Tesla amână din nou Roadster, mașina electrică promisă de 9 ani: demo-ul cu tehnologie SpaceX ajunge cel mai devreme în august

Pentru fanii Tesla, Roadster rămâne o mașină fascinantă. Pentru clienții care au plătit avansuri mari încă din 2017, este însă o așteptare greu de justificat. Unii au achitat 50.000 de dolari pentru rezervare, adică aproximativ 46.000 de euro, iar cumpărătorii Founders Series au blocat 250.000 de dolari, aproape 230.000 de euro, fără să primească o mașină de serie aproape un deceniu mai târziu.

Propulsoarele SpaceX sunt noul centru al poveștii

Cea mai spectaculoasă parte a viitorului Roadster este așa-numitul pachet SpaceX. Tesla și SpaceX ar lucra la un sistem cu propulsoare cu gaz rece, cunoscut intern sub numele A71. Ideea este ca aceste propulsoare să îmbunătățească accelerația, frânarea și comportamentul în viraje, iar Elon Musk a sugerat de mai multe ori că mașina ar putea chiar să se ridice pentru scurt timp de la sol.

Demonstrația publică amânată ar trebui să prezinte tocmai acest sistem. Conform informațiilor apărute, angajați Tesla și SpaceX i-ar fi arătat lui Musk o demonstrație internă la finalul lunii aprilie. Faptul că testele interne erau încă în desfășurare atât de aproape de termenul public explică de ce evenimentul a fost mutat.

Musk vorbește despre pachetul SpaceX pentru Roadster încă din 2018. La acel moment, ideea părea o combinație între tehnologie de imagine și performanță extremă. Acum, după atâția ani de întârzieri, riscă să devină motivul pentru care mașina nu mai ajunge la clienți. Un supercar electric rapid ar fi fost impresionant în 2020. În 2026, piața are deja Rimac, Lotus și chiar modele chinezești foarte rapide, iar Tesla nu mai are același avantaj de surpriză.

Pe hârtie, Roadster ar trebui să fie spectaculos. Musk a vorbit inclusiv despre 0-60 mph în 1,1 secunde, adică un sprint 0-100 km/h într-o zonă aproape absurdă pentru o mașină de stradă. Totuși, între o declarație spectaculoasă și o mașină omologată, sigură, livrabilă și utilizabilă există o distanță uriașă.

Clienți care așteaptă, rivali care au livrat deja

Întârzierea Roadster este cu atât mai greu de apărat cu cât Tesla a prezentat mașina într-o perioadă în care domina conversația despre electrice performante. Din 2017 până acum, însă, rivalii au recuperat teren. Rimac a livrat hypercaruri electrice, Lotus a intrat în zona de performanță electrică, iar Xiaomi a arătat că un producător nou poate veni rapid cu un model extrem de competitiv.

Între timp, clienții Tesla au rămas cu rezervările. Cazul lui Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a devenit public după ce acesta a încercat să își anuleze rezervarea în 2025 și ar fi descoperit că adresa de e-mail dedicată rezervărilor nu mai funcționa. Episodul a alimentat percepția că Roadster este mai mult o promisiune perpetuă decât un produs aflat aproape de livrare.