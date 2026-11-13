Un cartier american obișnuit, o familie care încearcă să supraviețuiască și un eveniment cosmic care schimbă complet regulile realității. „Capătul Străzii Stejar” („The End of Oak Street”), unul dintre cele mai interesante filme SF ale anului 2026, a ajuns pe HBO Max pe 13 noiembrie, după ce a fost lansat în cinematografe în această vară. Producția Warner Bros. Pictures îi are în rolurile principale pe Anne Hathaway și Ewan McGregor și propune o combinație de science-fiction, thriller și aventură cu dinozauri.

Am văzut filmul la cinema, în luna august, și pot spune că a fost una dintre surprizele plăcute ale anului. Nu încearcă să reinventeze genul, dar reușește să construiască o atmosferă tensionată, să ofere efecte vizuale foarte bune și să mențină suspansul aproape pe tot parcursul celor 99 de minute. De altfel, în recenzia publicată pe Playtech.ro, am explicat de ce mi s-a părut chiar mai reușit decât „Jurassic World: Rebirth”. Iar acum, odată cu lansarea pe streaming, îl recomand și celor care nu au apucat să îl vadă pe marele ecran.

Despre ce este „Capătul Străzii Stejar”, noul film disponibil pe HBO Max

Povestea începe într-o suburbie americană din anii ’80, unde familia Platt duce o viață aparent obișnuită. Totul se schimbă atunci când un fenomen cosmic inexplicabil smulge literalmente strada Oak Street din locul său și transportă întregul cartier într-o lume necunoscută. Casele, mașinile și oamenii ajung într-un mediu complet diferit, unde pericolele sunt mult mai mari decât și-ar fi putut imagina.

Denise și Greg Platt, interpretați de Anne Hathaway și Ewan McGregor, trebuie să își protejeze copiii, Audrey (Maisy Stella) și Brian (Christian Convery), în timp ce încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat. Familia descoperă rapid că noul mediu este populat de creaturi preistorice și că supraviețuirea depinde de capacitatea tuturor de a rămâne împreună.

Deși premisa amintește de alte filme SF și de aventură, „Capătul Străzii Stejar” reușește să ofere o perspectivă interesantă asupra unei situații aparent imposibile. În loc să urmărească o echipă de cercetători sau militari pregătiți să înfrunte necunoscutul, filmul pune în centrul acțiunii oameni obișnuiți, care trebuie să improvizeze pentru a supraviețui.

Un alt element important este atmosfera. Decorurile suburbane, combinate cu prezența unor creaturi uriașe, creează un contrast puternic între siguranța aparentă a vieții de familie și pericolul permanent din exterior. Filmul îmbină astfel tensiunea unui thriller de supraviețuire cu spectacolul vizual specific producțiilor despre dinozauri.

De ce recomand filmul după ce l-am văzut la cinema

Unul dintre lucrurile care m-au impresionat cel mai mult la „Capătul Străzii Stejar” a fost calitatea efectelor vizuale. Dinozaurii arată surprinzător de bine, sunt integrați convingător în decor și, mai ales, reușesc să pară periculoși. Într-o perioadă în care multe blockbustere mizează pe cantitatea de CGI, fără să ofere neapărat aceeași senzație de realism, această producție demonstrează că efectele speciale pot contribui direct la construirea suspansului.

Mi-a plăcut și faptul că filmul nu pierde foarte mult timp cu explicații complicate despre fenomenul cosmic. Povestea se concentrează pe consecințele acestuia și pe reacțiile personajelor, iar ritmul rămâne alert. Există momente tensionate, secvențe spectaculoase și suficiente situații imprevizibile pentru ca experiența să fie captivantă de la început până la final.

În recenzia mea de pe Playtech.ro am comparat filmul cu „Jurassic World: Rebirth”, iar preferința mea rămâne aceeași. „Capătul Străzii Stejar” mi s-a părut mai bine construit în ceea ce privește suspansul și mai eficient în felul în care folosește dinozaurii pentru a crea o senzație autentică de pericol.

Nu este un film perfect și nici unul care schimbă fundamental regulile genului SF. Totuși, este o producție foarte distractivă, cu interpretări bune și un concept suficient de interesant încât să merite atenția publicului. Anne Hathaway și Ewan McGregor funcționează bine împreună, iar dinamica familiei oferă poveștii o dimensiune emoțională care completează aventura.

Cine se află în spatele filmului și când a fost lansat

„Capătul Străzii Stejar” este scris și regizat de David Robert Mitchell, cunoscut în special pentru horrorul „It Follows” și thrillerul „Under the Silver Lake”. Regizorul își păstrează interesul pentru situațiile misterioase și atmosferele neliniștitoare, dar de această dată explorează un teritoriu mai apropiat de cinematografia SF de aventură.

Printre producători se numără J.J. Abrams, Hannah Minghella, Jon Cohen, David Robert Mitchell, Matt Jackson și Tommy Harper. Abrams este cunoscut pentru implicarea sa în proiecte importante precum „Lost”, „Star Trek” și „Star Wars”, iar influența cinematografiei SF clasice poate fi observată și în noua producție.

Filmul a avut premiera în cinematografele din România pe 14 august 2026, fiind distribuit local de Vertical Entertainment. După aproximativ trei luni de la lansarea pe marele ecran, producția a devenit disponibilă pe HBO Max, începând cu 13 noiembrie 2026, marcând premiera sa mondială pe o platformă de streaming pe bază de abonament.

Pentru cei care apreciază filmele cu dinozauri, poveștile de supraviețuire și thrillerele SF, „Capătul Străzii Stejar” este o alegere foarte bună. Eu l-am văzut la cinema, m-am distrat, am stat în suspans și am plecat cu impresia că am descoperit un film mai bun decât mă așteptam. Îl recomand fără rezerve, mai ales acum că poate fi urmărit și de acasă, pe HBO Max.