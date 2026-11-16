SpaceX ar putea absorbi Tesla într-o tranzacție fără precedent

Conform informațiilor Bloomberg, reprezentanții celor două companii discută deja termenii financiari, structura de control și modalitatea în care acționarii Tesla ar putea primi participații la SpaceX. Această abordare sugerează că SpaceX ar urma să fie entitatea care absoarbe Tesla, nu invers, deși structura finală nu a fost stabilită public. Diferența este relevantă deoarece SpaceX a ajuns la o evaluare de aproximativ 1.900 de miliarde de dolari, echivalentul a 1.720 de miliarde de euro, în urma listării sale bursiere din iunie 2026, în timp ce Tesla este evaluată la aproximativ 1.500–1.550 de miliarde de dolari, adică 1.360–1.410 miliarde de euro.

Valoarea combinată teoretică depășește astfel 3.000 de miliarde de euro, fără ca această sumă să reprezinte automat prețul efectiv al tranzacției. Pentru comparație, preluarea Mannesmann de către Vodafone, în anul 2000, a fost evaluată la aproximativ 166 de miliarde de euro, la cursul utilizat pentru această comparație. Dimensiunea potențialei fuziuni Tesla–SpaceX ar transforma-o într-un eveniment cu implicații importante pentru piețele financiare, deoarece ar reuni două industrii care funcționează după modele economice și reglementări foarte diferite.

Musk a sugerat încă din primăvară posibilitatea unei asemenea reorganizări, iar în octombrie a confirmat că ambele consilii de administrație au constituit comitete speciale pentru analizarea unei eventuale fuziuni. Calendarul devine interesant și din perspectiva adunării generale a acționarilor Tesla, programată pentru 3 decembrie 2026, când sunt prevăzute inclusiv voturi privind componența conducerii companiei.

Controlul lui Elon Musk și afacerile din China reprezintă două obstacole majore

Dincolo de argumentele tehnologice, una dintre cele mai sensibile probleme privește structura de guvernanță. Musk deține aproximativ 20% din Tesla, însă în cadrul SpaceX controlează o proporție mult mai mare a drepturilor de vot, estimată la aproximativ 85%, prin intermediul unor acțiuni cu drepturi speciale. Dacă Tesla ar fi absorbită de SpaceX, investitorii săi s-ar putea regăsi într-o companie în care influența fondatorului este considerabil mai greu de contestat. Acest aspect poate deveni controversat în special pentru acționarii instituționali, interesați de transparență și protejarea drepturilor de vot.

Există și problema activităților Tesla în China. Uzina Giga Shanghai reprezintă una dintre cele mai importante facilități de producție ale constructorului auto, în timp ce SpaceX derulează contracte sensibile cu autoritățile americane, inclusiv în domeniul apărării. Integrarea celor două companii ar putea ridica întrebări privind accesul la informații, securitatea națională și separarea activităților comerciale de cele strategice. O eventuală restructurare a afacerilor chineze ar complica suplimentar tranzacția.

Pentru România, unde Tesla este prezentă comercial, efectele directe asupra cumpărătorilor nu pot fi anticipate în această etapă. O fuziune nu ar implica automat modificarea garanțiilor, prețurilor sau serviciilor disponibile, dar ar putea schimba prioritățile investiționale ale constructorului pe termen lung. Integrarea dezvoltării software, a sistemelor de inteligență artificială și a infrastructurii energetice ar putea influența viitoarele produse, în funcție de strategia stabilită de noua conducere.

Este important și faptul că posibila fuziune nu a primit încă aprobările necesare, iar informațiile despre calendar provin de la persoane familiarizate cu negocierile, nu dintr-un anunț oficial comun. Într-o tranzacție de asemenea dimensiuni, evaluarea juridică, interesele acționarilor și analiza autorităților de reglementare pot modifica substanțial termenii sau chiar împiedica finalizarea acordului.