10 filme cu Brendan Fraser pe care trebuie să le vezi. Rolul incredibil care i-a adus premiul OSCAR pentru cel mai bun actor

Brendan Fraser, unul dintre cei mai îndrăgiți actori de la Hollywood, a revenit în forță în ultimii ani, impresionând atât publicul, cât și criticii cu roluri memorabile. De-a lungul carierei sale, Fraser a dovedit că este un actor versatil, capabil să interpreteze atât personaje comice, cât și dramatice. Iată o listă cu 10 filme care subliniază talentul său actoricesc, culminând cu interpretarea sa premiată cu Oscar.

Encino Man (1992)

În filmul Encino Man (1992), Brendan Fraser joacă rolul lui Link, un om preistoric care este descoperit înghețat într-un bloc de gheață de către doi adolescenți, Dave (Sean Astin) și Stoney (Pauly Shore), în timpul săpării unei gropi pentru o piscină în curtea lor din Encino, California.

După ce este dezghețat, Link începe să se adapteze la viața modernă, iar cei doi adolescenți decid să-l integreze în liceul lor, pretinzând că este un student de schimb din Estonia.

Link, deși vine dintr-o eră preistorică, este un personaj plin de farmec și surprinzător de adaptabil. Deși inițial neștiutor în ceea ce privește tehnologia modernă și convențiile sociale, el învață rapid să se integreze în noul mediu, făcându-se remarcat prin comportamentul său neobișnuit și inocența naturală.

De-a lungul filmului, el ajunge să devină foarte popular la liceu, datorită farmecului său, iar evoluția sa ca personaj adaugă o notă de comedie și absurditate filmului.

The Scout (1994)

În filmul The Scout (1994), Brendan Fraser joacă rolul unui tânăr jucător de baseball talentat, pe nume Steve Nebraska.

Este o comedie dramatică sportivă în care personajul lui Fraser, descoperit de un scouter din Major League Baseball (interpretat de Albert Brooks), are un talent extraordinar pentru baseball, fiind atât un excelent pitcher, cât și un slugger de excepție.

Personajul lui Brendan Fraser, Steve Nebraska, este descoperit de Al Percolo (Albert Brooks), un scouter disperat care caută o vedetă capabilă să-l readucă în grațiile echipei după o serie de alegeri nereușite. Nebraska este găsit în Mexic, unde demonstrează abilități incredibile pe terenul de baseball.

Cu toate acestea, în spatele talentului său ieșit din comun, Steve suferă de probleme mentale și emoționale profunde, care ies la suprafață pe măsură ce povestea avansează.

Interpretarea lui Brendan Fraser în The Scout pune în evidență abilitățile sale actoricești complexe, întrucât personajul său trebuie să treacă printr-o serie de emoții și provocări psihologice.

Steve Nebraska este prezentat inițial ca un tânăr naiv, cu un comportament copilăresc, dar pe măsură ce filmul evoluează, devine evident că el suferă de o tulburare mintală care îl împiedică să se adapteze complet la viața de profesionist în sport.

George of the Jungle (1997)

În George of the Jungle (1997), Brendan Fraser interpretează un personaj plin de farmec și umor, într-o comedie de familie bazată pe serialul de animație clasic cu același nume.

Filmul îl aduce în prim-plan pe George, un bărbat crescut de gorile în jungla africană, care a ajuns să trăiască izolat de civilizație după ce a fost salvat dintr-un accident aviatic în copilărie.

Deși are o inimă mare și un spirit protector, George este stângaci și naiv, dar extraordinar de puternic și agil, ceea ce creează situații comice.

Fraser aduce la viață acest personaj amuzant și plin de energie cu o performanță fizică impresionantă, fiind deseori comparat cu o versiune de comedie a lui Tarzan.

Una dintre provocările majore ale acestui rol a fost faptul că George trebuia să fie carismatic, dar și ușor de iubit, iar Fraser a reușit să echilibreze perfect inocența și forța personajului.

George nu cunoaște multe despre lumea civilizată și are un mod de viață simplu, dar acest lucru îl face extrem de adorabil și comic.

Scenele în care el se lovește constant de obstacole sau interacționează cu diverse animale (inclusiv un elefant pe care îl consideră câinele său de companie) sunt memorabile și demonstrează talentul lui Fraser pentru comedie fizică.

The Mummy (1999)

Cu siguranță cel mai celebru rol al actorului Brander Fraser, cel care l-a transformat într-un star de renume internațional, este cel al lui Rick O’Connell din The Mummy, peliculă realizată în anul 1999.

