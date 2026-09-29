Tesla amână din nou demonstrația spectaculoasă a Roadsterului. Mașina ar trebui să plutească deasupra solului

Tesla mută demonstrația Roadsterului pe 15 octombrie

Potrivit companiei, noua dată este 15 octombrie, adică exact două săptămâni după evenimentul programat inițial. Tesla a precizat că va oferi și alte detalii despre demonstrație.

Evenimentul este așteptat să aibă loc la baza de testare a rachetelor SpaceX din McGregor, Texas, în apropiere de Waco. Locația nu a fost aleasă întâmplător. Tesla intenționează să demonstreze una dintre cele mai neobișnuite caracteristici asociate noului Roadster: capacitatea mașinii de a se ridica de la sol cu ajutorul unui sistem de propulsie dezvoltat de SpaceX.

Demonstrația ar urma să fie realizată fără persoane în interiorul mașinii, iar spectatorii ar fi ținuți la câteva sute de metri distanță. Sistemul folosit pentru această demonstrație ar utiliza propulsoare cu gaz rece dezvoltate de SpaceX.

Prognoza arată furtuni și cantități mari de precipitații

Tesla are un argument concret pentru amânarea evenimentului. Datele Open-Meteo pentru McGregor, actualizate luni după-amiază, indicau pentru 1 octombrie o probabilitate de 82% de precipitații. Prognoza includea furtuni, rafale de vânt de aproximativ 30 mph și peste 10 centimetri de ploaie.

Condițiile meteo ar urma însă să se îmbunătățească destul de repede. Pentru vineri, probabilitatea de ploaie era estimată la 81%, dar cantitatea prognozată scădea la mai puțin de jumătate de inch, iar rafalele ajungeau la aproximativ 21 mph. Sâmbătă, probabilitatea de precipitații cobora la 53%, cu rafale de aproximativ 13 mph.

Începând de duminică, prognoza indica în mare parte vreme uscată, fără precipitații măsurabile între 5 și 7 octombrie. Publicația Electrek a remarcat că, din acest motiv, alegerea unei date aflate la două săptămâni distanță lasă loc pentru întrebări, deși organizarea unui eveniment în aer liber după o ploaie abundentă poate necesita timp suplimentar.

Roadsterul are deja o istorie lungă de amânări

Noua reprogramare se adaugă unei liste lungi de întârzieri pentru următoarea generație Roadster. Tesla a prezentat prototipul în noiembrie 2017 și anunța atunci că producția ar trebui să înceapă în 2020.