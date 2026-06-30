Filme și seriale noi pe HBO Max în iulie: ce merită văzut vara aceasta, de la „Teoria Big Bang” la horror și sport
Iulie vine cu temperaturi ridicate, seri lungi și o listă generoasă de titluri noi pe HBO Max. Platforma pregătește o combinație de producții originale, filme cunoscute, documentare, animații și competiții sportive care pot transforma o seară obișnuită de vară într-o sesiune serioasă de streaming.
Luna începe cu povești foarte diferite: de la reveniri în universuri cunoscute și aventuri SF cu umor absurd, până la horror, thrillere și evenimente sportive urmărite de milioane de oameni. Fanii tenisului vor avea parte de meciurile decisive de la Wimbledon, iar pasionații de ciclism vor putea urmări lupta pentru tricoul galben în Turul Franței.
HBO Max aduce în iulie comedie, răzbunare și universuri distruse
Printre cele mai interesante lansări ale lunii se află „Stuart nu poate salva universul” („Stuart Fails to Save the Universe”), producție care extinde lumea celebrului serial „Teoria Big Bang”. Premiera este programată pe 24 iulie și îl are în centru pe Stuart Bloom, proprietarul unui magazin de benzi desenate care ajunge într-o situație complet scăpată de sub control după ce sparge accidental un dispozitiv creat de Sheldon și Leonard.
Greșeala lui declanșează o criză la nivel de multivers, iar Stuart trebuie să găsească o soluție pentru a repara realitatea. Alături de Denise, Bert și Barry Kripke, pornește într-o misiune imposibilă, unde apar versiuni alternative ale unor personaje cunoscute. Evident, după cum sugerează și titlul, salvarea universului nu decurge exact conform planului.
Pe 27 iulie debutează și „Președintele Curtis” („President Curtis”), o producție Adult Swim care propune o satiră politică dusă într-o zonă complet nebună. Serialul urmărește un lider de stat și echipa lui, care trebuie să gestioneze situații absurde precum conflicte diplomatice imposibile, fenomene paranormale și probleme care par desprinse dintr-un univers SF.
Tot în zona serialelor apare „Frații Freak” („The Freak Brothers”), care revine cu sezonul trei pe 2 iulie. Povestea continuă aventurile celor patru personaje capabile să călătorească prin timp: Freewheelin’ Franklin, Phineas, Fat Freddy și pisica acestuia, Kitty.
Pe 3 iulie începe „Răzbunare” („Deep Revenge”), un thriller cu o premisă dramatică. Nozomi își pierde patru ani din viață după ce intră în comă în urma unui accident. Când se trezește, află că soțul ei și-a refăcut viața, iar copilul lor nu mai este în viață. Descoperind că incidentul nu a fost întâmplător și că cineva a încercat să o elimine, femeia își schimbă identitatea și intră în casa fostului soț sub o nouă apariție, pregătind o răzbunare.
Filme noi pe HBO Max în iulie: horror, acțiune și povești care merg de la comedie la dramă
Zona de filme este una dintre cele mai consistente în această lună. Pe 3 iulie apare „Mumia de la Lee Cronin” („Lee Cronin’s THE MUMMY”), un horror în care dispariția misterioasă a unei tinere în deșert revine în atenție după opt ani, când aceasta reapare brusc. Revederea cu familia se transformă însă rapid într-o experiență terifiantă.
Pe 10 iulie ajunge „Șefi de stat” („Heads of State”), o producție de acțiune cu o combinație de umor și conspirații internaționale. Un premier britanic și un președinte american, aflați într-o rivalitate constantă, sunt obligați să lase conflictele personale deoparte atunci când devin țintele unei amenințări globale.
Iubitorii filmelor post-apocaliptice primesc pe 17 iulie „Fără zgomot: Ziua 1” („A Quiet Place: Day One”), prequel-ul care arată începutul invaziei creaturilor atrase de sunete. Acțiunea mută povestea în New York, unde o tânără încearcă să supraviețuiască într-un oraș în care fiecare zgomot poate însemna sfârșitul.
O zi mai târziu vine „Cel mai tare din parcare” („GOAT”), o animație despre Will, o capră care visează să ajungă într-un sport dominat de animale mult mai mari și mai puternice. Povestea urmărește lupta unui outsider care încearcă să demonstreze că ambiția poate conta mai mult decât avantajele fizice.
Finalul lunii aduce „N-am avut de ales” („No Other Choice”), o dramă coreeană lansată pe 31 iulie. Filmul urmărește prăbușirea vieții lui Man-su, un om care își pierde locul de muncă și odată cu el sentimentul de stabilitate. Decis să își recâștige poziția, ajunge să ia decizii extreme.
Pe lângă aceste premiere, HBO Max aduce și filme cunoscute precum „Tenet”, „Dunkirk”, „Interstellar”, „Începutul” („Inception”), „Fugi!” („Get Out”), seria „Cavalerul negru”, „Batman – Începuturi”, „Erin Brockovich”, „Mortal Kombat” (2021), „Codul lui Da Vinci”, „Îngeri și demoni” și „Philadelphia”.
Sport, documentare și producții pentru toată familia
Iulie este o lună importantă și pentru sport. Wimbledon continuă cu meciurile decisive, iar finalele turneului de Mare Șlem sunt programate pe 11 și 12 iulie. Pe iarba londoneză se reunesc cele mai mari nume ale tenisului, într-o competiție unde fiecare meci poate schimba povestea turneului.
În ciclism, Turul Franței începe pe 4 iulie și se încheie pe 26 iulie la Paris. Startul este programat la Barcelona, iar atenția va fi din nou pe duelul dintre marii rivali ai ciclismului mondial, Tadej Pogacar și Jonas Vingegaard.
La capitolul documentare, HBO aduce pe 1 iulie „Povestea lui Robin Byrd” („Bang My Box: The Robin Byrd Story”), un portret dedicat unei figuri controversate și influente a radioului american. Robin Byrd vorbește despre carieră, libertatea de exprimare și impactul pe care l-a avut asupra unor comunități ignorate de mass-media tradițională.
Tot în iulie revin „Jurnalul celor 90 de zile” cu sezonul opt și „Social media: Rețele criminale” cu sezonul doi.
Pentru familie, „Drumul unui câine către casă” („A Dog’s Way Home”) ajunge pe 4 iulie, iar clasicul „Peter Pan” din 2003 intră în catalog pe 11 iulie.