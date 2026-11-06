Numărul profesorilor necalificați s-a dublat în România. Comisia Europeană pregătește măsuri pentru educație

Datele finale transmise de Ministerul Educației către Tribuna Învățământului indică însă 4.027 de cadre didactice fără studiile corespunzătoare postului în anul școlar 2026–2027. Publicația arată că diferența față de cifra sindicală nu poate fi lămurită fără documentul din care provine aceasta.

Comparația cu anii anteriori necesită, la rândul său, atenție. Ministerul a comunicat pentru anul curent un număr de persoane, în timp ce datele disponibile pentru perioadele precedente sunt exprimate în norme didactice, care reprezintă volumul de muncă, nu numărul angajaților.

Prin urmare, aceste valori nu permit confirmarea unei dublări de la un an la altul. Categoria personalului fără studii corespunzătoare postului poate include și absolvenți de facultate cu altă specializare decât cea necesară disciplinei predate.

Comisia Europeană propune parteneriate între școli

Pachetul prezentat de Comisia Europeană pe 5 noiembrie urmărește patru direcții. Acestea privesc competențele de bază, instrumentele digitale și inteligența artificială, profesia didactică și modernizarea educației și formării profesionale.

Una dintre inițiative este dezvoltarea alianțelor europene ale școlilor. Unități de învățământ și autorități școlare din state diferite ar urma să lucreze în parteneriate de durată, cu planuri măsurabile pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor.

Sprijinul specific prin Erasmus+ este pregătit începând din 2027. Comisia își propune extinderea la 100 de alianțe anual în următorul cadru financiar multianual, alături de o rețea europeană care să conecteze serviciile de consiliere și sprijin pentru școli.

Necesitatea finanțării este subliniată și de Alexandru Croitoru, director la Colegiul „Mihai Viteazul” din București, în reportajul Observator.