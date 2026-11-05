„Dune 3” schimbă povestea din cărți. Zendaya și Robert Pattinson dezvăluie detalii surprinzătoare despre finalul trilogiei
Una dintre cele mai așteptate producții cinematografice ale anului 2026 promite să surprindă inclusiv publicul familiarizat cu romanele lui Frank Herbert. „Dune: Part Three”, filmul care va încheia trilogia regizată de Denis Villeneuve, nu va urma în totalitate povestea din materialul literar original. Actorii au început să vorbească despre diferențele dintre carte și adaptare, sugerând că spectatorii vor descoperi o versiune mai emoțională a aventurii lui Paul Atreides.
Potrivit Variety, Zendaya, Robert Pattinson și Timothée Chalamet au oferit noi detalii despre film, care adaptează în principal romanul „Dune Messiah”, publicat în 1969. Declarațiile lor confirmă că Villeneuve a ales să păstreze elementele esențiale ale poveștii, dar și să introducă modificări importante.
Zendaya confirmă schimbările, iar Robert Pattinson vorbește despre un film mult mai emoționant
Zendaya, care revine în rolul lui Chani, a explicat că noua producție include numeroase elemente fidele materialului original, dar și diferențe semnificative. Declarația sa este importantă pentru fanii romanelor, mai ales pentru că povestea din „Dune Messiah” are o structură diferită de cea a primelor două volume adaptate pentru cinema.
Robert Pattinson, unul dintre noii membri ai distribuției, îl interpretează pe Scytale, un personaj important în intriga politică a romanului. Actorul a mărturisit că scenariul i s-a părut complicat la prima lectură, însă filmul rezultat este mai emoționant decât și-ar fi imaginat.
Pattinson a explicat că povestea are o dimensiune politică și morală puternică, dar că adaptarea pune un accent neașteptat pe relațiile familiale și pe consecințele emoționale ale deciziilor personajelor. Această abordare ar putea transforma ultimul capitol într-o experiență diferită de spectacolul vizual oferit de primele două filme.
Finalul lui Paul Atreides promite să fie diferit de ceea ce așteaptă fanii
Timothée Chalamet, interpretul lui Paul Atreides, s-a declarat mulțumit de felul în care Denis Villeneuve a încheiat trilogia. Actorul a sugerat că regizorul nu a încercat să repete formula filmelor precedente, ci să construiască o concluzie cu propria identitate.
Schimbările nu reprezintă neapărat o surpriză. Încă din „Dune: Part Two”, Villeneuve a modificat anumite relații și evenimente, în special în ceea ce privește personajul Chani. Aceste decizii au creat premisele unui final care nu poate reproduce integral desfășurarea evenimentelor din romane.
În plus, „Dune Messiah” este o poveste mai puțin concentrată pe război și mai mult pe efectele puterii absolute, fanatismul religios și transformarea unui lider într-un simbol care ajunge să-și depășească propriile intenții.
Pe Playtech.ro au fost prezentate anterior primele imagini din „Dune 3”, dar și schimbările sugerate de trailer.
„Dune: Part Three” este programat să ajungă în cinematografe pe 18 decembrie 2026, într-un weekend în care va concura cu „Avengers: Doomsday”.
Dincolo de această confruntare la box-office, filmul reprezintă finalul unei aventuri cinematografice care a demonstrat că literatura SF complexă poate atrage un public global.
Rămâne de văzut dacă modificările aduse de Villeneuve vor fi apreciate de cititorii lui Frank Herbert, însă declarațiile actorilor sugerează că ultimul capitol va pune emoțiile și consecințele puterii în centrul poveștii.