Rick O’Connell este un personaj tipic eroului de acțiune, dar ceea ce îl face special este combinația dintre atitudinea sa bravă, abilitățile de luptător și simțul umorului.

În film, O’Connell ajunge în orașul antic Hamunaptra, cunoscut și sub numele de „Orașul Morților”, după ce a supraviețuit unei lupte în deșert.

Aici, el este recrutat de Evelyn (interpretată de Rachel Weisz) pentru a-i ghida pe ea și pe fratele ei la ruinele orașului.

Pe parcurs, descoperă accidental mormântul preotului Imhotep, o mumie blestemată, care este readusă la viață și dezlănțuie teroare în întreaga lume.

De-a lungul filmului, Rick devine protectorul lui Evelyn și al grupului, luptând nu doar împotriva forțelor supranaturale, ci și a mercenarilor și a altor pericole din deșert.

Crash (2004)

În filmul Crash (2004), Brendan Fraser joacă rolul lui Rick Cabot, un procuror districtual din Los Angeles. Personajul său este un politician ambițios și oportunist, care încearcă să manevreze evenimentele în avantajul său, mai ales când vine vorba de imaginea publică și cariera politică.

Rick Cabot și soția sa, Jean (interpretată de Sandra Bullock), sunt victimele unui jaf auto comis de doi bărbați de culoare. Acest incident declanșează în Jean o serie de prejudecăți rasiale și temeri care influențează relațiile lor cu alte personaje din film.

Fraser, în rolul lui Rick, portretizează un bărbat care, deși aparent progresist, este prins în fricile și tensiunile rasiale ale societății americane contemporane.

În ciuda faptului că nu joacă un rol principal în film, Fraser reușește să aducă în față complexitatea unui personaj care se confruntă cu dileme morale într-un oraș marcat de discriminare și tensiuni etnice.

Journey to the Center of the Earth (2008)

În filmul Journey to the Center of the Earth din 2008, Brendan Fraser joacă rolul principal, interpretând personajul Trevor Anderson, un vulcanolog pasionat și aventuros.

Pelicula este o adaptare modernă a celebrului roman clasic scris de Jules Verne, însă povestea aduce un aer contemporan, plasând personajele într-o expediție fantastică care îi duce în adâncurile Pământului.

Trevor Anderson este un profesor universitar de științe geologice, cu o personalitate curioasă și dedicată cercetărilor despre activitatea vulcanică.

El este fratele unui cercetător dispărut în timpul unei misiuni de explorare cu ani în urmă, iar această pierdere îl afectează profund.

În timp ce explorează descoperirile fratelui său, Trevor găsește un jurnal care conține indicii despre o posibilă cale spre centrul Pământului.

O parte importantă a filmului este relația dintre Trevor și nepotul său, Sean (interpretat de Josh Hutcherson). Sean vine să petreacă timp cu Trevor după ce tatăl său, fratele lui Trevor, a dispărut în mod misterios.

Inițial, Trevor și Sean au o relație oarecum distantă, dar expediția și aventurile periculoase îi apropie. Trevor își asumă rolul de protector al lui Sean, iar acest aspect al poveștii aduce o dimensiune emoțională în film, pe lângă acțiunea intensă.

Inkheart (2008)

În filmul Inkheart (2008), Brendan Fraser joacă rolul lui Mo Folchart, un personaj cu un dar extraordinar: atunci când citește cu voce tare dintr-o carte, personajele și obiectele din acea poveste prind viață în lumea reală.

Însă acest dar are și un revers periculos – pentru fiecare lucru sau ființă care iese din carte, ceva sau cineva din lumea reală este absorbit în paginile cărții.

Mo Folchart este un „cititor” foarte experimentat, dar puterea sa a adus necazuri mari în viața sa. Soția lui, Resa, a dispărut într-o carte pe care o citea, ”Inimă de cerneală”, iar Mo și fiica sa, Meggie, trăiesc cu dorința de a o găsi și de a o readuce înapoi.

În această călătorie, Mo și Meggie se întâlnesc cu personaje scoase din paginile cărții, precum Capricorn, un ticălos malefic interpretat de Andy Serkis, care vrea să-și folosească darul lui Mo în scopuri malefice.

Personajul lui Brendan Fraser este portretizat ca fiind un tată devotat, puternic și plin de resurse, dar în același timp vulnerabil din cauza greșelilor trecute și a sentimentului de vinovăție pentru dispariția soției sale.

În timp ce încearcă să-și protejeze fiica și să repare ce a stricat, Mo devine un erou neobișnuit, forțat să se lupte atât cu forțele din carte, cât și cu cele din lumea reală.

