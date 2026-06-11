Tesla amână din nou Roadster, mașina electrică promisă de 9 ani: demo-ul cu tehnologie SpaceX ajunge cel mai devreme în august
Tesla Roadster a devenit una dintre cele mai lungi promisiuni din industria auto modernă. Prezentat inițial ca prototip în 2017, modelul trebuia să intre în producție în 2020 și să demonstreze că Tesla poate construi nu doar mașini electrice de volum, ci și un supercar capabil să umilească modelele exotice pe accelerație. Aproape nouă ani mai târziu, mașina nu este încă pe stradă, iar demonstrația publică anunțată pentru 2026 a fost împinsă din nou.
Potrivit informațiilor citate de The Information și preluate de Electrek, evenimentul public dedicat noului Roadster ar urma să aibă loc în august sau chiar mai târziu. Inițial, Elon Musk vorbise despre 1 aprilie 2026, apoi despre final de mai sau început de iunie. Acum, termenul se mută din nou, într-un tipar deja familiar pentru acest model.
Pentru fanii Tesla, Roadster rămâne o mașină fascinantă. Pentru clienții care au plătit avansuri mari încă din 2017, este însă o așteptare greu de justificat. Unii au achitat 50.000 de dolari pentru rezervare, adică aproximativ 46.000 de euro, iar cumpărătorii Founders Series au blocat 250.000 de dolari, aproape 230.000 de euro, fără să primească o mașină de serie aproape un deceniu mai târziu.
Propulsoarele SpaceX sunt noul centru al poveștii
Cea mai spectaculoasă parte a viitorului Roadster este așa-numitul pachet SpaceX. Tesla și SpaceX ar lucra la un sistem cu propulsoare cu gaz rece, cunoscut intern sub numele A71. Ideea este ca aceste propulsoare să îmbunătățească accelerația, frânarea și comportamentul în viraje, iar Elon Musk a sugerat de mai multe ori că mașina ar putea chiar să se ridice pentru scurt timp de la sol.
Demonstrația publică amânată ar trebui să prezinte tocmai acest sistem. Conform informațiilor apărute, angajați Tesla și SpaceX i-ar fi arătat lui Musk o demonstrație internă la finalul lunii aprilie. Faptul că testele interne erau încă în desfășurare atât de aproape de termenul public explică de ce evenimentul a fost mutat.
Musk vorbește despre pachetul SpaceX pentru Roadster încă din 2018. La acel moment, ideea părea o combinație între tehnologie de imagine și performanță extremă. Acum, după atâția ani de întârzieri, riscă să devină motivul pentru care mașina nu mai ajunge la clienți. Un supercar electric rapid ar fi fost impresionant în 2020. În 2026, piața are deja Rimac, Lotus și chiar modele chinezești foarte rapide, iar Tesla nu mai are același avantaj de surpriză.
Pe hârtie, Roadster ar trebui să fie spectaculos. Musk a vorbit inclusiv despre 0-60 mph în 1,1 secunde, adică un sprint 0-100 km/h într-o zonă aproape absurdă pentru o mașină de stradă. Totuși, între o declarație spectaculoasă și o mașină omologată, sigură, livrabilă și utilizabilă există o distanță uriașă.
Clienți care așteaptă, rivali care au livrat deja
Întârzierea Roadster este cu atât mai greu de apărat cu cât Tesla a prezentat mașina într-o perioadă în care domina conversația despre electrice performante. Din 2017 până acum, însă, rivalii au recuperat teren. Rimac a livrat hypercaruri electrice, Lotus a intrat în zona de performanță electrică, iar Xiaomi a arătat că un producător nou poate veni rapid cu un model extrem de competitiv.
Între timp, clienții Tesla au rămas cu rezervările. Cazul lui Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a devenit public după ce acesta a încercat să își anuleze rezervarea în 2025 și ar fi descoperit că adresa de e-mail dedicată rezervărilor nu mai funcționa. Episodul a alimentat percepția că Roadster este mai mult o promisiune perpetuă decât un produs aflat aproape de livrare.
Tesla ar plănui o versiune limitată SpaceX, cu sistemul de propulsoare, dar și o versiune mai simplă, „scaled down”. Această diferențiere ar putea ajuta compania să livreze ceva mai realist, fără să depindă complet de tehnologia spectaculoasă a propulsoarelor. Problema este că nimic nu este sigur până când mașina ajunge efectiv la clienți.
Pentru România, Roadster rămâne mai degrabă o curiozitate globală decât o posibilă achiziție realistă. Dar povestea lui spune ceva important despre Tesla: compania care a forțat industria auto să se electrifice poate ajunge, la rândul ei, captivă în promisiuni prea mari. Un Roadster care poate accelera brutal ar fi impresionant. Un Roadster care se amână la nesfârșit devine simbolul unei ere în care spectacolul a luat-o înaintea livrării.