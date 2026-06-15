Descoperirea care ar putea reduce drastic consumul centrelor de date: soluția creată cu ajutorul AI pentru răcirea serverelor

Plăci din cupru proiectate cu ajutorul inteligenței artificiale

O echipă de ingineri de la Universitatea Illinois Urbana-Champaign, în colaborare cu compania americană Fabric8Labs, a dezvoltat un nou sistem de răcire care promite rezultate impresionante. Soluția este bazată pe plăci din cupru pur care se montează direct pe cipurile electronice și transferă căldura către un lichid de răcire, se arată în Cell Reports Physical Science.

La prima vedere, elementele par neobișnuite. Suprafața lor este acoperită de structuri microscopice cu vârfuri ascuțite și margini neregulate, concepute pentru a maximiza contactul cu lichidul care circulă prin sistem.

Designul nu a fost realizat manual. Cercetătorii au folosit tehnici avansate de optimizare asistate de algoritmi pentru a identifica formele cele mai eficiente din punct de vedere termic. Procesul a presupus simularea a numeroase variante și calcularea permanentă a raportului dintre performanța de răcire și energia necesară pentru circularea lichidului.

Rezultatul este o structură care reușește să elimine căldura mai eficient decât modelele clasice și, în același timp, să reducă rezistența întâmpinată de lichid în interiorul sistemului.

Potrivit cercetătorilor, noile plăci pot oferi o performanță de răcire cu până la 32% mai bună comparativ cu soluțiile convenționale care utilizează forme simple, precum aripioarele dreptunghiulare.

Cum ar putea tehnologia să reducă masiv consumul energetic

Unul dintre cele mai importante avantaje ale noii tehnologii este scăderea consumului asociat pompelor care circulă lichidul de răcire. Testele realizate de echipa de cercetare indică o reducere a pierderilor de presiune de până la 68%, menținând în același timp aceeași capacitate de răcire.

Pentru a produce aceste componente complexe, cercetătorii au apelat la o metodă modernă de fabricație numită Electrochemical Additive Manufacturing (ECAM). Spre deosebire de imprimarea 3D convențională, care întâmpină dificultăți atunci când lucrează cu cupru pur, această tehnologie construiește structura strat cu strat prin depuneri electrochimice.