Kia vinde mai mult ca niciodată, iar electricele ieftine schimbă jocul. Modelul care promite peste 500 km
Kia a înregistrat cea mai bună primă jumătate de an din istoria companiei, după ce a vândut peste 1,63 milioane de vehicule la nivel global. Constructorul sud-coreean spune că rezultatul a fost susținut de strategiile diferite aplicate în fiecare regiune, dar extinderea gamei electrice devine una dintre principalele explicații ale creșterii.
În Statele Unite, modelele hibride au contribuit puternic la vânzări. În Europa și Regatul Unit, automobilele complet electrice, de la modelele compacte până la SUV-ul EV9 și utilitara PV5, încep să reprezinte o parte tot mai importantă din livrări.
Pentru cumpărătorii din România, strategia Kia este relevantă deoarece aduce mai multe electrice în segmentele accesibile, nu doar SUV-uri mari cu prețuri premium. EV2, EV3, EV4 și EV5 acoperă treptat o zonă în care oferta europeană a fost limitată, iar prețul bateriei a ținut numeroase modele departe de clienții obișnuiți.
EV2 și EV3 atacă segmentul electricelor accesibile
În Regatul Unit, mașinile electrice au reprezentat aproximativ 30% din vânzările Kia în prima jumătate a anului, cu 18.241 de înmatriculări. Gama include EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, EV9 și utilitara electrică PV5, oferind alternative de la automobil urban până la vehicul comercial.
EV2 este cel mai accesibil model al familiei. După aplicarea stimulentului local echivalent cu aproximativ 4.380 de euro, versiunea cu autonomie extinsă pornește de la aproximativ 28.500 de euro. Prețul este specific pieței britanice și nu indică automat suma la care modelul ar putea fi vândut în România.
Kia nu intenționează să lanseze EV2 în Statele Unite, însă EV3 va ajunge acolo până la sfârșitul lui 2026. Modelul va fi disponibil cu baterii de 58,3 kWh și 81,4 kWh. Versiunea mai mică este estimată la aproximativ 354 de kilometri, iar cea cu bateria mare ar putea ajunge la circa 515 kilometri.
Prețul american anticipat pentru EV3 este de aproximativ 30.650 de euro sau mai puțin. În Europa, taxele, nivelul de echipare și standardele diferite pot modifica valoarea finală, însă poziționarea arată intenția Kia de a transforma EV3 într-un model de volum.
Pentru șoferul român, o autonomie declarată de peste 500 de kilometri poate acoperi fără probleme deplasările zilnice și poate face mai ușor un traseu precum București–Brașov sau București–Constanța fără oprire. În utilizare reală, autonomia va depinde de temperatură, viteză, trafic și folosirea climatizării.
De la SUV-uri de familie la utilitare electrice
Kia EV9 continuă să atragă cumpărătorii care au nevoie de trei rânduri de scaune. În Statele Unite, compania a vândut 7.035 de exemplare în primele șase luni, cu 42% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. În schimb, EV6 a coborât cu 31%, până la 4.043 de unități.
Diferența arată că succesul unei game electrice nu este uniform. EV6 a fost unul dintre modelele care au schimbat imaginea Kia, dar concurența a devenit mai puternică, iar cumpărătorii se îndreaptă spre SUV-uri mai spațioase sau spre electrice mai accesibile.
Kia va retrage Niro EV din oferta americană și îl va păstra doar în variantă hibridă, EV3 urmând să îi preia poziția electrică. Strategia reduce suprapunerile și permite companiei să concentreze promovarea pe modelele construite direct în jurul unei platforme electrice.
PV5 reprezintă o direcție diferită. Este prima utilitară electrică importantă din noua familie PBV a producătorului și poate fi configurată pentru transport de persoane sau marfă. Pentru firmele de curierat, hoteluri, transport local și servicii urbane, o asemenea utilitară poate reduce costurile de exploatare atunci când încărcarea se face la bază.
În România, gama Kia ar putea beneficia de interesul pentru SUV-uri compacte și de dezvoltarea infrastructurii de încărcare. Prețul rămâne însă decisiv. Un model electric de aproximativ 28.000-31.000 de euro poate deveni atractiv dacă include o baterie suficientă și nu necesită un nivel superior de echipare pentru dotări esențiale.
Rezultatele record nu demonstrează că toate piețele au trecut masiv la electric, dar arată că o gamă diversificată funcționează mai bine decât un singur model scump. Kia poate răspunde diferit fiecărei regiuni: hibride acolo unde electrificarea completă avansează mai lent, EV-uri compacte în Europa și SUV-uri mari acolo unde spațiul este prioritar.
Pentru cumpărător, avantajul este creșterea concurenței. Cu cât mai multe mărci oferă electrice compacte cu autonomie de aproximativ 500 de kilometri, cu atât presiunea asupra prețurilor, vitezei de încărcare și echipărilor standard devine mai mare.