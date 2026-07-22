De ce nu se ieftinesc locuințele, deși vânzările scad. Explicația unui consultant fiscal

La nivel național, volumul tranzacțiilor cu apartamente a coborât cu 9% în primul semestru. În București, scăderea a fost mai redusă, de aproximativ 2%, în timp ce Cluj-Napoca a înregistrat un declin de 16%, iar Iașul de 11%. Timișoara a fost singurul mare oraș în care vânzările au crescut, cu aproximativ 3%.

Cu toate acestea, prețurile nu au urmat aceeași direcție. În București, locuințele s-au scumpit cu 12,5%, iar majorări importante au fost observate și în Cluj-Napoca, Iași și Timișoara. Galațiul a avut una dintre cele mai mici creșteri, de 3,6%.

De ce apartamentele nu se ieftinesc

Consultantul fiscal Gabriel Biriș explică această evoluție prin costurile tot mai mari suportate de constructori.

„Scumpirile din sectorul imobiliar au multiple cauze, iar printre cele mai importante se numără creșterea costurilor de construcție, determinată de scumpirea generalizată a tuturor materiilor prime și utilităților”, a declarat acesta. conform Adevărul.ro.

După pandemie, materialele de construcție s-au scumpit puternic, pe fondul problemelor din lanțurile de producție și distribuție. Chiar dacă unele prețuri au mai coborât între timp, ele au rămas mult peste nivelurile anterioare, în timp ce energia, salariile și finanțarea proiectelor continuă să coste mai mult.

În București, la această problemă se adaugă oferta redusă de locuințe noi. Atunci când apar mai puține proiecte într-un oraș în care există în continuare cerere, dezvoltatorii au mai puține motive să reducă prețurile.

TVA-ul poate adăuga mii de euro la preț

O altă presiune importantă vine din majorarea cotei standard de TVA la 21%, aplicată din august 2025. Pentru anumite locuințe există până la 31 iulie 2026 o perioadă tranzitorie în care poate fi păstrată cota de 9%, dacă au fost îndeplinite condițiile legale, inclusiv semnarea antecontractului și plata avansului înainte de schimbarea fiscală.

„Pentru un apartament de aproximativ 100.000 de euro, înseamnă un plus de 12.000 de euro față de vechea cotă, bani pe care cumpărătorul trebuie să îi achite din propriul buzunar sau să îi ia cu împrumut de la bancă”, a explicat Biriș.

Această diferență poate însemna un avans mai mare, o rată lunară mai ridicată sau chiar renunțarea la achiziție.