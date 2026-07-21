Dilema „Chat Control”: legea care pune față în față intimitatea tuturor europenilor și protecția copiilor
Uniunea Europeană încearcă de ani buni să găsească o formulă prin care să limiteze circulația online a imaginilor și videoclipurilor care documentează abuzuri sexuale asupra copiilor, fără să transforme însă fiecare conversație privată într-un spațiu permanent supravegheat. Tocmai aici apare conflictul care a făcut din „Chat Control” una dintre cele mai controversate inițiative digitale de la Bruxelles: susținătorii spun că platformele trebuie să aibă instrumente reale pentru a identifica și raporta conținutul ilegal, în timp ce criticii avertizează că, odată creat un mecanism capabil să verifice mesaje, fotografii și fișiere, granița dintre protecție și supraveghere poate deveni foarte ușor de depășit.
Denumirea „Chat Control” nu este una oficială, ci eticheta folosită de organizațiile pentru drepturi digitale pentru cadrul european care permite anumitor platforme să scaneze voluntar comunicațiile în căutarea materialelor de abuz sexual asupra copiilor. Parlamentul European a readus recent în vigoare această derogare temporară de la regulile privind confidențialitatea comunicațiilor, iar măsurile ar urma să rămână valabile până în 2028, timp în care instituțiile europene încearcă să ajungă la o variantă permanentă a legii.
Disputa este cu atât mai sensibilă cu cât ambele tabere pornesc de la preocupări legitime. Nimeni nu contestă gravitatea abuzurilor asupra copiilor și nevoia de a elimina rapid asemenea materiale, dar întrebarea este cât de departe poate merge verificarea automată a comunicațiilor fără să afecteze dreptul la viață privată al tuturor celorlalți utilizatori.
Ce permite de fapt actualul „Chat Control”
Este importantă o clarificare: măsura adoptată nu înseamnă că autoritățile europene primesc acces direct la toate conversațiile cetățenilor și nici că un funcționar citește manual mesajele.
Platformele pot folosi voluntar sisteme automate pentru a detecta materiale cunoscute de abuz sexual asupra copiilor, a le elimina și a raporta cazurile suspecte. Cadrul reprezintă o derogare temporară de la regulile europene privind confidențialitatea comunicațiilor.
Am explicat deja cum funcționează „Chat Control 1.0” și de ce nu trebuie confundat cu accesul generalizat al guvernelor la conversațiile private. Tocmai diferența dintre verificarea automată realizată de platforme și supravegherea directă a cetățenilor se pierde adesea în postările alarmiste de pe rețelele sociale.
Conform formei actuale, măsurile nu se aplică mesajelor protejate prin criptare integrală end-to-end, precum conversațiile criptate din WhatsApp sau Signal. Parlamentul European a insistat ca aceste comunicații să fie excluse din regimul temporar.
De ce experții în confidențialitate sunt îngrijorați
Organizațiile pentru drepturi digitale susțin că detectarea automată poate produce rezultate greșite și poate transforma companiile private în intermediari ai autorităților. Fotografiile de familie, mesajele intime sau conversațiile perfect legale ar putea fi analizate de sisteme despre care utilizatorii știu foarte puțin.
O altă temere este extinderea treptată a mecanismului. Un sistem introdus pentru identificarea unui tip extrem de grav de conținut ar putea fi folosit ulterior pentru alte scopuri, dacă regulile și garanțiile nu sunt formulate foarte strict.
Controversa nu este nouă. Într-o analiză anterioară am prezentat criticile aduse variantei permanente „Chat Control 2.0” și riscurile pe care scanarea comunicațiilor le-ar putea crea pentru criptarea end-to-end. Mai recent, am explicat și de ce reluarea verificării mesajelor a reaprins disputa privind WhatsApp, Messenger și protejarea conversațiilor.
Protecția copiilor nu poate fi ignorată
Susținătorii măsurii spun că lipsa unui cadru legal ar împiedica platformele să detecteze și să raporteze materiale extrem de grave. Ei resping ideea că UE urmărește introducerea unei supravegheri generale și susțin că protejarea copiilor poate fi realizată fără eliminarea dreptului la viață privată.
Aceasta este, de fapt, miza negocierilor pentru regulamentul permanent: detectarea conținutului ilegal fără construirea unei infrastructuri care să transforme fiecare conversație într-un posibil obiect al supravegherii.
Nu există o alegere simplă între „protejarea copiilor” și „protejarea intimității”. O lege bună trebuie să le apere pe amândouă, cu reguli transparente, control judiciar, tehnologii verificate și garanții clare împotriva abuzurilor.