Primele rezultate la examenul de definitivat 2026 au fost afișate. Peste 6.300 de profesori au promovat, iar 40 au obținut nota 10
Ministerul Educației a publicat marți, 21 iulie, rezultatele inițiale la examenul de definitivat 2026. Potrivit datelor oficiale, 6.345 de cadre didactice au promovat examenul și au obținut definitivarea în învățământ, în timp ce 40 de profesori au încheiat examenul cu media 10.
Rezultatele pot fi consultate pe platforma dedicată examenului, precum și în centrele de examen.
Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a precizat că numărul profesorilor promovați este cu aproximativ 10% mai mare decât în sesiunea precedentă, când rezultatele inițiale indicau 5.784 de candidați admiși.
„Mă bucur că tot mai mulți profesori aleg să își consolideze parcursul profesional și reușesc să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Felicitări! Iar celor care urmează să susțină astăzi proba scrisă în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, le doresc mult succes, încredere în propriile forțe și rezultate pe măsura muncii depuse”, a transmis ministrul.
Rezultatele sunt mai bune decât în 2025
Comparativ cu anul trecut, examenul de definitivat din 2026 a adus un număr mai mare de profesori promovați. Potrivit Ministerului Educației, 6.345 de candidați au obținut media minimă de promovare, față de 5.784 în sesiunea precedentă, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 10%.
În același timp, 40 de cadre didactice au reușit performanța de a obține media 10 la examenul de definitivat. Numărul final al profesorilor promovați și al mediilor maxime poate suferi modificări după soluționarea contestațiilor.
Examenul de definitivat reprezintă primul examen de certificare profesională din cariera didactică. Promovarea acestuia le oferă profesorilor dreptul de practică în învățământul preuniversitar, marcând trecerea de la statutul de cadru didactic debutant la o nouă etapă a carierei. Totodată, definitivarea este o condiție necesară pentru obținerea, în anii următori, a gradelor didactice II și I.
Când se depun contestațiile
Candidații care nu sunt mulțumiți de nota obținută pot depune contestații marți, până la ora 20:00, și miercuri, până la ora 12:00.
Contestațiile pot fi depuse atât la centrele de examen, cât și online, prin intermediul adreselor de e-mail comunicate de inspectoratele școlare. După reevaluarea lucrărilor, nota acordată în urma contestației devine nota finală.
Rezultatele finale vor fi publicate pe 27 iulie, atât în centrele de examen, cât și pe platforma dedicată examenului.
Peste 9.200 de profesori au susținut examenul de definitivat
La proba scrisă au fost prezenți 9.269 de candidați.
Cele mai multe înscrieri s-au înregistrat la următoarele discipline:
- educatoare/profesor pentru învățământ preșcolar în limba română – 2.506 candidați;
- învățător/profesor pentru învățământ primar în limba română – 1.902 candidați;
- educator-puericultor în limba română – 576 de candidați;
- psihopedagogie specială – 544 de candidați;
- educație fizică și sport – 506 candidați.
Aceste specializări se regăsesc și în acest an printre cele mai căutate de profesorii aflați la începutul carierei didactice.
Ce trebuie să știe candidații
Pentru promovarea examenului de definitivat este necesară obținerea unei medii de cel puțin 8 la proba scrisă.
Lucrările au fost evaluate în sistem digitalizat, în centre organizate la nivel național, pe discipline, procedură introdusă pentru a asigura o evaluare unitară și eficientă.
Examenul de definitivat poate fi susținut gratuit de cel mult trei ori. Profesorii care îl promovează dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar și pot continua parcursul profesional prin participarea la examenele pentru obținerea gradelor didactice. Pentru cadrele didactice aflate la început de carieră, promovarea examenului reprezintă unul dintre cele mai importante momente din evoluția profesională.
Cum se compară rezultatele la examenul de definitivat cu cele din anii anteriori
Rezultatele inițiale din acest an indică o creștere a numărului de profesori care au promovat examenul de definitivat comparativ cu sesiunea precedentă. Potrivit Ministerului Educației, 6.345 de cadre didactice au obținut cel puțin media 8 și au promovat examenul, cu aproximativ 10% mai multe decât în 2025, când rezultatele inițiale arătau 5.784 de candidați promovați.
În același timp, 40 de profesori au obținut media 10 la examenul de definitivat, performanță care confirmă nivelul ridicat de pregătire al acestora. După soluționarea contestațiilor, numărul final al candidaților promovați și al mediilor de 10 poate suferi modificări.
Examenul de definitivat reprezintă primul examen de certificare profesională din cariera didactică. Promovarea lui le permite cadrelor didactice să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar și să își continue parcursul profesional prin obținerea gradelor didactice.