Salariul președintelui Bulgariei, pus față în față cu cel al președintelui României. Diferența este neașteptată
Salariile șefilor de stat din România și Bulgaria au ajuns în centrul atenției după publicarea unor informații privind remunerația președintelui bulgar. Datele arată că liderul de la Sofia încasează o sumă lunară semnificativ mai mare decât cea primită de președintele României, diferența fiind de aproximativ două ori și jumătate. În același timp, Nicușor Dan declara că, odată cu preluarea mandatului de la Cotroceni, venitul său lunar este mai mic decât cel pe care îl avea în perioada în care ocupa funcția de primar general al Capitalei.
Nicușor Dan spune că încasează un salariu mai mic decât avea ca primar al Bucureștiului
În România, legea stabilește că salariul președintelui reprezintă cea mai mare remunerație de bază din sistemul bugetar și este utilizat drept plafon pentru alte funcții din administrația publică. Cu toate acestea, există posturi din sistemul bugetar unde veniturile finale pot deveni mai mari prin aplicarea unor factori de majorare.
În luna iulie 2025, într-un interviu acordat publicației germane Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Nicușor Dan a explicat care este venitul pe care îl primește în funcția de președinte al României și l-a comparat cu salariul pe care îl încasa în perioada în care conducea Primăria Capitalei.
„Ca primar al Bucureștiului câștigam 21.000 de lei pe lună (aproximativ 4.100 de euro), iar acum, ca președinte, câștig 15.500 de lei (circa 3.000 de euro), inclusiv indemnizațiile”, a declarat președintele român pentru publicația germană.
Astfel, potrivit declarațiilor sale, salariul lunar încasat la Palatul Cotroceni este de aproximativ 3.000 de euro.
Salariul președintelui Bulgariei depășește 8.100 de euro pe lună
În Bulgaria, discuțiile despre remunerația șefului statului au reapărut în contextul în care Iliana Yotova a preluat funcția de președinte, după demisia neașteptată a lui Rumen Radev.
Potrivit unui articol publicat de Novinite, salariul de bază al președintelui Bulgariei este de aproximativ 15.870 de leva pe lună, echivalentul a aproximativ 8.115 euro.
Prin comparație cu remunerația anunțată de Nicușor Dan, rezultă că președintele Bulgariei încasează aproximativ de două ori și jumătate mai mult decât șeful statului român.
Publicația menționează că salariul de bază al președintelui Bulgariei a fost majorat în luna august 2025 cu 1.596 de leva, ceea ce a dus remunerația lunară la nivelul actual.
Vechimea în muncă a influențat veniturile fostului președinte Rumen Radev
Articolul citat mai arată că fostul președinte Rumen Radev beneficia de venituri suplimentare datorită vechimii în muncă.
Fiind fost ofițer de carieră, acesta avea dreptul la o primă pentru vechime de 1,4% pentru fiecare an de serviciu. Având 20 de ani de activitate militară, venitul său lunar total ajungea la aproximativ 19.033 de leva, echivalentul a circa 9.730 de euro.
Această sumă includea atât salariul de bază, cât și sporurile aferente vechimii.
Iliana Yotova beneficiază de același salariu de bază ca președinte
După preluarea funcției de șef al statului, Iliana Yotova beneficiază de același nivel al salariului de bază prevăzut pentru această funcție.
Totodată, publicația precizează că remunerația finală pe care o avea în perioada în care ocupa funcția de vicepreședinte era mai mare datorită propriilor ani de serviciu.
Conform declarației sale de avere pentru anul 2024, Iliana Yotova a obținut un venit anual total de aproximativ 105.000 de euro.