințele emoționale ale deciziilor personajelor. Această abordare ar putea transforma ultimul capitol într-o experiență diferită de spectacolul vizual oferit de primele două filme.

Finalul lui Paul Atreides promite să fie diferit de ceea ce așteaptă fanii

Timothée Chalamet, interpretul lui Paul Atreides, s-a declarat mulțumit de felul în care Denis Villeneuve a încheiat trilogia. Actorul a sugerat că regizorul nu a încercat să repete formula filmelor precedente, ci să construiască o concluzie cu propria identitate.

Schimbările nu reprezintă neapărat o surpriză. Încă din „Dune: Part Two”, Villeneuve a modificat anumite relații și evenimente, în special în ceea ce privește personajul Chani. Aceste decizii au creat premisele unui final care nu poate reproduce integral desfășurarea evenimentelor din romane.

În plus, „Dune Messiah” este o poveste mai puțin concentrată pe război și mai mult pe efectele puterii absolute, fanatismul religios și transformarea unui lider într-un simbol care ajunge să-și depășească propriile intenții.

Pe Playtech.ro au fost prezentate anterior primele imagini din „Dune 3”, dar și schimbările sugerate de trailer.