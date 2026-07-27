Trucul cu NotebookLM care schimbă PowerPoint: cum înțelegi zeci de slide-uri fără să le citești pe toate

Cum aduci o prezentare PowerPoint în NotebookLM

Cea mai simplă metodă pentru prezentările alcătuite în principal din text și imagini este exportarea fișierului PowerPoint în format PDF. Documentul rezultat poate fi încărcat direct în NotebookLM și folosit ca sursă pentru întrebări, rezumate și analize.

Pentru o prezentare care conține elemente multimedia sau o structură mai complexă, fișierul poate fi încărcat mai întâi în Google Slides. Prezentarea din Slides poate fi adăugată apoi în NotebookLM, fără să fie nevoie să copiezi manual textul de pe fiecare pagină.

Această combinație este utilă atât când primești o prezentare gata făcută, cât și atunci când trebuie să creezi una de la zero. Poți încărca în NotebookLM rapoarte, fișiere PDF, pagini web, materiale de cercetare și videoclipuri YouTube, apoi îi poți cere să extragă informațiile importante și să le organizeze într-o structură potrivită pentru slide-uri.

Google a extins constant funcțiile din NotebookLM, iar platforma nu mai este doar un loc în care sunt rezumate documente. Noile instrumente pot crea prezentări, fișiere, ghiduri de studiu și alte rezultate pornind de la materialele furnizate de utilizator.

Cum rezumă inteligența artificială zeci de slide-uri

Într-un exemplu oferit de autorul testului, NotebookLM a fost folosit pentru analizarea unei prezentări de 25 de slide-uri despre beneficiile pe termen lung ale vehiculelor electrice. În loc să parcurgă fiecare pagină și fiecare paragraf, utilizatorul a încărcat materialul și a început să formuleze întrebări.

NotebookLM a putut rezuma principalele argumente în favoarea adoptării mașinilor electrice, a identificat impactul estimat asupra mediului și a explicat efectele economice și tehnologice prezentate în document. Un avantaj important este că răspunsurile sunt însoțite de trimiteri către slide-urile din care au fost extrase informațiile.

Astfel, poți verifica rapid contextul și poți ajunge direct la pagina relevantă, fără să cauți manual prin întreaga prezentare. Instrumentul poate analiza simultan mai multe surse, astfel încât o prezentare PowerPoint poate fi comparată cu studii, rapoarte și materiale video despre același subiect.