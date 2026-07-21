Salariul președintelui Bulgariei, pus față în față cu cel al președintelui României. Diferența este neașteptată

În luna iulie 2025, într-un interviu acordat publicației germane Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Nicușor Dan a explicat care este venitul pe care îl primește în funcția de președinte al României și l-a comparat cu salariul pe care îl încasa în perioada în care conducea Primăria Capitalei.

„Ca primar al Bucureștiului câștigam 21.000 de lei pe lună (aproximativ 4.100 de euro), iar acum, ca președinte, câștig 15.500 de lei (circa 3.000 de euro), inclusiv indemnizațiile”, a declarat președintele român pentru publicația germană.

Astfel, potrivit declarațiilor sale, salariul lunar încasat la Palatul Cotroceni este de aproximativ 3.000 de euro.

Salariul președintelui Bulgariei depășește 8.100 de euro pe lună

În Bulgaria, discuțiile despre remunerația șefului statului au reapărut în contextul în care Iliana Yotova a preluat funcția de președinte, după demisia neașteptată a lui Rumen Radev.

Potrivit unui articol publicat de Novinite, salariul de bază al președintelui Bulgariei este de aproximativ 15.870 de leva pe lună, echivalentul a aproximativ 8.115 euro.

Prin comparație cu remunerația anunțată de Nicușor Dan, rezultă că președintele Bulgariei încasează aproximativ de două ori și jumătate mai mult decât șeful statului român.

Publicația menționează că salariul de bază al președintelui Bulgariei a fost majorat în luna august 2025 cu 1.596 de leva, ceea ce a dus remunerația lunară la nivelul actual.

Vechimea în muncă a influențat veniturile fostului președinte Rumen Radev

Articolul citat mai arată că fostul președinte Rumen Radev beneficia de venituri suplimentare datorită vechimii în muncă.