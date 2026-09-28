Tesla trebuie să explice sub jurământ cum poate vinde Cybercab fără volan și pedale. Miza ajunge la 139 de milioane de dolari în SUA

Problema apare pentru că regulile americane au fost scrise pentru mașini cu șofer

În Statele Unite, autoritățile nu aprobă în avans fiecare automobil înainte de vânzare. Producătorul declară că vehiculul respectă standardele FMVSS, iar NHTSA poate verifica ulterior dacă această certificare a fost justificată. Tesla a mers pe această cale și pentru Cybercab.

Complicația este că multe standarde presupun existența unui conducător auto și a unor comenzi fizice. Un exemplu este FMVSS 135, standardul privind frânarea, care prevede activarea frânei de serviciu printr-un control acționat cu piciorul. Cybercab nu are o asemenea pedală.

NHTSA îi cere Tesla să explice în detaliu cum consideră că un vehicul fără pedală de frână poate fi certificat conform standardului actual. Agenția a propus în 2026 modificarea unor astfel de reguli pentru automobilele complet automatizate, însă o propunere legislativă sau de reglementare nu reprezintă automat regula aflată deja în vigoare.

Alte întrebări se referă la indicatoarele obligatorii, semnalizări, afișarea poziției transmisiei, oglinzi și sistemele de control al stabilității. Problema de fond este simplă: un automobil proiectat de la zero pentru a nu avea șofer nu se potrivește întotdeauna într-un set de norme construit pentru o persoană aflată la volan.

Zoox arată că există și o altă cale pentru robotaxiuri

Situația este cu atât mai interesantă deoarece un alt producător american, Zoox, a ales o metodă diferită. Compania deținută de Amazon a solicitat o derogare temporară pentru anumite standarde, inclusiv cele referitoare la frână și oglinzi, înainte de a extinde utilizarea comercială a vehiculelor sale fără comenzi convenționale.

Derogarea Zoox este limitată în timp și ca volum, dar îi oferă un cadru explicit în care poate opera legal cu un automobil construit fără volan și pedale. NHTSA întreabă acum de ce Tesla nu a urmat aceeași procedură pentru Cybercab.

Un alt punct sensibil îl reprezintă comenzile temporare. Există Cybercab-uri echipate în anumite situații cu ansambluri de control detașabile pentru testare sau operare. Autoritatea vrea să afle dacă asemenea echipamente au fost utilizate pentru certificare și, dacă da, dacă îndepărtarea lor înainte de utilizarea comercială ar putea intra în conflict cu interdicțiile privind dezactivarea unor echipamente de siguranță.