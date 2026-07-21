Trailerul „Avengers: Doomsday”, explicat: de ce se luptă eroii între ei și cum revine Steve Rogers
Marvel a publicat trailerul complet pentru „Avengers: Doomsday”, dar imaginile oferă mai multe întrebări decât răspunsuri. X-Men, Fantastic Four, Avengers, Thunderbolts și eroii din Wakanda apar în aceeași poveste. Unii colaborează. Alții se luptă între ei. Doctor Doom pare să cunoască deja dezastrul care urmează, iar Steve Rogers revine cu Mjölnir în mână. Filmul va ajunge în cinematografe pe 18 decembrie 2026, potrivit paginii oficiale Marvel.
Imaginile nu dezvăluie intriga completă. Ele sugerează însă că universurile au început să se ciocnească. Fiecare echipă pare să creadă că își protejează propria lume. Doctor Doom ar putea folosi aceste conflicte pentru a obține controlul asupra realității rămase.
X-Men își apără lumea de eroii MCU
Trailerul începe la Școala pentru Tineri Înzestrați a Profesorului Xavier. Clădirea este deteriorată. Charles Xavier, interpretat de Patrick Stewart, privește o lumină neobișnuită apărută pe cer. La scurt timp, școala este atacată și pare să fie distrusă.
Locul nu este ales întâmplător. Școala reprezintă centrul universului X-Men din filmele produse de Fox. Atacul poate indica faptul că realitatea mutanților este una dintre primele afectate de incursiuni. Aceste fenomene apar atunci când două universuri intră în coliziune și unul sau ambele riscă să fie eliminate.
Asta ar putea explica lupta dintre Shang-Chi și Gambit. Cei doi nu au un motiv personal cunoscut pentru a se confrunta. Cel mai probabil, fiecare încearcă să salveze propria realitate. Gambit, Mystique și Cyclops ar putea vedea echipa Avengers drept o amenințare, nu drept niște aliați.
Scenele analizate în primul trailer complet pentru „Avengers: Doomsday” arată mai multe grupuri ajunse pe același câmp de luptă. Sam Wilson, Fantastic Four și Thunderbolts se află în interiorul școlii. Prezența lor poate însemna o încercare de salvare. Poate reprezenta însă și începutul confruntării dintre universuri.
Doctor Doom nu pare doar răufăcătorul poveștii
Victor von Doom avertizează că eroii vor fi obligați să ia o decizie de neconceput. Replica este neobișnuită pentru un antagonist clasic. Doom nu spune că va distruge lumea. Spune că se apropie ceva ce nici el nu poate opri cu ușurință.
Personajul ar putea încerca să îi convingă pe eroi că sacrificarea unui univers este singura soluție. În benzile desenate, Doom salvează fragmente din realități distruse și creează o lume aflată sub controlul său. Filmul poate adapta o versiune a acestei idei.
Puterea sa este demonstrată în confruntarea cu Thor. Zeul Tunetului atacă folosind Stormbreaker. Doom oprește lovitura cu doar două degete. Scena stabilește clar că noul adversar nu poate fi învins prin forță brută.
Robert Downey Jr. interpretează personajul, dar trailerul nu explică dacă Doom are vreo legătură cu Tony Stark. Eroii pot fi tulburați de chipul său. Totuși, masca rămâne pe fața personajului. Marvel păstrează astfel misterul pentru film.
Thor devine vocea care încearcă să unească echipele. El vorbește despre războinici mai puternici care au murit în lupte mai puțin înfricoșătoare. Mesajul său sugerează că amenințarea depășește tot ce au întâlnit Avengers până acum.
Steve Rogers ar putea fi miracolul cerut de Thor
Ultimele secunde aduc cea mai mare surpriză. Thor spune că eroii au nevoie de un miracol. Apoi apare Steve Rogers, interpretat din nou de Chris Evans. Acesta îl salută și cheamă Mjölnir în mâna sa.
Steve nu a murit în „Avengers: Endgame”. El s-a întors în trecut, a trăit alături de Peggy Carter și a reapărut ca un bărbat în vârstă. Trailerul îl arată însă din nou tânăr și pregătit de luptă. Asta deschide mai multe posibilități.
Poate fi Steve dintr-o altă realitate. Poate fi versiunea originală, întinerită prin călătorie temporală sau tehnologie. Doom ar putea chiar să fi reconstruit o versiune a lui, folosind amintirile eroilor pentru a-i manipula. Primele imagini despre revenirea lui Steve Rogers îl prezentau retras și alături de un copil. Noul trailer confirmă că pacea sa nu va dura.
Rămâne și întrebarea legată de Sam Wilson. El este actualul Captain America. Revenirea lui Steve nu ar trebui să îi anuleze rolul. Cei doi ar putea lupta împreună, reprezentând generații diferite ale aceleiași echipe.
„Doomsday” pare construit ca prima jumătate a unei povești mai mari. Conflictul nu trebuie neapărat rezolvat în decembrie. El poate conduce direct spre filmul în care „Avengers: Secret Wars” va reseta universul Marvel.
Trailerul nu explică încă cine atacă primul sau de ce. Arată însă miza. Fiecare univers vrea să supraviețuiască. Doom promite o soluție imposibilă. Steve Rogers revine exact când eroii nu mai cred că pot câștiga.