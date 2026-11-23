Elevii care termină clasa a VIII-a în 2027. Cum funcționează admiterea la liceu și ce rol au mediile din gimnaziu
Media claselor V–VIII nu intră în calculul mediei de admitere la liceu pentru repartizarea computerizată din 2027. Contează însă atunci când doi candidați au aceeași medie la Evaluarea Națională: rezultatele din gimnaziu reprezintă primul criteriu de departajare. Repartizarea computerizată este programată pentru 22 iulie, după completarea fișelor cu opțiuni.
Cum se calculează media de admitere în 2027
Pentru repartizarea computerizată, media de admitere este media generală obținută la Evaluarea Națională. Calculul se face cu două zecimale, fără rotunjire, potrivit metodologiei-cadru aprobate prin Ordinul nr. 5.830 din 19 octombrie 2026.
Pentru elevii care susțin numai probele de limba și literatura română și matematică, se adună cele două note și se împarte rezultatul la doi. De exemplu, un candidat care obține 8,60 la română și 9,20 la matematică va avea media de admitere 8,90.
Media din gimnaziu nu se adaugă acestui rezultat și nu are o pondere procentuală în formula repartizării computerizate. Astfel, un elev cu media 10 în clasele V–VIII și 8,90 la examen intră în repartizare cu 8,90.
Există reguli distincte pentru profilurile la care se susțin probe de aptitudini, precum și condiții pentru clasele bilingve și pentru anumite forme de învățământ tehnologic. Dacă alegi un asemenea traseu, trebuie verificate separat probele și criteriile aplicabile specializării.
Citește și: Calendar Evaluarea Națională 2027. Când dau elevii simularea și când încep probele scrise
Când pot face diferența mediile din gimnaziu
Rezultatele celor patru ani de gimnaziu intervin la egalitate între mediile de admitere. Pentru repartizarea computerizată, metodologia stabilește următoarea ordine a criteriilor:
- media generală de absolvire a claselor V–VIII;
- nota la limba și literatura română de la Evaluarea Națională;
- nota la matematică de la Evaluarea Națională;
- nota la limba maternă, respectiv la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, în situațiile prevăzute de metodologie.
De exemplu, dacă doi candidați au media de admitere 9,00, dar unul a absolvit gimnaziul cu 9,80 și celălalt cu 9,60, primul va fi plasat înaintea celui de-al doilea. Notele la română și matematică sunt folosite pentru departajare dacă egalitatea se menține după compararea mediilor din gimnaziu.
În schimb, o medie mai mare în clasele V–VIII nu permite depășirea unui candidat care are o medie de admitere mai bună. Rezultatul de la Evaluarea Națională stabilește mai întâi ordinea candidaților.
Pentru părinți și elevi, verificarea fișei de înscriere trebuie să includă și media de absolvire. Chiar dacă nu modifică media examenului, o informație introdusă greșit poate afecta departajarea.
Cum funcționează repartizarea și de ce contează ordinea opțiunilor
Sistemul ia în considerare candidații în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, aplicând criteriile de departajare. Pentru fiecare candidat, verifică opțiunile în ordinea înscrisă în fișă și îl repartizează la prima variantă la care există un loc disponibil.
Prin urmare, opțiunile trebuie așezate în ordinea reală a preferințelor. Faptul că treci un liceu pe prima poziție nu îți oferă prioritate în fața unui elev cu o medie mai mare, dar ordinea aleasă stabilește ce variantă verifică întâi sistemul pentru tine.
Un număr prea mic de opțiuni poate duce la nerepartizare. Mediile ultimilor admiși din anii anteriori sunt orientative: în 2027, rezultatul va depinde de locurile disponibile, de mediile candidaților și de alegerile lor.
După completare, elevul și părintele trebuie să verifice datele și codurile din fișa listată de calculator. Un cod greșit poate însemna repartizarea la o specializare diferită de cea dorită.
Citește și: Cum completezi corect fișa pentru admiterea la liceu în 2026. Ordinea opțiunilor poate schimba complet repartizarea elevului
Calendarul principal al admiterii la liceu în 2027
Completarea opțiunilor pentru repartizarea computerizată este programată în perioada 12–16 și 19 iulie 2027. Elevii și părinții sunt asistați de diriginți, iar în același interval se verifică informațiile introduse în aplicație și se corectează eventualele greșeli.
Repartizarea computerizată are loc pe 22 iulie 2027. Ulterior, în perioada 23–27 iulie, candidații repartizați trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost admiși. Calendarul prevede și o a doua etapă, în august, pentru categoriile de candidați și locurile rămase disponibile.