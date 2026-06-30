Filme și seriale noi pe HBO Max în iulie: ce merită văzut vara aceasta, de la „Teoria Big Bang” la horror și sport

HBO Max aduce în iulie comedie, răzbunare și universuri distruse

Printre cele mai interesante lansări ale lunii se află „Stuart nu poate salva universul” („Stuart Fails to Save the Universe”), producție care extinde lumea celebrului serial „Teoria Big Bang”. Premiera este programată pe 24 iulie și îl are în centru pe Stuart Bloom, proprietarul unui magazin de benzi desenate care ajunge într-o situație complet scăpată de sub control după ce sparge accidental un dispozitiv creat de Sheldon și Leonard.

Greșeala lui declanșează o criză la nivel de multivers, iar Stuart trebuie să găsească o soluție pentru a repara realitatea. Alături de Denise, Bert și Barry Kripke, pornește într-o misiune imposibilă, unde apar versiuni alternative ale unor personaje cunoscute. Evident, după cum sugerează și titlul, salvarea universului nu decurge exact conform planului.

Pe 27 iulie debutează și „Președintele Curtis” („President Curtis”), o producție Adult Swim care propune o satiră politică dusă într-o zonă complet nebună. Serialul urmărește un lider de stat și echipa lui, care trebuie să gestioneze situații absurde precum conflicte diplomatice imposibile, fenomene paranormale și probleme care par desprinse dintr-un univers SF.

Tot în zona serialelor apare „Frații Freak” („The Freak Brothers”), care revine cu sezonul trei pe 2 iulie. Povestea continuă aventurile celor patru personaje capabile să călătorească prin timp: Freewheelin’ Franklin, Phineas, Fat Freddy și pisica acestuia, Kitty.

Pe 3 iulie începe „Răzbunare” („Deep Revenge”), un thriller cu o premisă dramatică. Nozomi își pierde patru ani din viață după ce intră în comă în urma unui accident. Când se trezește, află că soțul ei și-a refăcut viața, iar copilul lor nu mai este în viață. Descoperind că incidentul nu a fost întâmplător și că cineva a încercat să o elimine, femeia își schimbă identitatea și intră în casa fostului soț sub o nouă apariție, pregătind o răzbunare.

Filme noi pe HBO Max în iulie: horror, acțiune și povești care merg de la comedie la dramă

Zona de filme este una dintre cele mai consistente în această lună. Pe 3 iulie apare „Mumia de la Lee Cronin” („Lee Cronin’s THE MUMMY”), un horror în care dispariția misterioasă a unei tinere în deșert revine în atenție după opt ani, când aceasta reapare brusc. Revederea cu familia se transformă însă rapid într-o experiență terifiantă.

Pe 10 iulie ajunge „Șefi de stat” („Heads of State”), o producție de acțiune cu o combinație de umor și conspirații internaționale. Un premier britanic și un președinte american, aflați într-o rivalitate constantă, sunt obligați să lase conflictele personale deoparte atunci când devin țintele unei amenințări globale.