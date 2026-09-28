Tesla trebuie să explice sub jurământ cum poate vinde Cybercab fără volan și pedale. Miza ajunge la 139 de milioane de dolari în SUA
Tesla a construit Cybercab tocmai pentru a elimina elementele pe care le asociem cu o mașină condusă de un om: nu are volan convențional, nu are pedale și nici oglinzi clasice. Această abordare reprezintă însă și motivul pentru care modelul a ajuns într-o confruntare tehnică și juridică cu autoritatea americană pentru siguranța rutieră, NHTSA.
Pe 10 septembrie, agenția a emis un Special Order prin care îi cere Tesla să demonstreze cum a putut certifica Cybercab drept conform cu standardele federale de siguranță. Răspunsurile trebuie furnizate sub jurământ, iar termenul indicat este 30 septembrie. Potrivit documentului descris de Electrek, sancțiunile pentru un răspuns incomplet sau neadevărat pot ajunge la 139 de milioane de dolari, adică aproximativ 122 de milioane de euro la cursul actual.
Problema apare pentru că regulile americane au fost scrise pentru mașini cu șofer
În Statele Unite, autoritățile nu aprobă în avans fiecare automobil înainte de vânzare. Producătorul declară că vehiculul respectă standardele FMVSS, iar NHTSA poate verifica ulterior dacă această certificare a fost justificată. Tesla a mers pe această cale și pentru Cybercab.
Complicația este că multe standarde presupun existența unui conducător auto și a unor comenzi fizice. Un exemplu este FMVSS 135, standardul privind frânarea, care prevede activarea frânei de serviciu printr-un control acționat cu piciorul. Cybercab nu are o asemenea pedală.
NHTSA îi cere Tesla să explice în detaliu cum consideră că un vehicul fără pedală de frână poate fi certificat conform standardului actual. Agenția a propus în 2026 modificarea unor astfel de reguli pentru automobilele complet automatizate, însă o propunere legislativă sau de reglementare nu reprezintă automat regula aflată deja în vigoare.
Alte întrebări se referă la indicatoarele obligatorii, semnalizări, afișarea poziției transmisiei, oglinzi și sistemele de control al stabilității. Problema de fond este simplă: un automobil proiectat de la zero pentru a nu avea șofer nu se potrivește întotdeauna într-un set de norme construit pentru o persoană aflată la volan.
Zoox arată că există și o altă cale pentru robotaxiuri
Situația este cu atât mai interesantă deoarece un alt producător american, Zoox, a ales o metodă diferită. Compania deținută de Amazon a solicitat o derogare temporară pentru anumite standarde, inclusiv cele referitoare la frână și oglinzi, înainte de a extinde utilizarea comercială a vehiculelor sale fără comenzi convenționale.
Derogarea Zoox este limitată în timp și ca volum, dar îi oferă un cadru explicit în care poate opera legal cu un automobil construit fără volan și pedale. NHTSA întreabă acum de ce Tesla nu a urmat aceeași procedură pentru Cybercab.
Un alt punct sensibil îl reprezintă comenzile temporare. Există Cybercab-uri echipate în anumite situații cu ansambluri de control detașabile pentru testare sau operare. Autoritatea vrea să afle dacă asemenea echipamente au fost utilizate pentru certificare și, dacă da, dacă îndepărtarea lor înainte de utilizarea comercială ar putea intra în conflict cu interdicțiile privind dezactivarea unor echipamente de siguranță.
Pentru Europa și România, cazul este interesant chiar dacă regulile de omologare sunt diferite. Automobilele complet autonome vor obliga și autoritățile europene să redefinească elemente foarte banale ale legislației: ce înseamnă „șofer”, cine răspunde în cazul unei erori și ce componente sunt obligatorii într-un vehicul în care nimeni nu conduce.
Cybercab circulă deja în zone controlate ale serviciului Tesla Robotaxi din Austin, dar problema omologării la scară largă rămâne separată de capacitatea tehnică de a parcurge un traseu autonom. Exact această diferență încearcă acum NHTSA să o clarifice.