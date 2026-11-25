Îmi plac serialele polițiste care mă fac să îmi construiesc propriile teorii, să analizez privirile personajelor, să caut explicații pentru gesturi aparent banale și, eventual, să descopăr că m-am înșelat în privința aproape tuturor. „Long Bright River” face exact asta. Îți oferă suficiente indicii încât să crezi că ai înțeles ce se întâmplă, dar niciodată suficiente încât să fii absolut sigur.

Am descoperit pe HBO Max această miniserie de opt episoade, lansată în martie 2025, cunoscută în România și sub titlul „Un râu lung și luminos”. Mi-a plăcut mult, atât pentru felul în care este construit misterul, cât și pentru interpretarea Amandei Seyfried, o actriță pe care am început să o apreciez din ce în ce mai mult în ultimii ani.

Nu este un serial care reinventează genul polițist, însă este unul care știe foarte bine cum să îți mențină atenția. Iar recenzia aceasta nu va conține spoilere, pentru că ar fi păcat să îți răpesc tocmai plăcerea de a descoperi singur adevărul.

O serie de crime, o femeie dispărută și un trecut care refuză să rămână îngropat

„Long Bright River” este adaptarea romanului omonim publicat în 2020 de scriitoarea americană Liz Moore. Miniseria a fost dezvoltată de Nikki Toscano, cunoscută pentru „The Offer” și „Hunters”, împreună cu autoarea cărții, ambele fiind implicate în scenariu și în producția executivă.

Hagar Ben-Asher semnează regia primului episod, iar printre regizorii sezonului se numără Gwyneth Horder-Payton, Mona Fastvold, Jessica Yu și Nikki Toscano. Producția aparține Sony Pictures Television și UCP, Amanda Seyfried având, pe lângă rolul principal, și calitatea de producător executiv. Serialul a fost lansat inițial pe Peacock și este disponibil în România pe HBO Max.

În centrul poveștii se află Mickey Fitzpatrick (Amanda Seyfried), o polițistă care patrulează pe străzile cartierului Kensington din Philadelphia, o zonă profund afectată de criza opioidelor, sărăcie și violență. Mai multe femei sunt găsite moarte în circumstanțe suspecte, iar Mickey începe să investigheze posibila legătură dintre aceste cazuri.

În paralel, femeia își caută sora dispărută, Kacey Fitzpatrick (Ashleigh Cummings), care se confruntă cu dependența de droguri. Cele două au o relație complicată, marcată de traume din copilărie, resentimente, vinovăție și alegeri care le-au împins în direcții complet diferite.

Din distribuție mai fac parte Nicholas Pinnock, în rolul lui Truman Dawes, fostul partener de patrulă al lui Mickey, Callum Vinson, care îl interpretează pe Thomas, fiul acesteia, John Doman, în rolul bunicului Gee, precum și Dash Mihok, Matthew Del Negro, Perry Mattfeld și Britne Oldford.

Ce mi-a plăcut în mod deosebit este că ancheta criminalistică nu acaparează întreaga poveste. În spatele ei există o dramă de familie bine construită, care te ajută să înțelegi de ce personajele sunt așa cum sunt, fără să le justifice neapărat toate deciziile.

Amanda Seyfried demonstrează, încă o dată, cât de versatilă este ca actriță

Dacă încă o asociezi pe Amanda Seyfried cu rolurile din „Mamma Mia!”, „Mean Girls”, „Dear John” sau „Letters to Juliet”, cred că merită să descoperi și latura mult mai întunecată a carierei sale.

Am admirat-o recent în „You Can See Everything”, documentarul despre Elizabeth Holmes, pe care l-am văzut la avanpremiera din România și care intră în cinematografe pe 27 noiembrie 2026. Actrița revine acolo în rolul fondatoarei Theranos, în secvențe de reconstituire, după ce a interpretat același personaj în miniseria „The Dropout”, pentru care a câștigat atât un premiu Emmy, cât și un Glob de Aur.

De asemenea, o poți vedea în „Seven Veils”, drama psihologică disponibilă pe HBO Max, în „The Housemaid”, thrillerul în care joacă alături de Sydney Sweeney, în „The Crowded Room”, alături de Tom Holland, dar și în „Mank”, filmul lui David Fincher care i-a adus o nominalizare la Oscar.

