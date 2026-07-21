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Ce amendă iei dacă mergi cu boxa portabilă pe plajă și dai muzica prea tare. Noi reguli în stațiuni

Ce amendă iei dacă mergi cu boxa portabilă pe plajă și dai muzica prea tare. Noi reguli în stațiuni
Foto: Profimedia
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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Pe litoralul românesc, boxele portabile au devenit un accesoriu tot mai des întâlnit pe plajă. Mulți turiști aleg să își aducă propria muzică și să transforme ziua petrecută la mare într-o adevărată petrecere. Totuși, atunci când volumul depășește limita bunului-simț și îi deranjează pe cei din jur, distracția se poate încheia cu o sancțiune care poate ajunge la câteva mii de lei, iar polițiștii aplică anual sute de amenzi pentru astfel de situații.

Cuprins
  1. Muzica de pe boxele portabile a devenit un obicei pe plajele din Costinești
  2. Nu toți cei aflați pe plajă apreciază muzica dată la volum ridicat
  3. Ce amendă pot primi cei care dau muzica prea tare

Muzica de pe boxele portabile a devenit un obicei pe plajele din Costinești

În plin sezon estival, plajele din Costinești sunt animate nu doar de turiști, ci și de muzica ce răsună din boxele portabile aduse de grupurile venite la mare. De la manele și hip-hop până la muzică electronică, populară sau comercială, fiecare își alege playlistul preferat.

Unii dintre cei aflați pe plajă spun că tocmai acesta este unul dintre motivele pentru care aleg anumite zone din stațiune, unde își pot asculta melodiile preferate împreună cu prietenii.

„Pentru că în zona aceasta nu este muzică. Plus că băgăm ce muzică vrem, ce ne place şi te distrezi altfel când pui muzică care îţi place”, spune un turist, potrivit Observator News.

Un altul consideră că atmosfera din Costinești este strâns legată de acest obicei.

„Păi suntem la Costineşti, normal. Trebuie să ne simţim bine, să ascultăm muzică. Suntem pe vibe”, afirmă acesta.

Printre cei veniți la mare sunt și turiști care ascultă orice gen muzical, în funcție de moment.

„Nu neapărat, orice. Manele, hip-hop, orice. În afară de rock”, spune un turist.

Nu toți cei aflați pe plajă apreciază muzica dată la volum ridicat

Dacă pentru unii boxele portabile completează atmosfera de vacanță, pentru alții reprezintă un motiv de nemulțumire. Sunt turiști care spun că au venit la mare pentru relaxare și că zgomotul le strică liniștea.

„Îmi place liniştea”, spune unul dintre cei aflați pe plajă.

Un alt turist mărturisește că muzica dată prea tare îi afectează chiar și activitățile obișnuite din timpul concediului.

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„Pe mine da, mă deranjează. Eu vin să mă relaxez, nu să ascult manele şi încercam să citesc, dar e cam greu”, afirmă acesta.

Chiar și cei care nu și-au adus propriile boxe pot ajunge să danseze pe muzica difuzată de alte grupuri. Pe plajă, atmosfera este întreținută de turiști de toate vârstele, iar Milan, un copil de doar trei ani, este prezentat drept un mic DJ al plajei.

Ce amendă pot primi cei care dau muzica prea tare

Folosirea unei boxe portabile nu este interzisă, însă turiștii trebuie să fie atenți la nivelul volumului. Atunci când muzica este suficient de puternică încât să îi deranjeze pe cei din jur, autoritățile pot aplica sancțiuni. O astfel de faptă poate fi sancționată cu o amendă cuprinsă între 200 și 1.000 de lei.

Datele arată că, în fiecare sezon estival, polițiștii aplică aproape o mie de amenzi pentru muzica dată prea tare pe plajă.

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