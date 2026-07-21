Trailerul „Avengers: Doomsday”, explicat: de ce se luptă eroii între ei și cum revine Steve Rogers

X-Men își apără lumea de eroii MCU

Trailerul începe la Școala pentru Tineri Înzestrați a Profesorului Xavier. Clădirea este deteriorată. Charles Xavier, interpretat de Patrick Stewart, privește o lumină neobișnuită apărută pe cer. La scurt timp, școala este atacată și pare să fie distrusă.

Locul nu este ales întâmplător. Școala reprezintă centrul universului X-Men din filmele produse de Fox. Atacul poate indica faptul că realitatea mutanților este una dintre primele afectate de incursiuni. Aceste fenomene apar atunci când două universuri intră în coliziune și unul sau ambele riscă să fie eliminate.

Asta ar putea explica lupta dintre Shang-Chi și Gambit. Cei doi nu au un motiv personal cunoscut pentru a se confrunta. Cel mai probabil, fiecare încearcă să salveze propria realitate. Gambit, Mystique și Cyclops ar putea vedea echipa Avengers drept o amenințare, nu drept niște aliați.

Scenele analizate în primul trailer complet pentru „Avengers: Doomsday” arată mai multe grupuri ajunse pe același câmp de luptă. Sam Wilson, Fantastic Four și Thunderbolts se află în interiorul școlii. Prezența lor poate însemna o încercare de salvare. Poate reprezenta însă și începutul confruntării dintre universuri.

Doctor Doom nu pare doar răufăcătorul poveștii

Victor von Doom avertizează că eroii vor fi obligați să ia o decizie de neconceput. Replica este neobișnuită pentru un antagonist clasic. Doom nu spune că va distruge lumea. Spune că se apropie ceva ce nici el nu poate opri cu ușurință.

Personajul ar putea încerca să îi convingă pe eroi că sacrificarea unui univers este singura soluție. În benzile desenate, Doom salvează fragmente din realități distruse și creează o lume aflată sub controlul său. Filmul poate adapta o versiune a acestei idei.

Puterea sa este demonstrată în confruntarea cu Thor. Zeul Tunetului atacă folosind Stormbreaker. Doom oprește lovitura cu doar două degete. Scena stabilește clar că noul adversar nu poate fi învins prin forță brută.