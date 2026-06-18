Tesla Cybercab dezvăluie în sfârșit autonomia oficială. Mașina autonomă vine cu surprize

Cybercab este diferit de orice alt model Tesla lansat până acum. Vehiculul este proiectat pentru a funcționa fără șofer și renunță complet la volan și pedale. Conceptul este gândit pentru transport autonom, fără intervenție umană, o promisiune care continuă să stârnească dezbateri în industria auto.

Tesla Cybercab este mai ușor și mai eficient decât alte modele ale companiei

Potrivit documentelor publicate, noul Cybercab va utiliza un sistem de tracțiune față și va dezvolta 219 cai putere. Deși valoarea este modestă comparativ cu alte modele Tesla, masa redusă a vehiculului ar putea compensa acest aspect.

Mașina cântărește aproximativ 1.412 kilograme, cu peste 270 de kilograme mai puțin decât cel mai ușor Model 3 disponibil în prezent. Reducerea greutății este posibilă datorită dimensiunilor compacte, interiorului minimalist și eliminării elementelor tradiționale de control.

Cybercab folosește o baterie cu o capacitate de 48 kWh, semnificativ mai mică decât cele întâlnite pe multe automobile electrice moderne. Cu toate acestea, eficiența ridicată ar trebui să permită o autonomie competitivă pentru utilizarea urbană și suburbană.

Documentele indică o autonomie echivalentă de 418 mile, adică aproximativ 673 de kilometri. Totuși, această valoare este calculată în condiții ideale de laborator și nu reflectă utilizarea reală.

Estimările specialiștilor sugerează că autonomia afișată pe eticheta oficială a vehiculului ar putea fi de aproximativ 472 de kilometri. Chiar și în aceste condiții, cifra rămâne atractivă pentru un vehicul electric destinat transportului autonom.

Marele pariu al Tesla rămâne autonomia completă

Dincolo de specificațiile tehnice, adevărata provocare pentru Tesla nu este bateria sau puterea motorului, ci tehnologia care trebuie să permită funcționarea fără șofer.