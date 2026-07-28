TVA de 9% pentru locuințe mai primește o șansă. Cât economiseşti la cumpărarea unui apartament, diferenţele sunt uriaşe

Acum, proiectul merge la Camera Deputaților, care este for decizional. Abia după adoptarea de către deputați și promulgarea legii de către președintele României măsura va intra în vigoare.

De ce este importantă această amânare

Diferența dintre un TVA de 9% și unul de 21% este considerabilă, mai ales în cazul locuințelor noi, unde valoarea tranzacției este de ordinul sutelor de mii de lei.

În practică, dacă TVA ar crește la 21%, cumpărătorii ar trebui să suporte o taxă cu 12 puncte procentuale mai mare, ceea ce poate însemna costuri suplimentare de zeci de mii de lei și, în multe cazuri, imposibilitatea obținerii creditului ipotecar necesar.

În plus, dezvoltatorii imobiliari avertizează de mai mult timp că o creștere bruscă a TVA ar putea reduce numărul tranzacțiilor și ar putea afecta întreaga piață rezidențială.

Cât ai plăti în plus dacă TVA ar urca la 21%

Pentru a înțelege mai ușor impactul, iată câteva exemple de locuințe calculate la aceeași valoare fără TVA.

Preț fără TVA Preț cu TVA 9% Preț cu TVA 21% Diferență 300.000 lei 327.000 lei 363.000 lei 36.000 lei 400.000 lei 436.000 lei 484.000 lei 48.000 lei 500.000 lei 545.000 lei 605.000 lei 60.000 lei 600.000 lei 654.000 lei 726.000 lei 72.000 lei 700.000 lei 763.000 lei 847.000 lei 84.000 lei

Blocajul de la Cadastru a cântărit în decizia parlamentarilor

Una dintre principalele justificări pentru prelungirea termenului este atacul cibernetic care a afectat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Din cauza problemelor informatice, numeroase tranzacții nu au putut fi finalizate la timp, deși cumpărătorii semnaseră deja antecontracte și achitaseră avansuri.

Președintele interimar al Senatului, Mircea Abrudean, a susținut anterior că persoanele aflate în această situație nu ar trebui să suporte costuri suplimentare generate de un blocaj administrativ care nu le aparține. Liberalii propuseseră inițial o prelungire până la 31 august, însă forma adoptată de Senat extinde termenul până la începutul lunii octombrie.