Primele rezultate la examenul de definitivat 2026 au fost afișate. Peste 6.300 de profesori au promovat, iar 40 au obținut nota 10

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a precizat că numărul profesorilor promovați este cu aproximativ 10% mai mare decât în sesiunea precedentă, când rezultatele inițiale indicau 5.784 de candidați admiși.

„Mă bucur că tot mai mulți profesori aleg să își consolideze parcursul profesional și reușesc să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Felicitări! Iar celor care urmează să susțină astăzi proba scrisă în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, le doresc mult succes, încredere în propriile forțe și rezultate pe măsura muncii depuse”, a transmis ministrul.

Rezultatele sunt mai bune decât în 2025

Comparativ cu anul trecut, examenul de definitivat din 2026 a adus un număr mai mare de profesori promovați. Potrivit Ministerului Educației, 6.345 de candidați au obținut media minimă de promovare, față de 5.784 în sesiunea precedentă, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 10%.

În același timp, 40 de cadre didactice au reușit performanța de a obține media 10 la examenul de definitivat. Numărul final al profesorilor promovați și al mediilor maxime poate suferi modificări după soluționarea contestațiilor.

Examenul de definitivat reprezintă primul examen de certificare profesională din cariera didactică. Promovarea acestuia le oferă profesorilor dreptul de practică în învățământul preuniversitar, marcând trecerea de la statutul de cadru didactic debutant la o nouă etapă a carierei. Totodată, definitivarea este o condiție necesară pentru obținerea, în anii următori, a gradelor didactice II și I.

Când se depun contestațiile

Candidații care nu sunt mulțumiți de nota obținută pot depune contestații marți, până la ora 20:00, și miercuri, până la ora 12:00.

Contestațiile pot fi depuse atât la centrele de examen, cât și online, prin intermediul adreselor de e-mail comunicate de inspectoratele școlare. După reevaluarea lucrărilor, nota acordată în urma contestației devine nota finală.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 27 iulie, atât în centrele de examen, cât și pe platforma dedicată examenului.