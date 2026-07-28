TVA de 9% pentru locuințe mai primește o șansă. Cât economiseşti la cumpărarea unui apartament, diferenţele sunt uriaşe
Persoanele care intenționează să cumpere o locuință au primit o veste importantă din Parlament, după ce Senatul a aprobat prelungirea aplicării cotei reduse de TVA de 9% pentru anumite tranzacții imobiliare până la 1 octombrie 2026, evitând astfel, cel puțin pentru moment, majorarea taxei la 21%. Dacă proiectul va trece și de Camera Deputaților, cumpărătorii ar putea economisi zeci de mii de lei la achiziția unei locuințe.
Decizia Senatului nu este încă definitivă
Proiectul de lege L450/2026 a fost adoptat de Senat cu o majoritate covârșitoare, respectiv 126 de voturi pentru și unul împotrivă. Inițiativa prevede amânarea aplicării cotei standard de TVA de 21% pentru locuințele care se încadrează în condițiile prevăzute de legislație, astfel încât cota redusă de 9% să poată fi utilizată până la 1 octombrie 2026.
Acum, proiectul merge la Camera Deputaților, care este for decizional. Abia după adoptarea de către deputați și promulgarea legii de către președintele României măsura va intra în vigoare.
De ce este importantă această amânare
Diferența dintre un TVA de 9% și unul de 21% este considerabilă, mai ales în cazul locuințelor noi, unde valoarea tranzacției este de ordinul sutelor de mii de lei.
În practică, dacă TVA ar crește la 21%, cumpărătorii ar trebui să suporte o taxă cu 12 puncte procentuale mai mare, ceea ce poate însemna costuri suplimentare de zeci de mii de lei și, în multe cazuri, imposibilitatea obținerii creditului ipotecar necesar.
În plus, dezvoltatorii imobiliari avertizează de mai mult timp că o creștere bruscă a TVA ar putea reduce numărul tranzacțiilor și ar putea afecta întreaga piață rezidențială.
Cât ai plăti în plus dacă TVA ar urca la 21%
Pentru a înțelege mai ușor impactul, iată câteva exemple de locuințe calculate la aceeași valoare fără TVA.
|Preț fără TVA
|Preț cu TVA 9%
|Preț cu TVA 21%
|Diferență
|300.000 lei
|327.000 lei
|363.000 lei
|36.000 lei
|400.000 lei
|436.000 lei
|484.000 lei
|48.000 lei
|500.000 lei
|545.000 lei
|605.000 lei
|60.000 lei
|600.000 lei
|654.000 lei
|726.000 lei
|72.000 lei
|700.000 lei
|763.000 lei
|847.000 lei
|84.000 lei
Blocajul de la Cadastru a cântărit în decizia parlamentarilor
Una dintre principalele justificări pentru prelungirea termenului este atacul cibernetic care a afectat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Din cauza problemelor informatice, numeroase tranzacții nu au putut fi finalizate la timp, deși cumpărătorii semnaseră deja antecontracte și achitaseră avansuri.
Președintele interimar al Senatului, Mircea Abrudean, a susținut anterior că persoanele aflate în această situație nu ar trebui să suporte costuri suplimentare generate de un blocaj administrativ care nu le aparține. Liberalii propuseseră inițial o prelungire până la 31 august, însă forma adoptată de Senat extinde termenul până la începutul lunii octombrie.
Ce prevede proiectul pentru locuințele sociale
Actul normativ menține până la 2 octombrie 2026 și aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea unor locuințe către primării, în vederea închirierii subvenționate către persoane sau familii cu venituri reduse, în situațiile în care au fost încheiate până la 1 august 2025 acte juridice privind plata în avans.
Dacă proiectul va fi adoptat și de Camera Deputaților, cumpărătorii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege vor avea la dispoziție încă două luni pentru a beneficia de TVA redusă, evitând astfel o creștere importantă a costului final al unei locuințe. Pentru mulți români aflați în pragul achiziției primei case, diferența dintre un TVA de 9% și unul de 21% poate însemna nu doar economii de zeci de mii de lei, ci și posibilitatea de a obține finanțarea necesară pentru cumpărarea locuinței.