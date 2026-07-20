Kia vinde mai mult ca niciodată, iar electricele ieftine schimbă jocul. Modelul care promite peste 500 km

Pentru cumpărătorii din România, strategia Kia este relevantă deoarece aduce mai multe electrice în segmentele accesibile, nu doar SUV-uri mari cu prețuri premium. EV2, EV3, EV4 și EV5 acoperă treptat o zonă în care oferta europeană a fost limitată, iar prețul bateriei a ținut numeroase modele departe de clienții obișnuiți.

EV2 și EV3 atacă segmentul electricelor accesibile

În Regatul Unit, mașinile electrice au reprezentat aproximativ 30% din vânzările Kia în prima jumătate a anului, cu 18.241 de înmatriculări. Gama include EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, EV9 și utilitara electrică PV5, oferind alternative de la automobil urban până la vehicul comercial.

EV2 este cel mai accesibil model al familiei. După aplicarea stimulentului local echivalent cu aproximativ 4.380 de euro, versiunea cu autonomie extinsă pornește de la aproximativ 28.500 de euro. Prețul este specific pieței britanice și nu indică automat suma la care modelul ar putea fi vândut în România.

Kia nu intenționează să lanseze EV2 în Statele Unite, însă EV3 va ajunge acolo până la sfârșitul lui 2026. Modelul va fi disponibil cu baterii de 58,3 kWh și 81,4 kWh. Versiunea mai mică este estimată la aproximativ 354 de kilometri, iar cea cu bateria mare ar putea ajunge la circa 515 kilometri.

Prețul american anticipat pentru EV3 este de aproximativ 30.650 de euro sau mai puțin. În Europa, taxele, nivelul de echipare și standardele diferite pot modifica valoarea finală, însă poziționarea arată intenția Kia de a transforma EV3 într-un model de volum.

Pentru șoferul român, o autonomie declarată de peste 500 de kilometri poate acoperi fără probleme deplasările zilnice și poate face mai ușor un traseu precum București–Brașov sau București–Constanța fără oprire. În utilizare reală, autonomia va depinde de temperatură, viteză, trafic și folosirea climatizării.

De la SUV-uri de familie la utilitare electrice

Kia EV9 continuă să atragă cumpărătorii care au nevoie de trei rânduri de scaune. În Statele Unite, compania a vândut 7.035 de exemplare în primele șase luni, cu 42% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. În schimb, EV6 a coborât cu 31%, până la 4.043 de unități.