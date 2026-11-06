Medicamentele împotriva cancerului ar putea fi fabricate în spațiu, iar testele au început deja

De ce contează felul în care se formează cristalele

Proprietățile unui medicament depind inclusiv de forma în care este preparată substanța activă. Structura cristalină poate influența cât de ușor se dizolvă, cât de stabilă rămâne și cum poate fi administrată. Pentru cercetători, obținerea unor cristale cu proprietăți potrivite este una dintre etapele care pot transforma o moleculă promițătoare într-un tratament.

Pe Pământ, gravitația favorizează depunerea particulelor din lichide, iar diferențele de densitate pot genera curenți care perturbă creșterea cristalelor. Aceste efecte sunt mult reduse pe orbită. Potrivit explicațiilor NASA despre producția în microgravitație, în anumite condiții se pot obține cristale mai uniforme și cu mai puține defecte.

Starea de imponderabilitate apare deoarece vehiculul și conținutul său se află în cădere liberă continuă în jurul Pământului. Atracția gravitațională a planetei rămâne prezentă. Tocmai comportamentul diferit al lichidelor și particulelor în aceste condiții îi interesează pe cei care dezvoltă procesele de fabricație.

Ce testează Varda și cum sunt recuperate capsulele

Misiunea W-7 a Varda, lansată pe 20 octombrie, studiază cristalizarea unui compus din categoria PROTAC. Aceste molecule sunt concepute să marcheze anumite proteine implicate în boală pentru a fi eliminate de mecanismele naturale ale celulei. Dimensiunile și proprietățile lor pot face dificilă prepararea unor medicamente absorbite eficient de organism.

Compania verifică dacă microgravitația permite obținerea unor forme cristaline utile pentru dezvoltarea ulterioară a tratamentului. Procesarea are loc fără astronauți la bord. La finalul unei asemenea misiuni, capsula cu materialele procesate se separă de vehiculul orbital, reintră în atmosferă și coboară cu parașuta pentru a fi recuperată.

Varda a operat recent trei vehicule simultan în spațiu. Pe 5 noiembrie, compania a anunțat revenirea capsulei W-8 în Australia, după 35 de zile pe orbită. Aceasta transporta experimente privind protecția termică și reintrarea în atmosferă. La momentul anunțului, W-7, cu experimentul farmaceutic, și W-9 se aflau în continuare în spațiu.

Cum ar putea deveni unele tratamente mai ușor de administrat

BioOrbit lucrează cu proteine utilizate în terapii și a trimis în mai dispozitivul Baby BOX-E pe Stația Spațială Internațională. Acesta a petrecut aproximativ șase săptămâni în orbită, unde au fost produse cristale proteice foarte uniforme, potrivit organizației britanice UK Research and Innovation.