The Quiet American (2002)

Această dramă de război și spionaj, bazată pe romanul lui Graham Greene, îl aduce pe Fraser într-un rol serios și complex. El joacă un tânăr idealist american implicat în intrigile politice din Vietnamul anilor ’50. Performanța sa discretă, dar puternică, alături de Michael Caine, a demonstrat că Fraser poate să exceleze și în drame profunde.

Alden Pyle este prezentat ca un tânăr diplomat american, bine intenționat, dar naiv în privința realităților politice și culturale din Vietnam.

El este un susținător fervent al teoriei „terțiului forței”, o idee prin care speră să înlocuiască influența franceză și comunistă cu o putere nouă, care să aducă stabilitate și democrație în regiune.

În ciuda idealurilor sale, acțiunile lui Pyle devin din ce în ce mai periculoase, implicându-l indirect în acte de violență și teroare.

Pyle nu este doar un idealist, ci și un om care intră într-un triunghi amoros complex. El se îndrăgostește de Phuong, o tânără vietnameză care este iubita lui Fowler.

Relația sa cu Phuong subliniază contrastul dintre el și Fowler: Pyle este tânăr, romantic și visător, în timp ce Fowler este deziluzionat și realist, oferind o tensiune emoțională puternică în film.

The Mummy Returns (2001)

The Mummy Returns, lansat în 2001, este continuarea blockbuster-ului din 1999, The Mummy. Regizat de Stephen Sommers, filmul continuă aventura personajului Rick O’Connell, interpretat de Brendan Fraser, și se concentrează pe lupta sa împotriva unei amenințări vechi și malefice.

Rick O’Connell este un aventurier curajos și charismatic, care a devenit simbolul eroului modern. În The Mummy Returns, O’Connell se întoarce din nou pe ecrane, de data aceasta având un nou scop: protejarea familiei sale, în special a soției sale, Evelyn (interpretată de Rachel Weisz), și a fiului lor, Alex.

În această continuare, Rick și Evelyn descoperă că mumia Imhotep (interpretată de Arnold Vosloo) s-a întors din morți și vrea să își răzbune moartea.

Rick trebuie să înfrunte nu doar mumiile, ci și forțele supranaturale, dar și conflictele personale. Relația sa cu Evelyn este una centrală, iar Brendan Fraser reușește să aducă un amestec de umor, intensitate și emoție în interpretarea sa.

Fraser a reușit să îmbine perfect acțiunea cu momentele de umor, aducând la viață un personaj complex, care se luptă nu doar cu inamicii externi, ci și cu temerile interioare legate de responsabilitățile sale ca soț și tată.

Chimia dintre el și Rachel Weisz adaugă o profunzime emoțională poveștii, iar momentele de tensiune sunt echilibrate de glumele spontane ale lui O’Connell.

The Whale (2022)

Cu rolul din The Whale, Brendan Fraser a revenit în centrul atenției la Hollywood și a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în 2023. Filmul regizat de Darren Aronofsky spune povestea unui profesor de engleză care suferă de obezitate morbidă și încearcă să se reconcilieze cu fiica sa.

În The Whale, Brendan Fraser joacă rolul lui Charlie, un profesor de engleză care trăiește în izolare și suferă de obezitate morbidă.

Charlie cântărește peste 270 de kilograme și este închis în propriul apartament, incapabil să se miște fără dificultate. Filmul explorează nu doar greutatea fizică pe care o poartă, ci și povara emoțională și psihologică pe care o simte.

Charlie este o persoană complexă: inteligentă, sensibilă și cu o mare capacitate de empatie, dar și profund afectată de vină și regrete.

Acesta se află într-o luptă interioară intensă, încercând să se reconecteze cu fiica sa, Ellie (interpretată de Sadie Sink), cu care a pierdut legătura după ce a părăsit familia pentru a fi cu iubitul său.

Pe măsură ce sănătatea sa se deteriorează, Charlie își dorește să găsească iertarea și să lase o moștenire semnificativă în viața fiicei sale.

Unul dintre cele mai discutate aspecte ale interpretării lui Brendan Fraser în The Whale este transformarea sa fizică radicală. Pentru a da viață acestui personaj, Fraser a purtat un costum protetic de sute de kilograme, care i-a modificat complet înfățișarea.

Transformarea fizică a fost esențială pentru a reflecta realismul suferinței personajului, dar și pentru a capta cu autenticitate lupta sa cu propriul corp.

Interpretarea lui Fraser este profund emoționantă, iar transformarea fizică și psihologică prin care trece personajul său a fost lăudată de critici din întreaga lume. Acesta este, fără îndoială, cel mai impresionant rol al carierei sale, care i-a adus nu doar recunoașterea industriei, ci și iubirea publicului.