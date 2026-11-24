Candidatul, identificat în imaginile realizate cu instrumentul MIRI al telescopului, ar putea fi un gigant gazos cu proprietăți apropiate de cele ale lui Saturn. Cercetătorii încearcă să stabilească dacă semnalul reprezintă într-adevăr un corp ceresc aflat pe orbită în jurul stelei sau dacă există o altă explicație pentru lumina detectată, se arată pe Space Group.

Ce a observat James Webb în apropierea stelei Alpha Centauri A

Semnalul a fost identificat în august 2024, în timpul unor observații realizate de James Webb cu instrumentul MIRI, care captează radiația infraroșie. Cercetătorii au folosit imagistica directă și un coronograf, un dispozitiv care blochează o mare parte din lumina stelei pentru a face mai vizibile obiectele mult mai puțin strălucitoare din apropiere.

Sursa luminoasă, denumită S1, a fost detectată la o distanță aparentă de aproximativ 1,5 secunde de arc față de Alpha Centauri A. La scara sistemului, această separare corespunde unei distanțe de aproximativ două ori mai mari decât cea dintre Pământ și Soare. Semnalul a fost observat în infraroșu, la o lungime de undă de 15,5 micrometri, și ar putea proveni de la un obiect relativ rece, cu o temperatură estimată între 225 și 250 de kelvini.

Analiza inițială a indicat că sursa nu pare să fie un artefact al detectorului și nici un obiect aflat întâmplător în prim-plan sau în fundal. Totuși, observația din august 2024 nu a fost suficientă pentru confirmare. Echipa a avut o singură observație reușită, la un singur unghi de rotație al telescopului, ceea ce limitează posibilitatea de a elimina toate explicațiile alternative.

De ce ar fi importantă descoperirea unei planete în acest sistem

Alpha Centauri A face parte dintr-un sistem stelar triplu, aflat la aproximativ 4,3 ani-lumină de Terra. Steaua este însoțită de Alpha Centauri B, cu care formează o pereche de stele ce se rotesc una în jurul celeilalte, și de Proxima Centauri, o pitică roșie aflată mai aproape de Sistemul Solar decât celelalte două componente.

Alpha Centauri A este deosebit de interesantă pentru astronomi deoarece seamănă cu Soarele. Identificarea unei planete în jurul ei ar oferi o oportunitate rară de a studia direct o lume din vecinătatea cosmică a Pământului. În plus, distanța relativ mică ar putea permite observații mai detaliate decât în cazul multor exoplanete descoperite la sute de ani-lumină.

Potrivit estimărilor prezentate în cercetare, obiectul S1 ar putea avea o rază de aproximativ 1-1,2 ori mai mare decât cea a lui Jupiter și o temperatură de aproximativ 225-250 de kelvini. Dacă natura sa planetară va fi confirmată, ar putea fi vorba despre un gigant gazos aflat în zona locuibilă a stelei. Această regiune reprezintă intervalul de distanțe în care, în condiții potrivite, apa lichidă ar putea exista la suprafața unei planete.