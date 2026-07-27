Trucul cu NotebookLM care schimbă PowerPoint: cum înțelegi zeci de slide-uri fără să le citești pe toate
Prezentările PowerPoint lungi pot deveni rapid o pierdere de timp, mai ales atunci când trebuie să extragi în câteva minute ideile importante dintr-un raport, un plan de afaceri sau un document pregătit pentru investitori. O soluție surprinzător de eficientă este combinarea PowerPoint cu NotebookLM, instrumentul Google care analizează sursele încărcate și răspunde strict pe baza acestora, după cum arată un experiment publicat de XDA Developers.
NotebookLM poate rezuma o prezentare, poate identifica argumentele principale, poate extrage informații din grafice și poate transforma conținutul într-un ghid, o hartă mentală sau chiar într-o discuție audio asemănătoare unui podcast. Integrarea nu se face însă printr-un buton special din PowerPoint, iar fișierele trebuie pregătite înainte de a fi analizate.
Cum aduci o prezentare PowerPoint în NotebookLM
Cea mai simplă metodă pentru prezentările alcătuite în principal din text și imagini este exportarea fișierului PowerPoint în format PDF. Documentul rezultat poate fi încărcat direct în NotebookLM și folosit ca sursă pentru întrebări, rezumate și analize.
Pentru o prezentare care conține elemente multimedia sau o structură mai complexă, fișierul poate fi încărcat mai întâi în Google Slides. Prezentarea din Slides poate fi adăugată apoi în NotebookLM, fără să fie nevoie să copiezi manual textul de pe fiecare pagină.
Această combinație este utilă atât când primești o prezentare gata făcută, cât și atunci când trebuie să creezi una de la zero. Poți încărca în NotebookLM rapoarte, fișiere PDF, pagini web, materiale de cercetare și videoclipuri YouTube, apoi îi poți cere să extragă informațiile importante și să le organizeze într-o structură potrivită pentru slide-uri.
Google a extins constant funcțiile din NotebookLM, iar platforma nu mai este doar un loc în care sunt rezumate documente. Noile instrumente pot crea prezentări, fișiere, ghiduri de studiu și alte rezultate pornind de la materialele furnizate de utilizator.
Cum rezumă inteligența artificială zeci de slide-uri
Într-un exemplu oferit de autorul testului, NotebookLM a fost folosit pentru analizarea unei prezentări de 25 de slide-uri despre beneficiile pe termen lung ale vehiculelor electrice. În loc să parcurgă fiecare pagină și fiecare paragraf, utilizatorul a încărcat materialul și a început să formuleze întrebări.
NotebookLM a putut rezuma principalele argumente în favoarea adoptării mașinilor electrice, a identificat impactul estimat asupra mediului și a explicat efectele economice și tehnologice prezentate în document. Un avantaj important este că răspunsurile sunt însoțite de trimiteri către slide-urile din care au fost extrase informațiile.
Astfel, poți verifica rapid contextul și poți ajunge direct la pagina relevantă, fără să cauți manual prin întreaga prezentare. Instrumentul poate analiza simultan mai multe surse, astfel încât o prezentare PowerPoint poate fi comparată cu studii, rapoarte și materiale video despre același subiect.
Microsoft Copilot oferă funcții similare direct în aplicațiile Microsoft 365, însă disponibilitatea lor depinde de abonamentul folosit. NotebookLM poate reprezenta o alternativă pentru etapa de cercetare și organizare, în timp ce PowerPoint rămâne aplicația în care ajustezi designul și versiunea finală. Există și alte instrumente AI pentru prezentări PowerPoint, inclusiv Gemini, Gamma și Beautiful.ai.
Prezentarea poate deveni podcast, ghid sau hartă mentală
NotebookLM nu se limitează la răspunsuri scrise. După încărcarea unei prezentări, poate genera un Audio Overview, adică o conversație în stil podcast în care două voci sintetice discută ideile principale din sursele selectate.
Funcția poate fi utilă când nu ai timp să stai în fața ecranului. Poți asculta rezumatul în drum spre serviciu, în timpul unei plimbări sau atunci când faci alte activități. Google a introdus inclusiv rezumate audio în limba română, ceea ce face instrumentul mai accesibil pentru documentele și prezentările locale.
Pe lângă variantele audio, NotebookLM poate crea notițe, ghiduri de studiu, întrebări, hărți mentale și structuri pentru prezentări noi. Dacă pregătești un material despre energie sustenabilă, de exemplu, poți încărca toate studiile și rapoartele disponibile, apoi îi poți cere sistemului să extragă cifrele importante și să propună ordinea slide-urilor.
Rezultatele generate de AI trebuie totuși verificate înainte de a fi folosite într-o prezentare profesională sau academică. Avantajul real nu este eliminarea completă a muncii, ci reducerea timpului petrecut cu lectura, căutarea informațiilor și construirea primei versiuni a materialului.