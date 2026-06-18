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Tesla Cybercab dezvăluie în sfârșit autonomia oficială. Mașina autonomă vine cu surprize

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Tesla Cybercab dezvăluie în sfârșit autonomia oficială. Mașina autonomă vine cu surprize
Autonomia noi mașini autonome de la Tesla / Foto: Profimedia

Tesla a făcut un nou pas către lansarea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte din istoria companiei. Cybercab, vehiculul electric complet autonom prezentat de Elon Musk drept viitorul transportului urban, apare acum într-un document oficial care dezvăluie pentru prima dată o serie de specificații importante.

Informațiile provin din documentația depusă la autoritățile americane de mediu și oferă o imagine mai clară asupra performanțelor modelului care ar urma să coste aproximativ 30.000 de dolari. Deși unele cifre sunt impresionante, autonomia reală ar putea fi mai modestă decât lasă să se înțeleagă datele inițiale, scrie Autoblog.

Cybercab este diferit de orice alt model Tesla lansat până acum. Vehiculul este proiectat pentru a funcționa fără șofer și renunță complet la volan și pedale. Conceptul este gândit pentru transport autonom, fără intervenție umană, o promisiune care continuă să stârnească dezbateri în industria auto.

Tesla Cybercab este mai ușor și mai eficient decât alte modele ale companiei

Potrivit documentelor publicate, noul Cybercab va utiliza un sistem de tracțiune față și va dezvolta 219 cai putere. Deși valoarea este modestă comparativ cu alte modele Tesla, masa redusă a vehiculului ar putea compensa acest aspect.

Mașina cântărește aproximativ 1.412 kilograme, cu peste 270 de kilograme mai puțin decât cel mai ușor Model 3 disponibil în prezent. Reducerea greutății este posibilă datorită dimensiunilor compacte, interiorului minimalist și eliminării elementelor tradiționale de control.

Cybercab folosește o baterie cu o capacitate de 48 kWh, semnificativ mai mică decât cele întâlnite pe multe automobile electrice moderne. Cu toate acestea, eficiența ridicată ar trebui să permită o autonomie competitivă pentru utilizarea urbană și suburbană.

Documentele indică o autonomie echivalentă de 418 mile, adică aproximativ 673 de kilometri. Totuși, această valoare este calculată în condiții ideale de laborator și nu reflectă utilizarea reală.

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Estimările specialiștilor sugerează că autonomia afișată pe eticheta oficială a vehiculului ar putea fi de aproximativ 472 de kilometri. Chiar și în aceste condiții, cifra rămâne atractivă pentru un vehicul electric destinat transportului autonom.

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Tesla Cybercab / Foto: Profimedia

Marele pariu al Tesla rămâne autonomia completă

Dincolo de specificațiile tehnice, adevărata provocare pentru Tesla nu este bateria sau puterea motorului, ci tehnologia care trebuie să permită funcționarea fără șofer.

Compania susține că Cybercab va putea circula complet autonom, fără intervenție umană. În prezent însă, sistemele disponibile pe modelele Tesla sunt încadrate la nivelul 2 de autonomie, ceea ce înseamnă că șoferul trebuie să rămână atent și pregătit să preia controlul în orice moment.

Diferența dintre tehnologia actuală și un vehicul fără volan sau pedale este uriașă. Din acest motiv, mulți analiști privesc cu prudență promisiunile companiei.

În plus, Tesla nu a anunțat încă o dată oficială de lansare pentru Cybercab. Istoria companiei include numeroase proiecte care au ajuns pe piață cu întârzieri considerabile față de termenele anunțate inițial.

Cu toate acestea, dacă Tesla va reuși să respecte prețul estimat de 30.000 de dolari și să ofere cu adevărat un vehicul complet autonom, Cybercab ar putea schimba radical piața transportului personal. Un astfel de model ar putea deveni o soluție atractivă pentru persoanele care nu pot conduce, pentru serviciile de mobilitate urbană sau pentru cei care vor pur și simplu să renunțe la experiența clasică de șofat.

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