Tesla ar fi modificat retroactiv contractele FSD. De ce termenul „supravegheat” poate deveni o problemă uriașă

De la promisiune de autonomie la sistem asistat de șofer

Problema Tesla vine din diferența dintre așteptarea creată și produsul livrat. Ani la rând, compania și Elon Musk au susținut că mașinile Tesla echipate cu hardware adecvat vor putea ajunge la autonomie completă prin actualizări software. Mulți clienți au plătit sume importante pentru pachetul FSD tocmai pe baza acestei promisiuni. În Statele Unite, prețul a ajuns până la 15.000 de dolari, adică aproximativ 13.800 de euro, în funcție de curs.

În martie 2024, Tesla a redenumit sistemul „Full Self-Driving (Supervised)”, iar noua formulare a schimbat radical percepția produsului. „Supervised” înseamnă că șoferul trebuie să rămână atent și responsabil, iar sistemul nu face mașina autonomă. Pentru clienții care au cumpărat FSD înainte de această schimbare, diferența nu este una de marketing minor. Este diferența dintre o promisiune de autonomie viitoare și un asistent avansat care necesită supraveghere permanentă.

Situația devine și mai complicată pentru proprietarii de mașini Tesla cu hardware HW3, produse între 2016 și 2023. Elon Musk a confirmat că aceste vehicule nu pot atinge autonomia nesupravegheată cu hardware-ul existent. Asta înseamnă că o parte importantă dintre mașinile vândute cu promisiunea FSD nu ar putea livra ceea ce mulți clienți au înțeles că au cumpărat, cel puțin nu fără un retrofit hardware semnificativ.

Dacă documentele originale care arătau exact formularea contractuală devin inaccesibile, problema capătă o dimensiune juridică mult mai gravă. Nu mai vorbim doar despre un produs întârziat sau redenumit, ci despre accesul clienților la dovezile care ar putea conta în cereri de rambursare, arbitraj sau procese colective.

De ce documentele originale sunt atât de importante

În orice dispută contractuală, formularea de la momentul achiziției este esențială. Dacă un client a cumpărat Full Self-Driving într-o perioadă în care nu exista termenul „supervised”, iar acum documentul din cont apare modificat sau nu se mai deschide, apar întrebări serioase despre transparență și conservarea probelor. Pentru Tesla, momentul este sensibil, deoarece compania se confruntă cu litigii privind publicitatea făcută sistemelor Autopilot și FSD.

Există deja un istoric care alimentează suspiciunile. Tesla a șters anterior o postare de pe blog din 2016 în care susținea că toate vehiculele produse ar avea hardware-ul necesar pentru autonomie completă la un nivel de siguranță peste cel uman. Postarea poate fi găsită prin arhive web, dar dispariția ei de pe site-ul Tesla a fost observată într-un context în care procesele legate de FSD deveneau tot mai serioase.

Dacă modificarea sau inaccesibilitatea documentelor se confirmă la scară largă, consecințele pot fi importante. În sistemul juridic american, alterarea sau pierderea probelor relevante pentru litigii poate duce la sancțiuni. Chiar și fără o concluzie definitivă, percepția publică este deja afectată: clienții care au plătit pentru FSD vor să știe ce au cumpărat exact, nu ce spune Tesla astăzi că au cumpărat.