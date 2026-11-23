Tesla FSD V15 schimbă radical interfața de condus, inspirată de GTA. Elon Musk promite un sistem de 25 de ori mai sigur
Tesla a anunțat Full Self-Driving (FSD) V15, o nouă versiune a sistemului său de asistență la condus, care aduce schimbări importante atât la nivelul interfeței vizuale, cât și în ceea ce privește percepția mediului înconjurător. Una dintre cele mai interesante noutăți este Reality View, o reprezentare digitală detaliată a drumului și a obiectelor din jurul mașinii, pe care Elon Musk a comparat-o cu universul vizual din seria de jocuri Grand Theft Auto (GTA).
Potrivit companiei, actualizarea aduce și îmbunătățiri semnificative în privința siguranței, Tesla susținând că noul sistem gestionează situațiile critice de până la 25 de ori mai bine decât versiunea anterioară. Producătorul vorbește și despre o siguranță de nouă ori mai mare comparativ cu un șofer uman. Aceste cifre nu au fost însă însoțite de o metodologie detaliată specifică versiunii V15, scrie Autoblog.
Tesla FSD V15 introduce o interfață care amintește de jocurile GTA
Cea mai vizibilă schimbare adusă de FSD V15 este Reality View, o funcție care reconstruiește digital mediul înconjurător al mașinii. Spre deosebire de reprezentările anterioare, care foloseau fundaluri întunecate și forme simplificate pentru celelalte vehicule, noua interfață afișează o imagine mult mai detaliată și mai apropiată de realitate.
Elon Musk a comparat această experiență vizuală cu cea din Grand Theft Auto, o franciză de jocuri video pe care a criticat-o anterior din cauza conținutului violent. De această dată, comparația se referă la felul în care sunt reprezentate digital străzile, mașinile și obiectele din jur, nu la elementele de gameplay ale seriei.
Reality View are și un rol practic. Interfața le permite ocupanților să înțeleagă mai ușor ce detectează sistemul FSD și cum interpretează acesta mediul în care circulă mașina. Astfel, reprezentarea vizuală nu este doar un element estetic, ci și o modalitate prin care informațiile despre trafic și împrejurimi devin mai ușor de urmărit.
Printre elementele afișate se numără și săgeți grafice plutitoare care indică direcția următoarelor viraje. Funcția amintește de sistemul Augmented View folosit de BMW pentru navigație, prin care indicațiile de traseu sunt suprapuse peste reprezentarea mediului înconjurător.
Cum funcționează noul sistem de navigație și ce aduce în plus
Tesla susține că noua interfață face navigația mai intuitivă. Una dintre posibilități este selectarea directă a unor destinații sau puncte de interes de pe reprezentarea digitală afișată pe ecran. În acest fel, interacțiunea cu sistemul de navigație devine mai vizuală, iar ocupanții pot identifica mai ușor locurile către care doresc să se deplaseze.
Un alt detaliu interesant este că Reality View ar necesita mai puțină putere de calcul decât generația precedentă. Este o îmbunătățire importantă pentru un sistem care trebuie să proceseze în permanență informații despre trafic, obstacole, pietoni și alte elemente din mediul rutier, în timp ce generează și o reprezentare vizuală complexă.
Dincolo de interfață, Tesla afirmă că FSD V15 beneficiază de un sistem îmbunătățit de recunoaștere vizuală. Acesta ar putea detecta mai bine gropile din asfalt, animalele, resturile de pe carosabil, indicatoarele rutiere și zonele cu apă acumulată.
Îmbunătățirile sunt asociate unui encoder de viziune actualizat, utilizat în comun de sistemele FSD, Robotaxi și Optimus. Practic, aceeași tehnologie de procesare vizuală poate contribui la dezvoltarea mai multor produse din portofoliul Tesla, nu doar a funcțiilor de asistență la condus.
Tesla promite o siguranță de 25 de ori mai bună, dar cifrele ridică întrebări
Pe lângă schimbările vizuale, compania condusă de Elon Musk pune accent pe performanțele de siguranță ale noii versiuni. Tesla susține că FSD V15 este de 25 de ori mai performant în gestionarea situațiilor critice pentru siguranță și de nouă ori mai sigur decât un șofer uman.
Producătorul nu a prezentat însă detalii despre metodologia folosită pentru calcularea acestor valori în cazul versiunii V15. Fără informații despre condițiile de testare, scenariile analizate și criteriile de comparație, cifrele trebuie privite ca afirmații ale companiei, nu ca rezultate independente confirmate.
Performanțele sistemului ar putea conta și în discuțiile privind extinderea disponibilității FSD pe piețele europene, unde tehnologia Tesla a fost supusă unei atenții sporite în privința siguranței. O eventuală aprobare mai largă depinde însă de cerințele autorităților și de evaluările specifice fiecărei piețe.
Elon Musk a confirmat anterior că FSD V15 va funcționa pe computerul AI4 al companiei, cunoscut și sub denumirea Hardware 4 (HW4). Această cerință ar putea limita accesul la noile funcții pentru proprietarii unor modele mai vechi, echipate cu Hardware 3. Prin urmare, nu toate mașinile Tesla care au primit actualizări FSD în trecut vor beneficia neapărat de toate noutățile introduse în V15.
O precizare importantă este că FSD rămâne un sistem de asistență la condus de Nivel 2. Chiar dacă denumirea Full Self-Driving poate sugera un grad ridicat de autonomie, șoferul trebuie să supravegheze permanent funcționarea acestuia și să fie pregătit să intervină. Sistemul se încadrează în aceeași categorie generală cu Super Cruise de la General Motors și BlueCruise de la Ford.
În Statele Unite, Tesla oferă FSD printr-un abonament lunar de 99 de dolari, după ce a renunțat la opțiunea de achiziție permanentă la începutul anului.
Tehnologia FSD ar putea influența și dezvoltarea Robotaxi și Optimus
Encoderul de viziune folosit în comun de FSD, Robotaxi și Optimus arată direcția în care Tesla încearcă să dezvolte un ecosistem tehnologic unitar. Îmbunătățirile aduse capacității de recunoaștere a mediului rutier ar putea avea efecte și asupra flotei Robotaxi, unde identificarea corectă a obstacolelor și anticiparea situațiilor dificile sunt esențiale.
Serviciul de transport autonom al companiei funcționează deja comercial în anumite zone din Texas. Totuși, Cybercab, robotaxiul cu două locuri dezvoltat de Tesla, se confruntă în continuare cu verificări la nivel federal în privința procesului de autocertificare.
Pe o perioadă mai lungă, compania mizează pe integrarea aceleiași direcții de dezvoltare AI și în proiectul Optimus, robotul umanoid prezentat de Elon Musk drept unul dintre produsele importante ale viitorului Tesla. Livrările comerciale ale acestuia sunt vizate pentru perioada din jurul sfârșitului anului 2027.