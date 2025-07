Filmul „Avengers: Secret Wars” va reseta universul Marvel: Tony Stark și X-Men se schimbă la față

Universul Cinematic Marvel se pregătește pentru o schimbare majoră odată cu lansarea Avengers: Secret Wars, filmul care promite să marcheze sfârșitul poveștilor post-Endgame și începutul unei noi ere.

Kevin Feige, președintele Marvel Studios, a confirmat recent că acest film nu va fi doar un alt capitol, ci o resetare narativă, una care va deschide calea pentru noi versiuni ale eroilor iconici, inclusiv Tony Stark (Iron Man) și Steve Rogers (Captain America).

Secret Wars va funcționa ca o punte între trecut și viitor

Feige a explicat pentru Variety că Secret Wars va funcționa ca o punte între trecut și viitor. „Endgame a fost despre finaluri. Secret Wars este despre începuturi”, a declarat el.

A evitat deliberat termenul „reboot”, considerat prea radical, dar a insistat că un „reset” al universului va permite continuarea poveștilor într-o linie temporală singulară, fără a șterge complet ceea ce s-a construit până acum.

Abordarea are la bază conceptul multiversului, deja explorat în filme precum Doctor Strange in the Multiverse of Madness și Spider-Man: No Way Home.

Multiversul oferă un motiv plauzibil pentru apariția unor noi actori în roluri deja consacrate, păstrând în același timp amintirea versiunilor originale.

Feige a comparat această strategie cu modul în care franciza James Bond a reușit să schimbe actorii fără a pierde identitatea personajului: „E greu să înlocuiești un actor care a definit un rol, dar s-a întâmplat. Sean Connery părea de neînlocuit, și totuși Bond a mers mai departe”.

Noi generații de X-Men

Un alt element cheie al „resetului” îl reprezintă introducerea noii generații de X-Men în MCU. După ani de zvonuri, Feige a confirmat că mutanții vor juca un rol central în viitorul Marvel.

În filmul Doomsday vor apărea membri ai echipei originale din filmele Fox, Patrick Stewart, Ian McKellen și James Marsden,, dar după aceea, Marvel intenționează să aducă o echipă mai tânără, potrivită pentru o nouă eră.

Feige vede în povestea X-Men un mesaj universal despre diferență și acceptare: „Școala Profesorului X este locul perfect pentru a spune povești despre tineri care se simt excluși sau marginalizați”. Există deja zvonuri că Sadie Sink, cunoscută din Stranger Things, ar putea interpreta-o pe Jean Grey în această nouă versiune.

Ceea ce îi surprinde cel mai mult pe fani este deschiderea spre recastingul lui Tony Stark și Steve Rogers. Deși Feige a promis că nu va „anula magic” moartea lui Stark din Endgame, multiversul permite introducerea unor variante alternative ale personajului. Practic, Iron Man și Captain America ar putea reveni, dar cu fețe noi și povești adaptate noii linii temporale.

Așadar, cu Secret Wars programat pentru decembrie 2027, Marvel pregătește terenul pentru o redefinire a MCU, una care să atragă o nouă generație de spectatori fără a pierde legătura cu trecutul. Fanii vor descoperi cât de radical va fi acest reset și cât de pregătiți sunt să accepte schimbarea.