În „Long Bright River”, Amanda Seyfried interpretează un personaj destul de greu de descifrat. Mickey este o femeie aparent puternică, dar permanent apăsată de ceva. Este rezervată, uneori rigidă, alteori vulnerabilă, iar senzația este că poartă în permanență o conversație cu ea însăși, la care noi, spectatorii, nu avem acces în totalitate.

Mi-a plăcut că actrița nu exagerează în momentele dramatice. Reușește să transmită foarte mult prin expresiile feței, prin ezitări, prin felul în care privește sau evită să privească anumite persoane. Nici Mickey nu este un personaj impecabil moral, iar tocmai acest lucru o face interesantă și credibilă.

Ashleigh Cummings este, la rândul ei, foarte convingătoare în rolul lui Kacey. Relația dintre cele două surori reprezintă, din punctul meu de vedere, adevăratul nucleu emoțional al serialului.

Un thriller care te conduce pe piste aparent credibile și îți demontează propriile teorii

Cred că una dintre cele mai mari satisfacții atunci când urmăresc un serial polițist este momentul în care îmi dau seama că scenariștii au reușit să mă păcălească, fără să trișeze.

„Long Bright River” are această calitate. Pe parcursul celor opt episoade, ajungi să suspectezi mai multe personaje, să construiești scenarii și să găsești explicații care, la momentul respectiv, par cât se poate de logice. Apoi apare o informație nouă, iar întreaga construcție începe să se clatine.

Și o iei de la capăt.

Mi-a plăcut faptul că pistele false nu par introduse arbitrar doar pentru a prelungi misterul. Personajele au propriile secrete, motive pentru care ascund anumite lucruri și comportamente care pot fi interpretate în mai multe feluri. Nu orice minciună ascunde o crimă, așa cum nici sinceritatea aparentă nu reprezintă neapărat o dovadă a nevinovăției.

Există și ceva din atmosfera serialului „Mare of Easttown”, cu Kate Winslet, în această producție. Aceeași senzație de comunitate apăsată de probleme sociale, aceeași apropiere dintre viața personală a polițistului și ancheta pe care o desfășoară, aceeași dificultate de a separa responsabilitatea profesională de implicarea emoțională.

Ritmul nu este întotdeauna alert, însă nu m-a deranjat. Serialul își acordă timp pentru a explora trecutul personajelor, iar alternarea prezentului cu amintirile din copilărie completează treptat imaginea de ansamblu. Detalii cărora inițial nu le acorzi prea multă importanță capătă, ulterior, cu totul alte semnificații.

Dincolo de identitatea criminalului, o poveste despre oameni pe care societatea preferă să nu îi vadă

„Long Bright River” vorbește și despre dependență, abandon, traume transmise de la o generație la alta, prejudecăți și felul în care societatea îi tratează pe cei aflați la periferia ei.

Atmosfera este apăsătoare, imaginea are o răceală care se potrivește foarte bine poveștii, iar străzile din Kensington devin aproape un personaj în sine. Există o tristețe permanentă în acest univers, chiar și atunci când nu se întâmplă nimic dramatic în mod explicit.

Mi se pare important și faptul că serialul încearcă să le redea umanitatea unor persoane care, în alte producții polițiste, ar exista doar pentru a deveni victime într-un dosar de omor. În spatele fiecărui caz există o viață, o familie, o poveste și, de multe ori, o succesiune de circumstanțe pe care cei din exterior se grăbesc să le judece.

Per ansamblu, „Long Bright River” mi-a plăcut mult. Este un sezon captivant, bine interpretat, cu suficient suspans încât să îți dorești să începi următorul episod imediat ce se termină cel anterior. Nu este neapărat cel mai original thriller polițist pe care l-am văzut, dar este unul dintre acelea care reușesc să te implice activ în poveste.

Îl recomand dacă îți plac misterele criminalistice, thrillerele psihologice și poveștile în care personajele sunt mai complicate decât par la prima vedere. Și îți recomand să nu cauți explicații pe internet înainte să termini toate cele opt episoade.

Pentru că, în „Long Bright River”, uneori ești atât de preocupat să descoperi cine minte, încât uiți să te întrebi de ce ai ales să îi crezi pe ceilalți.