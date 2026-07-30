The Mummy te așteaptă pe HBO Max: ce s-a întors din mormânt nu mai este om. De ce să vezi filmul horror pe streaming, dacă l-ai ratat la cinema

O fată dispare în deșert și revine schimbată

Povestea începe cu dispariția fiicei unui jurnalist. Copila se pierde în deșert fără urmă. Familia rămâne fără răspunsuri și încearcă să trăiască mai departe cu trauma. Opt ani mai târziu, fata se întoarce. Ceea ce ar fi trebuit să fie o reuniune fericită devine rapid un coșmar.

Părinții își recunosc fiica, dar ceva nu mai este la fel. Întoarcerea ei aduce comportamente stranii, tensiune și o senzație permanentă că în casă a intrat și altceva. Filmul transformă astfel mitul mumiei într-o poveste despre pierdere. Este vorba și despre imposibilitatea de a accepta că persoana recuperată poate să nu mai fie omul pe care îl știai.

Jack Reynor, cunoscut și din „Midsommar”, se află în centrul distribuției. Alături de el apar Laia Costa, May Calamawy și Natalie Grace. Filmul mizează în primul rând pe dinamica familiei. Groaza nu pornește dintr-un templu plin de capcane, ci din propria casă.

Lee Cronin renunță complet la aventura cu Brendan Fraser

Diferența față de seria cu Brendan Fraser este uriașă. Filmele regizate de Stephen Sommers urmăreau aventuri arheologice pline de acțiune și umor. Rick O’Connell se lupta cu creaturi antice, dar atmosfera rămânea accesibilă și distractivă. Noua producție nu încearcă să recreeze acea formulă.

Lee Cronin alege horrorul supranatural și body horror-ul. Regizorul este cunoscut pentru Evil Dead Rise, unde a transformat un apartament obișnuit într-un spațiu sufocant și violent. În „The Mummy”, el revine la ideea unei familii atacate din interior. Pericolul poartă chipul unei persoane iubite. Tocmai de aceea, tensiunea devine mai personală.

Filmul este produs de New Line Cinema, Atomic Monster și Blumhouse. În spatele celor două companii se află James Wan și Jason Blum, două nume asociate cu numeroase francize horror moderne. Influența lor se simte în scenele violente, în transformările corporale și în modul direct în care filmul încearcă să provoace disconfort.

De ce merită să-i dai o șansă pe HBO Max

„The Mummy” merită văzut tocmai pentru că nu încearcă să copieze aventura din 1999. Compararea celor două filme este inevitabilă din cauza titlului, dar experiențele sunt complet diferite. Producția lui Cronin este mai apropiată de un film despre posesie, doliu și degradarea corpului decât de o poveste cu exploratori și comori antice.