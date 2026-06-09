Cum creezi prezentări PowerPoint în câteva minute cu AI. Instrumentele care îți pot economisi ore întregi de muncă

Tot mai multe platforme folosesc modele AI pentru a crea structura prezentării, pentru a propune texte, imagini și elemente grafice și chiar pentru a adapta designul în funcție de subiect. Rezultatul nu este întotdeauna perfect, însă poate reduce semnificativ timpul necesar pentru realizarea unui material destinat școlii, facultății sau mediului profesional.

Microsoft, Google și mai multe companii specializate în software de productivitate au integrat în ultimii ani funcții bazate pe inteligență artificială care pot genera prezentări aproape instantaneu.

Ce instrumente AI pot crea automat prezentări PowerPoint

Una dintre cele mai cunoscute soluții este Microsoft Copilot, integrată în ecosistemul Microsoft 365. Utilizatorii pot cere aplicației să genereze o prezentare pornind de la un document Word sau de la o simplă descriere a subiectului. Copilot poate organiza informația pe slide-uri, poate crea rezumate și poate sugera imagini relevante.

O altă opțiune populară este Google Slides, care beneficiază de funcții AI dezvoltate prin platforma Gemini. Acestea pot ajuta la redactarea textelor, organizarea ideilor și generarea unor elemente vizuale pentru prezentări.

Pe lângă giganții din industrie, există și servicii dedicate exclusiv acestui tip de sarcină. Printre cele mai cunoscute se numără Tome, Gamma și Beautiful.ai. Aceste platforme permit utilizatorilor să introducă un subiect, iar sistemul generează automat o prezentare completă, cu structură logică, design și elemente vizuale.

Gamma, de exemplu, poate transforma un text simplu într-o prezentare formată din mai multe slide-uri în doar câteva zeci de secunde. Beautiful.ai pune accent pe design și ajustează automat poziționarea elementelor grafice pentru a menține un aspect profesional.

De asemenea, ChatGPT poate fi folosit pentru a genera conținutul unei prezentări. Deși nu creează direct fișiere PowerPoint, poate produce structura slide-urilor, titlurile, textele și ideile principale, care pot fi apoi importate sau copiate într-o aplicație de prezentare.