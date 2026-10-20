Orașul din România unde o casă poate costa cât o garsonieră de 20 mp în București. Motivul pentru care locuințele sunt atât de ieftine

Nu înseamnă că orice casă din Reșița costă 40.000 de euro. Proprietățile renovate, mari sau bine amplasate pot depăși 100.000 de euro. Exemplul arată însă că segmentul locuințelor foarte accesibile încă există.

Datele de piață confirmă diferența. În cartierul Intim, casele analizate în această toamnă aveau un preț de aproximativ 592 de euro/mp, iar indicatorul median pentru case era de circa 650 euro/mp.

Ce cumperi cu aceiași bani în București

În Capitală, 40.000-50.000 de euro reprezintă deja un buget modest. Un anunț din octombrie 2026 oferea, spre exemplu, o garsonieră de numai 16 mp, în zona Brâncoveanu, pentru 30.000 de euro.

La nivelul întregii piețe, diferența este și mai evidentă. În septembrie, prețul mediu solicitat pentru apartamentele din București ajunsese la 2.521 euro/mp, iar pentru locuințele cu o cameră media prețului total era de 79.000 de euro.

Datele din octombrie indică o mediană de aproximativ 2.200 euro/mp pentru apartamentele din Capitală. Teoretic, la 2.200 euro/mp, 20 mp valorează aproximativ 44.000 de euro. Este aproape exact bugetul cu care, în Reșița, apare în anunțuri o casă de 70 mp.

Nici apartamentele din Reșița nu sunt scumpe

Diferența nu se limitează la case. În septembrie 2026, apartamentele din Reșița erau oferite în medie cu 983 euro/mp, adică mai puțin de jumătate din nivelul Bucureștiului.

O locuință cu o cameră costa în medie aproximativ 26.000 de euro, iar pentru două camere media era de 54.000 de euro.