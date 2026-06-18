Tesla, acuzată că a umflat datele despre Full Self-Driving pentru aprobarea în Europa: noua controversă care lovește compania lui Elon Musk
Tesla se confruntă cu o nouă controversă în Europa, după ce o investigație Reuters susține că producătorul auto ar fi prezentat autorităților date de siguranță înșelătoare pentru sistemul Full Self-Driving, cunoscut ca FSD. Miza este uriașă: compania lui Elon Musk încearcă să obțină aprobări mai largi pentru software-ul său de condus asistat pe continent, într-un moment în care vânzările Tesla din Europa sunt sub presiune, iar concurența din partea producătorilor chinezi devine tot mai agresivă.
Controversa nu pornește de la faptul că Tesla promovează FSD ca fiind avansat, ci de la felul în care ar fi fost prezentate statisticile. Potrivit Reuters, compania ar fi folosit comparații care exagerează siguranța sistemului în raport cu șoferii umani din Statele Unite. Tesla nu a răspuns solicitării Reuters pentru comentarii, iar autoritățile olandeze spun că aprobarea lor s-a bazat pe propriile teste.
Ce ar fi prezentat Tesla autorităților europene
Potrivit documentelor citate de Reuters, un manager de politici publice al Tesla, Ivan Komusanac, ar fi susținut într-o prezentare pentru autoritățile suedeze că mașinile Tesla care folosesc Full Self-Driving pot parcurge de peste șapte ori mai mulți kilometri între accidente decât șoferii umani din SUA. Pe baza acestei comparații, prezentarea ar fi mers mai departe și ar fi susținut că FSD ar fi putut salva 32.000 de vieți și preveni 1,9 milioane de răniri.
Problema, spun cercetătorii independenți consultați de Reuters, este că această comparație ar fi construită pe ipoteze nerealiste. Una dintre criticile majore este că datele par să presupună, practic, înlocuirea tuturor vehiculelor de pe drumuri cu Tesla aflate în modul FSD, inclusiv camioane, motociclete și alte categorii de vehicule care nu sunt echivalente cu flota Tesla.
O altă problemă ține de felul în care sunt comparate accidentele. Specialiștii au avertizat că este înșelător să compari incidente grave dintr-un set de date cu totalul accidentelor din alt set, care poate include și evenimente minore. Într-un astfel de scenariu, tehnologia poate părea mult mai sigură decât este în realitate, nu pentru că dovada este solidă, ci pentru că baza comparației este dezechilibrată.
Este exact motivul pentru care experții în siguranță rutieră cer verificare independentă. Dudley Curtis, purtător de cuvânt al European Transport Safety Council, a spus că, dacă Tesla vrea să facă afirmații atât de mari despre siguranță, datele ar trebui oferite unei universități și verificate independent de cercetători calificați.
Aprobarea din Olanda și ambițiile pentru Uniunea Europeană
În aprilie, autoritatea rutieră olandeză RDW a aprobat Full Self-Driving Supervised pentru utilizare în Olanda, o premieră importantă pentru Tesla în Europa. Sistemul poate controla direcția, accelerația și frânarea, dar nu transformă mașina într-un vehicul autonom complet. Șoferul trebuie să rămână atent și pregătit să intervină în orice moment.
După această aprobare, RDW a notificat autoritățile europene cu privire la intenția de a extinde aprobarea la nivelul Uniunii Europene. Pentru Tesla, ar fi o victorie majoră. Europa este o piață dificilă, cu reglementări stricte, iar o aprobare mai largă pentru FSD ar putea ajuta compania să-și recâștige o parte din imaginea de lider tehnologic.
Totuși, raportarea Reuters a complicat situația. Autoritățile olandeze au respins ideea că s-ar fi bazat pe datele controversate furnizate de Tesla. Ministrul olandez al Transporturilor a apărat decizia RDW, susținând că aprobarea s-a bazat pe teste independente și pe standarde europene, nu pe statisticile prezentate de companie.
RDW a transmis și că monitorizează lunar mașinile Tesla care folosesc FSD Supervised, în locul unor evaluări anuale obișnuite. Autoritatea a anunțat că zeci de mii de vehicule Tesla din Olanda folosesc deja software-ul, acumulând milioane de kilometri fără incidente majore raportate. Chiar și așa, întrebarea centrală rămâne: cât de transparente sunt datele și cine are dreptul să le interpreteze?
De ce miza este mai mare decât Tesla
Disputa nu este doar despre Tesla, ci despre modul în care vor fi aprobate tehnologiile de condus automatizat în următorii ani. Dacă o companie poate folosi statistici greu de verificat pentru a susține că un sistem este mult mai sigur decât șoferii umani, autoritățile riscă să ia decizii pe baza unei imagini incomplete.
În Statele Unite, doi senatori democrați au cerut deja agenției NHTSA să analizeze mai atent datele de siguranță ale Tesla, invocând raportarea Reuters. Ei au avertizat că metodele de raportare pot induce publicul în eroare și pot crea riscuri pentru siguranța rutieră.
Pentru consumatori, problema este cu atât mai sensibilă cu cât numele Full Self-Driving poate sugera mai mult decât oferă sistemul în realitate. Tesla insistă că varianta actuală este supravegheată, dar termenul continuă să fie controversat, tocmai pentru că mulți șoferi ar putea interpreta greșit nivelul de autonomie al mașinii.
Tesla are nevoie de Europa, iar Europa are nevoie de reguli clare pentru tehnologiile care promit să schimbe condusul. Dacă datele sunt solide, compania ar trebui să poată demonstra asta prin verificări independente. Dacă nu, aprobarea FSD riscă să devină nu un pas spre mobilitatea viitorului, ci un test periculos al încrederii publice.