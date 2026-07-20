Noul BMW iX4 renunță la forma clasică de SUV. Autonomia ar putea trece de 800 km

iX4 va împărți numeroase componente cu iX3, inclusiv bateria, sistemul de propulsie, arhitectura de 800 de volți și noua generație de interfețe digitale. Diferența majoră va fi forma caroseriei, orientată mai mult către eficiență aerodinamică și aspect sportiv.

iX4 va folosi tehnologia Neue Klasse

BMW pregătește două versiuni cu tracțiune integrală, denumite 40 xDrive și 50 xDrive. Acestea vor oferi niveluri diferite de putere și autonomie, dar constructorul nu a publicat încă specificațiile complete.

Referința tehnică este noul iX3 50 xDrive, echipat în Europa cu o baterie de 108,7 kWh și o autonomie WLTP declarată de până la 805 kilometri. Pe piața americană, versiunea folosește un acumulator de 112,2 kWh și este estimată la aproximativ 698 de kilometri după standardul EPA, mai sever decât ciclul european.

iX4 ar putea profita de caroseria mai joasă și mai aerodinamică. Dacă greutatea rămâne apropiată de cea a iX3, forma de fastback poate reduce consumul la viteză mare și poate permite modelului cu autonomie maximă să depășească 800 de kilometri în testarea WLTP.

Imaginile surprinse în Germania arată noua interpretare a grilei BMW, cu elemente verticale mai compacte și lumini împărțite. Plafonul coboară accentuat spre spate, iar proporțiile sunt mai apropiate de cele ale unei mașini de călătorie decât de un SUV cu portbagaj vertical.

Interiorul ar trebui să urmeze direcția iX3, cu un ecran central de 17,9 inchi, un volan reproiectat și sistemul Panoramic Vision. Acesta proiectează informații pe o zonă extinsă aflată la baza parbrizului, reducând nevoia unui instrumentar clasic amplasat în spatele volanului.

Încărcarea de 400 kW poate fi avantajul decisiv

Arhitectura de 800 de volți permite noului iX3 o putere de încărcare DC de până la 400 kW. În condiții ideale, bateria poate trece de la 10% la 80% în aproximativ 21 de minute. iX4 ar trebui să ofere performanțe apropiate dacă folosește aceeași generație de baterii și componente.