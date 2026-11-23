Pentru elevii care susțin numai probele de limba și literatura română și matematică, se adună cele două note și se împarte rezultatul la doi. De exemplu, un candidat care obține 8,60 la română și 9,20 la matematică va avea media de admitere 8,90.

Media din gimnaziu nu se adaugă acestui rezultat și nu are o pondere procentuală în formula repartizării computerizate. Astfel, un elev cu media 10 în clasele V–VIII și 8,90 la examen intră în repartizare cu 8,90.

Există reguli distincte pentru profilurile la care se susțin probe de aptitudini, precum și condiții pentru clasele bilingve și pentru anumite forme de învățământ tehnologic. Dacă alegi un asemenea traseu, trebuie verificate separat probele și criteriile aplicabile specializării.

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Când pot face diferența mediile din gimnaziu

Rezultatele celor patru ani de gimnaziu intervin la egalitate între mediile de admitere. Pentru repartizarea computerizată, metodologia stabilește următoarea ordine a criteriilor:

media generală de absolvire a claselor V–VIII;

nota la limba și literatura română de la Evaluarea Națională;

nota la matematică de la Evaluarea Națională;

nota la limba maternă, respectiv la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, în situațiile prevăzute de metodologie.

De exemplu, dacă doi candidați au media de admitere 9,00, dar unul a absolvit gimnaziul cu 9,80 și celălalt cu 9,60, primul va fi plasat înaintea celui de-al doilea. Notele la română și matematică sunt folosite pentru departajare dacă egalitatea se menține după compararea mediilor din gimnaziu.

În schimb, o medie mai mare în clasele V–VIII nu permite depășirea unui candidat care are o medie de admitere mai bună. Rezultatul de la Evaluarea Națională stabilește mai întâi ordinea candidaților.