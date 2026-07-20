Noul BMW iX4 renunță la forma clasică de SUV. Autonomia ar putea trece de 800 km
BMW pregătește un nou model electric cu o siluetă mult mai apropiată de un grand tourer decât de SUV-urile tradiționale ale mărcii. iX4 a fost surprins în teste pe străzile din München, iar caroseria camuflată confirmă plafonul coborât și forma de fastback care îl va diferenția de viitorul iX3.
Modelul ar urma să ajungă pe piață ca versiune 2027 și să înlocuiască actualul X4. BMW renunță astfel la continuarea directă a SUV-ului coupé cu motor termic și transformă viitorul său într-un automobil exclusiv electric, construit pe noua arhitectură Neue Klasse.
iX4 va împărți numeroase componente cu iX3, inclusiv bateria, sistemul de propulsie, arhitectura de 800 de volți și noua generație de interfețe digitale. Diferența majoră va fi forma caroseriei, orientată mai mult către eficiență aerodinamică și aspect sportiv.
iX4 va folosi tehnologia Neue Klasse
BMW pregătește două versiuni cu tracțiune integrală, denumite 40 xDrive și 50 xDrive. Acestea vor oferi niveluri diferite de putere și autonomie, dar constructorul nu a publicat încă specificațiile complete.
Referința tehnică este noul iX3 50 xDrive, echipat în Europa cu o baterie de 108,7 kWh și o autonomie WLTP declarată de până la 805 kilometri. Pe piața americană, versiunea folosește un acumulator de 112,2 kWh și este estimată la aproximativ 698 de kilometri după standardul EPA, mai sever decât ciclul european.
iX4 ar putea profita de caroseria mai joasă și mai aerodinamică. Dacă greutatea rămâne apropiată de cea a iX3, forma de fastback poate reduce consumul la viteză mare și poate permite modelului cu autonomie maximă să depășească 800 de kilometri în testarea WLTP.
Imaginile surprinse în Germania arată noua interpretare a grilei BMW, cu elemente verticale mai compacte și lumini împărțite. Plafonul coboară accentuat spre spate, iar proporțiile sunt mai apropiate de cele ale unei mașini de călătorie decât de un SUV cu portbagaj vertical.
Interiorul ar trebui să urmeze direcția iX3, cu un ecran central de 17,9 inchi, un volan reproiectat și sistemul Panoramic Vision. Acesta proiectează informații pe o zonă extinsă aflată la baza parbrizului, reducând nevoia unui instrumentar clasic amplasat în spatele volanului.
Încărcarea de 400 kW poate fi avantajul decisiv
Arhitectura de 800 de volți permite noului iX3 o putere de încărcare DC de până la 400 kW. În condiții ideale, bateria poate trece de la 10% la 80% în aproximativ 21 de minute. iX4 ar trebui să ofere performanțe apropiate dacă folosește aceeași generație de baterii și componente.
Pentru România, puterea maximă de 400 kW va putea fi folosită doar la stațiile capabile să o livreze. Rețeaua locală are tot mai multe puncte rapide, însă numeroase stații funcționează la 50, 150 sau 300 kW. Chiar și la o putere mai mică, arhitectura eficientă poate menține o curbă de încărcare ridicată pe o porțiune mai mare a sesiunii.
BMW a demonstrat deja potențialul noii platforme prin teste de autonomie. Un iX3 a parcurs aproape 1.000 de kilometri într-o demonstrație realizată cu o singură încărcare, iar într-un test comparativ de vară a ajuns la aproximativ 781 de kilometri, depășind celelalte automobile electrice participante.
Versiunea iX3 50 xDrive dezvoltă 463 CP și folosește două motoare electrice, cu tracțiune integrală. iX4 ar putea păstra o configurație apropiată, dar forma mai sportivă poate conduce la reglaje diferite pentru suspensie și direcție.
Prețurile vor fi anunțate mai aproape de lansare. Noul iX3 50 xDrive pornește în Europa de la 73.925 de euro, iar varianta iX3 40 începe de la 63.400 de euro și oferă până la 628 de kilometri WLTP. iX4 este așteptat să coste puțin mai mult decât SUV-ul echivalent, așa cum se întâmplă de obicei cu variantele coupé.
Pentru cumpărătorul român, diferența va fi legată nu doar de design. Plafonul coborât poate reduce spațiul pentru cap în spate și volumul portbagajului, dar poate îmbunătăți consumul la autostradă. iX3 rămâne alegerea practică, în timp ce iX4 încearcă să combine autonomia unui SUV electric cu aspectul unui model de călătorie rapidă.
Debutul oficial este așteptat până la finalul lui 2026 sau începutul lui 2027. Dacă autonomia se apropie de 800 de kilometri și încărcarea de 400 kW ajunge în versiunea de serie, iX4 poate deveni unul dintre cele mai interesante modele electrice premium pentru drumuri lungi.