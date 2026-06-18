Tesla, acuzată că a umflat datele despre Full Self-Driving pentru aprobarea în Europa: noua controversă care lovește compania lui Elon Musk

Ce ar fi prezentat Tesla autorităților europene

Potrivit documentelor citate de Reuters, un manager de politici publice al Tesla, Ivan Komusanac, ar fi susținut într-o prezentare pentru autoritățile suedeze că mașinile Tesla care folosesc Full Self-Driving pot parcurge de peste șapte ori mai mulți kilometri între accidente decât șoferii umani din SUA. Pe baza acestei comparații, prezentarea ar fi mers mai departe și ar fi susținut că FSD ar fi putut salva 32.000 de vieți și preveni 1,9 milioane de răniri.

Problema, spun cercetătorii independenți consultați de Reuters, este că această comparație ar fi construită pe ipoteze nerealiste. Una dintre criticile majore este că datele par să presupună, practic, înlocuirea tuturor vehiculelor de pe drumuri cu Tesla aflate în modul FSD, inclusiv camioane, motociclete și alte categorii de vehicule care nu sunt echivalente cu flota Tesla.

O altă problemă ține de felul în care sunt comparate accidentele. Specialiștii au avertizat că este înșelător să compari incidente grave dintr-un set de date cu totalul accidentelor din alt set, care poate include și evenimente minore. Într-un astfel de scenariu, tehnologia poate părea mult mai sigură decât este în realitate, nu pentru că dovada este solidă, ci pentru că baza comparației este dezechilibrată.

Este exact motivul pentru care experții în siguranță rutieră cer verificare independentă. Dudley Curtis, purtător de cuvânt al European Transport Safety Council, a spus că, dacă Tesla vrea să facă afirmații atât de mari despre siguranță, datele ar trebui oferite unei universități și verificate independent de cercetători calificați.

Aprobarea din Olanda și ambițiile pentru Uniunea Europeană

În aprilie, autoritatea rutieră olandeză RDW a aprobat Full Self-Driving Supervised pentru utilizare în Olanda, o premieră importantă pentru Tesla în Europa. Sistemul poate controla direcția, accelerația și frânarea, dar nu transformă mașina într-un vehicul autonom complet. Șoferul trebuie să rămână atent și pregătit să intervină în orice moment.

După această aprobare, RDW a notificat autoritățile europene cu privire la intenția de a extinde aprobarea la nivelul Uniunii Europene. Pentru Tesla, ar fi o victorie majoră. Europa este o piață dificilă, cu reglementări stricte, iar o aprobare mai largă pentru FSD ar putea ajuta compania să-și recâștige o parte din imaginea de lider tehnologic.

Totuși, raportarea Reuters a complicat situația. Autoritățile olandeze au respins ideea că s-ar fi bazat pe datele controversate furnizate de Tesla. Ministrul olandez al Transporturilor a apărat decizia RDW, susținând că aprobarea s-a bazat pe teste independente și pe standarde europene, nu pe statisticile prezentate de companie.