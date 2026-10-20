Orașul din România unde o casă poate costa cât o garsonieră de 20 mp în București. Motivul pentru care locuințele sunt atât de ieftine
Prețurile locuințelor au ajuns la niveluri greu accesibile pentru mulți români în București și în marile centre universitare, însă diferențele dintre orașele țării sunt uriașe. În Reșița, de exemplu, în toamna lui 2026 încă pot fi găsite case la 40.000-50.000 de euro, sume cu care în Capitală cumpărătorul poate ajunge să achiziționeze doar o garsonieră foarte mică.
O casă în Reșița, 41.000 de euro
O privire asupra anunțurilor disponibile în septembrie și octombrie 2026 arată cât de mare este diferența. În Reșița, o casă individuală din zona Muncitoresc, cu o suprafață de 70 mp, era scoasă la vânzare cu 41.000 de euro. O altă proprietate, un duplex de 55 mp din zona Judecătoriei, avea un preț de 49.000 de euro. Există și proprietăți mai mari: o casă de 85 mp, cu teren de 482 mp, era listată la 89.000 de euro.
Nu înseamnă că orice casă din Reșița costă 40.000 de euro. Proprietățile renovate, mari sau bine amplasate pot depăși 100.000 de euro. Exemplul arată însă că segmentul locuințelor foarte accesibile încă există.
Datele de piață confirmă diferența. În cartierul Intim, casele analizate în această toamnă aveau un preț de aproximativ 592 de euro/mp, iar indicatorul median pentru case era de circa 650 euro/mp.
Ce cumperi cu aceiași bani în București
În Capitală, 40.000-50.000 de euro reprezintă deja un buget modest. Un anunț din octombrie 2026 oferea, spre exemplu, o garsonieră de numai 16 mp, în zona Brâncoveanu, pentru 30.000 de euro.
La nivelul întregii piețe, diferența este și mai evidentă. În septembrie, prețul mediu solicitat pentru apartamentele din București ajunsese la 2.521 euro/mp, iar pentru locuințele cu o cameră media prețului total era de 79.000 de euro.
Datele din octombrie indică o mediană de aproximativ 2.200 euro/mp pentru apartamentele din Capitală. Teoretic, la 2.200 euro/mp, 20 mp valorează aproximativ 44.000 de euro. Este aproape exact bugetul cu care, în Reșița, apare în anunțuri o casă de 70 mp.
Nici apartamentele din Reșița nu sunt scumpe
Diferența nu se limitează la case. În septembrie 2026, apartamentele din Reșița erau oferite în medie cu 983 euro/mp, adică mai puțin de jumătate din nivelul Bucureștiului.
O locuință cu o cameră costa în medie aproximativ 26.000 de euro, iar pentru două camere media era de 54.000 de euro.
Există și exemple sub aceste valori. O garsonieră de 30 mp din Micro 4, care necesită renovare, era oferită cu 23.500 de euro. O altă garsonieră, de 21 mp utili, mobilată și situată într-o zonă centrală, era listată la 25.500 de euro.
Cu alte cuvinte, prețul unei garsoniere foarte mici din București poate permite cumpărarea unei locuințe mai mari într-un oraș precum Reșița.
De ce sunt locuințele atât de ieftine
Explicația nu ține neapărat de calitatea caselor, ci în primul rând de cerere. Bucureștiul atrage permanent angajați, studenți și investiții, ceea ce pune presiune pe piața locuințelor. În orașele mai mici și în fostele centre industriale, cererea este mai redusă.
Reșița a fost unul dintre marile orașe industriale ale României, iar transformările economice de după 1990 au afectat atât piața muncii, cât și evoluția populației. O piață cu mai puțini cumpărători nu poate susține aceleași prețuri ca Bucureștiul.
Există și reversul medaliei. O casă de 40.000 de euro poate părea o afacere excelentă, dar cumpărătorul trebuie să ia în calcul posibilitățile de angajare, veniturile locale, costurile renovării, accesul la servicii și cât de ușor va putea revinde proprietatea.
Diferența de preț dintre Reșița și București arată astfel două realități imobiliare complet diferite: într-un oraș 40.000-50.000 de euro pot însemna o casă, iar în altul abia o locuință de aproximativ 20 mp.