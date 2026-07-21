Dilema „Chat Control”: legea care pune față în față intimitatea tuturor europenilor și protecția copiilor

Disputa este cu atât mai sensibilă cu cât ambele tabere pornesc de la preocupări legitime. Nimeni nu contestă gravitatea abuzurilor asupra copiilor și nevoia de a elimina rapid asemenea materiale, dar întrebarea este cât de departe poate merge verificarea automată a comunicațiilor fără să afecteze dreptul la viață privată al tuturor celorlalți utilizatori.

Ce permite de fapt actualul „Chat Control”

Este importantă o clarificare: măsura adoptată nu înseamnă că autoritățile europene primesc acces direct la toate conversațiile cetățenilor și nici că un funcționar citește manual mesajele.

Platformele pot folosi voluntar sisteme automate pentru a detecta materiale cunoscute de abuz sexual asupra copiilor, a le elimina și a raporta cazurile suspecte. Cadrul reprezintă o derogare temporară de la regulile europene privind confidențialitatea comunicațiilor.

Am explicat deja cum funcționează „Chat Control 1.0” și de ce nu trebuie confundat cu accesul generalizat al guvernelor la conversațiile private. Tocmai diferența dintre verificarea automată realizată de platforme și supravegherea directă a cetățenilor se pierde adesea în postările alarmiste de pe rețelele sociale.

Conform formei actuale, măsurile nu se aplică mesajelor protejate prin criptare integrală end-to-end, precum conversațiile criptate din WhatsApp sau Signal. Parlamentul European a insistat ca aceste comunicații să fie excluse din regimul temporar.

De ce experții în confidențialitate sunt îngrijorați

Organizațiile pentru drepturi digitale susțin că detectarea automată poate produce rezultate greșite și poate transforma companiile private în intermediari ai autorităților. Fotografiile de familie, mesajele intime sau conversațiile perfect legale ar putea fi analizate de sisteme despre care utilizatorii știu foarte puțin.

O altă temere este extinderea treptată a mecanismului. Un sistem introdus pentru identificarea unui tip extrem de grav de conținut ar putea fi folosit ulterior pentru alte scopuri, dacă regulile și garanțiile nu sunt formulate foarte strict.