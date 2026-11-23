Tesla FSD V15 introduce o interfață care amintește de jocurile GTA

Cea mai vizibilă schimbare adusă de FSD V15 este Reality View, o funcție care reconstruiește digital mediul înconjurător al mașinii. Spre deosebire de reprezentările anterioare, care foloseau fundaluri întunecate și forme simplificate pentru celelalte vehicule, noua interfață afișează o imagine mult mai detaliată și mai apropiată de realitate.

Elon Musk a comparat această experiență vizuală cu cea din Grand Theft Auto, o franciză de jocuri video pe care a criticat-o anterior din cauza conținutului violent. De această dată, comparația se referă la felul în care sunt reprezentate digital străzile, mașinile și obiectele din jur, nu la elementele de gameplay ale seriei.

Reality View are și un rol practic. Interfața le permite ocupanților să înțeleagă mai ușor ce detectează sistemul FSD și cum interpretează acesta mediul în care circulă mașina. Astfel, reprezentarea vizuală nu este doar un element estetic, ci și o modalitate prin care informațiile despre trafic și împrejurimi devin mai ușor de urmărit.

Printre elementele afișate se numără și săgeți grafice plutitoare care indică direcția următoarelor viraje. Funcția amintește de sistemul Augmented View folosit de BMW pentru navigație, prin care indicațiile de traseu sunt suprapuse peste reprezentarea mediului înconjurător.

Cum funcționează noul sistem de navigație și ce aduce în plus

Tesla susține că noua interfață face navigația mai intuitivă. Una dintre posibilități este selectarea directă a unor destinații sau puncte de interes de pe reprezentarea digitală afișată pe ecran. În acest fel, interacțiunea cu sistemul de navigație devine mai vizuală, iar ocupanții pot identifica mai ușor locurile către care doresc să se deplaseze.

Un alt detaliu interesant este că Reality View ar necesita mai puțină putere de calcul decât generația precedentă. Este o îmbunătățire importantă pentru un sistem care trebuie să proceseze în permanență informații despre trafic, obstacole, pietoni și alte elemente din mediul rutier, în timp ce generează și o reprezentare vizuală complexă.

Dincolo de interfață, Tesla afirmă că FSD V15 beneficiază de un sistem îmbunătățit de recunoaștere vizuală. Acesta ar putea detecta mai bine gropile din asfalt, animalele, resturile de pe carosabil, indicatoarele rutiere și zonele cu apă acumulată.