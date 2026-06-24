Serverele AI ale NVIDIA se răcesc cu lichid mai fierbinte decât o cadă cu hidromasaj: de ce asta poate reduce masiv consumul de energie
Pare complet contraintuitiv: cu cât serverele care rulează inteligență artificială sunt mai puternice, cu atât ar trebui răcite mai agresiv. NVIDIA propune însă exact opusul. Noua generație de infrastructură AI Rubin este proiectată să funcționeze cu lichid de răcire care poate intra în sistem la temperaturi de până la 45 de grade Celsius, mai mult decât apa dintr-o cadă cu hidromasaj.
Nu este vorba despre supraîncălzire, ci despre o schimbare majoră de logică în centrele de date. În loc să răcească o întreagă clădire cu aer condiționat și ventilatoare uriașe, sistemul trimite lichidul direct la componentele care produc cea mai multă căldură: procesoarele și acceleratoarele AI. Rezultatul promis de NVIDIA este mai puțină energie cheltuită pentru răcire, mai puțină apă consumată și centre de date mai compacte.
De ce 45 de grade poate fi mai eficient decât apa rece
Într-un centru de date clasic, mii de servere funcționează într-un spațiu în care aerul rece este împins permanent printre rackuri. Ventilatoarele din echipamente trag aerul prin componente, iar instalațiile de climatizare încearcă să mențină temperatura într-un interval sigur. Este o soluție cunoscută, dar devine tot mai greu de susținut atunci când serverele pentru inteligență artificială consumă mult mai multă energie decât calculatoarele obișnuite.
AI-ul modern înseamnă plăci grafice și acceleratoare care procesează volume uriașe de date, adesea non-stop. Ele generează căldură intensă, iar aerul nu mai este suficient de eficient pentru a o evacua. De aici apare problema: nu doar serverele consumă electricitate, ci și întreaga infrastructură care trebuie să le țină reci.
NVIDIA susține că platforma Rubin va folosi răcire 100% cu lichid. Asta înseamnă că nu doar procesoarele principale sunt răcite direct, ci și componentele de rețea și celelalte elemente care, în sistemele hibride, depind de obicei de aer și ventilatoare.
Lichidul circulă prin plăci speciale montate direct peste cipuri, preia căldura și o transportă către circuitul de răcire. Chiar dacă intră în server la 45 de grade Celsius, el poate menține cipurile în limitele sigure de funcționare, deoarece extrage căldura mult mai eficient decât aerul. Lichidul iese mai cald, după ce a absorbit energia termică produsă de procesoare, apoi este răcit și recirculat.
Fără ventilatoare, fără „culoare reci” și cu mai puțină apă
Diferența se vede nu doar în consum, ci și în modul în care ar putea arăta centrele de date ale viitorului. Într-o sală de servere tradițională, zgomotul ventilatoarelor poate fi asurzitor, iar spațiul este organizat în „culoare calde” și „culoare reci”, pentru ca aerul să circule cât mai eficient.
În arhitectura propusă pentru Rubin, ventilatoarele ar putea dispărea complet din infrastructura de calcul. Panourile serverelor pot fi închise, fără grilele perforate specifice echipamentelor răcite cu aer. Asta reduce zgomotul, simplifică traseul căldurii și permite montarea unei puteri de calcul mai mari pe aceeași suprafață.
Miza reală este însă consumul de electricitate și apă. Agenția Internațională a Energiei arată că răcirea și controlul mediului pot reprezenta de la aproximativ 7% din energia consumată de un centru de date hiperscale eficient până la peste 30% în unele centre mai puțin eficiente. Cu cât cererea pentru AI crește, cu atât acest procent devine mai important.
NVIDIA spune că, în zonele cu temperaturi exterioare favorabile, centrele de date echipate cu această soluție pot folosi radiatoare industriale amplasate în exterior, fără să depindă în mod constant de chillere și turnuri de răcire evaporativă. Circuitul de lichid este închis, ceea ce înseamnă că este umplut o dată și apoi recirculat, fără alimentare continuă cu apă.
Totuși, promisiunea de consum aproape zero de apă trebuie privită cu atenție. Ea depinde de locul în care este construit centrul de date. Într-o zonă rece, cu aer exterior favorabil, sistemul poate funcționa mare parte din an fără echipamente frigorifice tradiționale. Într-un oraș foarte cald, precum Phoenix sau Dubai, răcirea mecanică va rămâne necesară în anumite perioade.
AI-ul are nevoie de tot mai multă energie, iar răcirea devine decisivă
Centrele de date au devenit una dintre cele mai mari mize ale industriei tehnologice. Modelele de inteligență artificială sunt mai complexe, companiile construiesc infrastructură la scară uriașă, iar nevoia de electricitate crește odată cu ele. Nu este suficient să produci cipuri mai rapide; ele trebuie să poată funcționa fără ca factura de energie și consumul de apă să devină imposibil de susținut.
NVIDIA nu prezintă răcirea la 45 de grade drept o soluție magică pentru impactul de mediu al AI. Energia necesară pentru antrenarea și rularea modelelor rămâne uriașă, iar sursa acelei electricități contează la fel de mult. O infrastructură mai eficientă nu elimină problema consumului, dar poate reduce partea de energie risipită doar pentru a ține echipamentele suficient de reci.
Paradoxul este simplu: serverele AI nu trebuie să stea într-un frig artificial ca să funcționeze bine. Cu lichidul potrivit, căldura poate fi preluată direct de la sursă și evacuată mult mai eficient. Iar într-o industrie în care fiecare megawatt contează, faptul că apa de răcire poate fi mai fierbinte decât într-o cadă cu hidromasaj ar putea deveni una dintre cele mai importante schimbări tehnologice din spatele exploziei AI.