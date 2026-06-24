Serverele AI ale NVIDIA se răcesc cu lichid mai fierbinte decât o cadă cu hidromasaj: de ce asta poate reduce masiv consumul de energie

De ce 45 de grade poate fi mai eficient decât apa rece

Într-un centru de date clasic, mii de servere funcționează într-un spațiu în care aerul rece este împins permanent printre rackuri. Ventilatoarele din echipamente trag aerul prin componente, iar instalațiile de climatizare încearcă să mențină temperatura într-un interval sigur. Este o soluție cunoscută, dar devine tot mai greu de susținut atunci când serverele pentru inteligență artificială consumă mult mai multă energie decât calculatoarele obișnuite.

AI-ul modern înseamnă plăci grafice și acceleratoare care procesează volume uriașe de date, adesea non-stop. Ele generează căldură intensă, iar aerul nu mai este suficient de eficient pentru a o evacua. De aici apare problema: nu doar serverele consumă electricitate, ci și întreaga infrastructură care trebuie să le țină reci.

NVIDIA susține că platforma Rubin va folosi răcire 100% cu lichid. Asta înseamnă că nu doar procesoarele principale sunt răcite direct, ci și componentele de rețea și celelalte elemente care, în sistemele hibride, depind de obicei de aer și ventilatoare.

Lichidul circulă prin plăci speciale montate direct peste cipuri, preia căldura și o transportă către circuitul de răcire. Chiar dacă intră în server la 45 de grade Celsius, el poate menține cipurile în limitele sigure de funcționare, deoarece extrage căldura mult mai eficient decât aerul. Lichidul iese mai cald, după ce a absorbit energia termică produsă de procesoare, apoi este răcit și recirculat.

Fără ventilatoare, fără „culoare reci” și cu mai puțină apă

Diferența se vede nu doar în consum, ci și în modul în care ar putea arăta centrele de date ale viitorului. Într-o sală de servere tradițională, zgomotul ventilatoarelor poate fi asurzitor, iar spațiul este organizat în „culoare calde” și „culoare reci”, pentru ca aerul să circule cât mai eficient.

În arhitectura propusă pentru Rubin, ventilatoarele ar putea dispărea complet din infrastructura de calcul. Panourile serverelor pot fi închise, fără grilele perforate specifice echipamentelor răcite cu aer. Asta reduce zgomotul, simplifică traseul căldurii și permite montarea unei puteri de calcul mai mari pe aceeași suprafață.

Miza reală este însă consumul de electricitate și apă. Agenția Internațională a Energiei arată că răcirea și controlul mediului pot reprezenta de la aproximativ 7% din energia consumată de un centru de date hiperscale eficient până la peste 30% în unele centre mai puțin eficiente. Cu cât cererea pentru AI crește, cu atât acest procent devine mai important.