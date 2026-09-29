Tesla amână din nou demonstrația spectaculoasă a Roadsterului. Mașina ar trebui să plutească deasupra solului
Tesla a amânat cu două săptămâni demonstrația noului Roadster, programată inițial pentru 1 octombrie. Evenimentul va avea loc acum pe 15 octombrie, iar compania spune că decizia a fost luată din cauza condițiilor meteo severe prognozate pentru centrul statului Texas.
Anunțul vine după ce Tesla îi avertizase pe invitați că demonstrația ar putea fi reprogramată. Câteva ore mai târziu, compania a confirmat schimbarea într-o postare pe X, explicând că a urmărit evoluția vremii împreună cu meteorologi locali, însă evenimentul poate fi organizat doar în aer liber.
Tesla mută demonstrația Roadsterului pe 15 octombrie
Potrivit companiei, noua dată este 15 octombrie, adică exact două săptămâni după evenimentul programat inițial. Tesla a precizat că va oferi și alte detalii despre demonstrație.
Evenimentul este așteptat să aibă loc la baza de testare a rachetelor SpaceX din McGregor, Texas, în apropiere de Waco. Locația nu a fost aleasă întâmplător. Tesla intenționează să demonstreze una dintre cele mai neobișnuite caracteristici asociate noului Roadster: capacitatea mașinii de a se ridica de la sol cu ajutorul unui sistem de propulsie dezvoltat de SpaceX.
Demonstrația ar urma să fie realizată fără persoane în interiorul mașinii, iar spectatorii ar fi ținuți la câteva sute de metri distanță. Sistemul folosit pentru această demonstrație ar utiliza propulsoare cu gaz rece dezvoltate de SpaceX.
Prognoza arată furtuni și cantități mari de precipitații
Tesla are un argument concret pentru amânarea evenimentului. Datele Open-Meteo pentru McGregor, actualizate luni după-amiază, indicau pentru 1 octombrie o probabilitate de 82% de precipitații. Prognoza includea furtuni, rafale de vânt de aproximativ 30 mph și peste 10 centimetri de ploaie.
Condițiile meteo ar urma însă să se îmbunătățească destul de repede. Pentru vineri, probabilitatea de ploaie era estimată la 81%, dar cantitatea prognozată scădea la mai puțin de jumătate de inch, iar rafalele ajungeau la aproximativ 21 mph. Sâmbătă, probabilitatea de precipitații cobora la 53%, cu rafale de aproximativ 13 mph.
Începând de duminică, prognoza indica în mare parte vreme uscată, fără precipitații măsurabile între 5 și 7 octombrie. Publicația Electrek a remarcat că, din acest motiv, alegerea unei date aflate la două săptămâni distanță lasă loc pentru întrebări, deși organizarea unui eveniment în aer liber după o ploaie abundentă poate necesita timp suplimentar.
Roadsterul are deja o istorie lungă de amânări
Noua reprogramare se adaugă unei liste lungi de întârzieri pentru următoarea generație Roadster. Tesla a prezentat prototipul în noiembrie 2017 și anunța atunci că producția ar trebui să înceapă în 2020.
De-a lungul anilor, compania a schimbat de mai multe ori calendarul. Demonstrația sistemului de propulsie fusese asociată succesiv cu sfârșitul lui 2025, 1 aprilie 2026, sfârșitul lunii aprilie, apoi cu o perioadă de „aproximativ o lună”, august și, mai recent, 1 octombrie.
Acum, data oficială este 15 octombrie. În ceea ce privește producția, Tesla indică în continuare anii 2027 sau 2028.
Pentru Roadster, miza demonstrației este una aparte. Modelul prezentat în 2017 a fost promis drept o mașină sport electrică extrem de performantă, însă compania a ajuns să lege revenirea sa și de o demonstrație în care mașina ar urma să plutească deasupra solului cu ajutorul tehnologiei SpaceX.
Demonstrația din octombrie ar putea fi momentul decisiv
Sistemul pregătit pentru demonstrație introduce însă un nivel suplimentar de complexitate. Mașina ar trebui să fie controlată de la distanță, să folosească propulsoare SpaceX și să efectueze demonstrația în fața spectatorilor, fără ca cineva să se afle la bord.
Înaintea evenimentului, Elon Musk ar fi transmis angajaților că demonstrația va fi dificil de realizat și că există riscul ca lucrurile să nu decurgă conform planului. Această informație a fost relatată în contextul pregătirilor pentru eveniment, însă Tesla nu a spus că problemele tehnice ar fi motivul amânării.
Oficial, motivul rămâne vremea nefavorabilă prognozată pentru 1 octombrie. Pe 15 octombrie, Tesla va avea ocazia să arate dacă demonstrația promisă de ani de zile poate fi realizată în condițiile anunțate.
Roadsterul are însă nevoie de mai mult decât o demonstrație spectaculoasă pentru a ajunge în forma promisă în urmă cu aproape un deceniu. Calendarul actual indică producția pentru 2027 sau 2028, astfel că evenimentul din octombrie ar putea oferi publicului primele indicii concrete despre stadiul proiectului.