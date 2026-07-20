Trailerul „Avengers: Doomsday” rupe multiversul: Doctor Doom îi zdrobește pe eroi, iar X-Men se întorc

Doctor Doom intră în scenă, iar Thor descoperă că nu este un adversar obișnuit

Primele momente ale trailerului stabilesc imediat tonul apocaliptic. Sue Storm, interpretată de Vanessa Kirby, îl întreabă pe Reed Richards cât timp mai au la dispoziție. Răspunsul personajului jucat de Pedro Pascal este simplu și deloc liniștitor: nu prea mult. În jurul lor, realitățile încep să se ciocnească, iar orașe, clădiri și lumi întregi par să fie absorbite de efectele incursiunilor multiversale.

În centrul dezastrului se află Victor von Doom. După mai bine de un deceniu în care a fost imaginea lui Tony Stark și Iron Man, Robert Downey Jr. revine în MCU ca Doctor Doom, complet ascuns sub masca metalică și pelerina verde. Trailerul evită să explice dacă personajul are vreo legătură directă cu Stark, dar folosește asemănarea actorului ca pe o armă emoțională împotriva eroilor și a publicului.

Una dintre cele mai spectaculoase secvențe îl arată pe Thor, interpretat din nou de Chris Hemsworth, atacându-l pe Doom. Zeul Tunetului pare să folosească întreaga sa forță, însă antagonistul rezistă și transformă confruntarea într-o demonstrație a puterii sale. Nu mai este vorba despre un inamic care trebuie oprit de un singur Avengers, ci despre o amenințare care obligă mai multe universuri să colaboreze.

X-Men se întorc, iar vechiul univers Fox intră în războiul Marvel

Marea surpriză a trailerului este revenirea în acțiune a echipei clasice X-Men. Patrick Stewart reapare ca Profesorul Charles Xavier, Ian McKellen se întoarce în rolul lui Magneto, iar James Marsden este din nou Cyclops. Lor li se alătură Kelsey Grammer ca Beast, Alan Cumming ca Nightcrawler și Rebecca Romijn în rolul lui Mystique.

Pentru fanii filmelor lansate de 20th Century Fox, aceste apariții nu sunt simple cameo-uri nostalgice. X-Men par implicați direct în conflict, iar imaginile sugerează că universul lor ar putea fi una dintre realitățile devastate de incursiuni. Channing Tatum revine, de asemenea, ca Gambit, după debutul personajului în „Deadpool & Wolverine”, completând una dintre cele mai impresionante reuniuni de mutanți văzute pe marele ecran.

Integrarea lor în poveste pregătește și viitorul francizei. Marvel lucrează deja la o nouă versiune cinematografică a echipei, dar „Doomsday” pare conceput ca o ultimă misiune pentru generația clasică. Vechii X-Men nu sunt aduși doar pentru aplauze, ci pentru a reprezenta un întreg univers care riscă să dispară înainte ca Saga Multiversului să ajungă la final.

Steve Rogers revine când eroii au cea mai mare nevoie de el

Trailerul îi aduce împreună și pe Fantastic Four, New Avengers, eroii din Wakanda, Namor, Shang-Chi, Loki, Ant-Man și noul Captain America, Sam Wilson. Florence Pugh revine ca Yelena Belova, Sebastian Stan ca Bucky Barnes, iar Lewis Pullman îl interpretează din nou pe Sentry, unul dintre cele mai puternice personaje introduse recent în MCU.