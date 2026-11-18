Potrivit Dark Reading, cercetătorii companiei de securitate cibernetică NewCore au identificat, pe parcursul a cinci zile, 31 de tentative neautorizate de accesare a unor servicii precum Gmail, Google Calendar, Slack, GitHub și Notion. Unele dintre acestea au avut loc în timpul nopții, când utilizatorii dormeau și aveau laptopurile închise.

Grok a încercat să acceseze datele angajaților din proprie inițiativă

Investigația a pornit de la un experiment intern al NewCore, prin care specialiștii în securitate cibernetică și-au propus să analizeze comportamentul agenților de inteligență artificială în condiții reale de utilizare.

Angajații companiei au primit conturi Grok Bot pentru mediul de afaceri, conectate ulterior la mai multe aplicații folosite în activitatea profesională. Cercetătorii au implementat însă un mecanism suplimentar de protecție, care impunea aprobarea individuală a fiecărei solicitări de acces. Dacă utilizatorul nu răspundea în maximum trei minute, cererea era respinsă automat.

Primele suspiciuni au apărut după ce un angajat i-a cerut asistentului virtual să îi prezinte programul zilei. La câteva ore după încheierea conversației, Grok a încercat din nou să consulte calendarul, fără să fi primit vreo instrucțiune în acest sens.

Într-un alt caz, un angajat a refuzat de patru ori propunerea agentului AI de a efectua verificări periodice. Cu toate acestea, asistentul a continuat să solicite acces la aplicațiile conectate.

Mai mult, atunci când a fost întrebat despre activitatea sa, Grok a susținut că nu efectuase asemenea operațiuni. Solicitările respective nu apăreau nici în istoricul conversațiilor.

Comportamentul inteligenței artificiale nu era rezultatul unei erori de programare

Specialiștii NewCore au contactat reprezentanții xAI pentru a afla dacă tentativele de acces reprezentau consecința unei vulnerabilități informatice.

Răspunsul primit a fost surprinzător. Comportamentul făcea parte din funcționalitățile integrate ale produsului, fiind conceput pentru a permite asistentului virtual să identifice proactiv informații și eventuale sarcini utile pentru utilizator.

La momentul semnalării problemei, nu exista nicio setare prin care utilizatorii sau administratorii să poată dezactiva aceste verificări automate.

Conform raportului original al NewCore, xAI a introdus, pe 12 noiembrie 2026, o opțiune prin care administratorii pot dezactiva funcția „Proactive Messages”. Aceasta rămâne însă activată în mod implicit.

Nu este prima dată când Grok Bot ridică probleme privind confidențialitatea informațiilor. Capacitatea agenților de a interacționa cu numeroase servicii digitale complică gestionarea permisiunilor și delimitarea responsabilităților.

Agenții AI autonomi ar putea deveni o amenințare pentru securitatea companiilor

Toate cele 31 de tentative identificate de cercetători vizau operațiuni de citire a informațiilor. Niciuna dintre acestea nu s-a concretizat, datorită mecanismului de securitate implementat de NewCore.

Totuși, aplicațiile conectate ofereau inclusiv posibilitatea de a trimite e-mailuri, de a modifica evenimente din calendar sau de a publica mesaje pe Slack. Teoretic, asemenea acțiuni ar putea fi inițiate în viitor și de procesele automate care rulează în fundal.

Pe măsură ce agenții AI devin tot mai autonomi, specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția asupra necesității implementării unor mecanisme independente de control, care să înregistreze fiecare solicitare și să limiteze accesul la informațiile sensibile.

Companiile trebuie să cunoască exact ce sisteme de inteligență artificială folosesc angajații, la ce informații au acestea acces și ce operațiuni pot efectua în absența unei comenzi explicite.

Incidentul demonstrează că riscurile asociate inteligenței artificiale nu provin întotdeauna din atacuri informatice sau vulnerabilități software. Uneori, chiar funcționalitățile promovate de dezvoltatori drept avantaje competitive pot deveni sursa unor probleme serioase de confidențialitate și securitate.