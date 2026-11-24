Telescopul James Webb a identificat un posibil gigant gazos lângă cea mai apropiată stea asemănătoare Soarelui. Planeta nu a fost confirmată
Telescopul spațial James Webb a surprins un semnal care ar putea indica prezența unei planete gigantice în jurul stelei Alpha Centauri A, una dintre cele mai apropiate stele asemănătoare Soarelui.
Descoperirea este importantă pentru astronomi, deoarece ar putea oferi ocazia de a studia o planetă dintr-un sistem stelar aflat la puțin peste patru ani-lumină de Pământ. Există însă o precizare esențială: obiectul observat nu a fost confirmat drept planetă, iar datele disponibile nu permit încă o concluzie definitivă.
Candidatul, identificat în imaginile realizate cu instrumentul MIRI al telescopului, ar putea fi un gigant gazos cu proprietăți apropiate de cele ale lui Saturn. Cercetătorii încearcă să stabilească dacă semnalul reprezintă într-adevăr un corp ceresc aflat pe orbită în jurul stelei sau dacă există o altă explicație pentru lumina detectată, se arată pe Space Group.
Ce a observat James Webb în apropierea stelei Alpha Centauri A
Semnalul a fost identificat în august 2024, în timpul unor observații realizate de James Webb cu instrumentul MIRI, care captează radiația infraroșie. Cercetătorii au folosit imagistica directă și un coronograf, un dispozitiv care blochează o mare parte din lumina stelei pentru a face mai vizibile obiectele mult mai puțin strălucitoare din apropiere.
Sursa luminoasă, denumită S1, a fost detectată la o distanță aparentă de aproximativ 1,5 secunde de arc față de Alpha Centauri A. La scara sistemului, această separare corespunde unei distanțe de aproximativ două ori mai mari decât cea dintre Pământ și Soare. Semnalul a fost observat în infraroșu, la o lungime de undă de 15,5 micrometri, și ar putea proveni de la un obiect relativ rece, cu o temperatură estimată între 225 și 250 de kelvini.
Analiza inițială a indicat că sursa nu pare să fie un artefact al detectorului și nici un obiect aflat întâmplător în prim-plan sau în fundal. Totuși, observația din august 2024 nu a fost suficientă pentru confirmare. Echipa a avut o singură observație reușită, la un singur unghi de rotație al telescopului, ceea ce limitează posibilitatea de a elimina toate explicațiile alternative.
De ce ar fi importantă descoperirea unei planete în acest sistem
Alpha Centauri A face parte dintr-un sistem stelar triplu, aflat la aproximativ 4,3 ani-lumină de Terra. Steaua este însoțită de Alpha Centauri B, cu care formează o pereche de stele ce se rotesc una în jurul celeilalte, și de Proxima Centauri, o pitică roșie aflată mai aproape de Sistemul Solar decât celelalte două componente.
Alpha Centauri A este deosebit de interesantă pentru astronomi deoarece seamănă cu Soarele. Identificarea unei planete în jurul ei ar oferi o oportunitate rară de a studia direct o lume din vecinătatea cosmică a Pământului. În plus, distanța relativ mică ar putea permite observații mai detaliate decât în cazul multor exoplanete descoperite la sute de ani-lumină.
Potrivit estimărilor prezentate în cercetare, obiectul S1 ar putea avea o rază de aproximativ 1-1,2 ori mai mare decât cea a lui Jupiter și o temperatură de aproximativ 225-250 de kelvini. Dacă natura sa planetară va fi confirmată, ar putea fi vorba despre un gigant gazos aflat în zona locuibilă a stelei. Această regiune reprezintă intervalul de distanțe în care, în condiții potrivite, apa lichidă ar putea exista la suprafața unei planete.
Asta nu înseamnă însă că obiectul ar putea găzdui viață așa cum este cunoscută pe Pământ. Un gigant gazos nu are o suprafață solidă comparabilă cu cea a planetelor telurice, iar prezența sa în zona locuibilă nu reprezintă, în sine, o dovadă a existenței unor condiții favorabile vieții.
De ce astronomii nu pot confirma încă existența planetei
Una dintre dificultățile majore este că semnalul S1 nu a mai fost identificat în observațiile ulterioare realizate de James Webb, în februarie și aprilie 2025. Absența sa a ridicat semne de întrebare, însă cercetătorii au luat în calcul posibilitatea ca obiectul să se fi deplasat pe orbită într-o regiune în care nu mai putea fi observat în condițiile respective.
Există și o altă pistă. În 2019, instrumentul SPHERE de pe Very Large Telescope a surprins un semnal denumit C1, care ar putea avea legătură cu obiectul identificat ulterior de James Webb. Dacă cele două surse sunt același corp ceresc, calculele cercetătorilor indică o probabilitate de aproximativ 52% ca acesta să fi fost ratat în ambele observații ulterioare din cauza mișcării orbitale.
Totuși, apropierea aparentă de stea nu este suficientă pentru a demonstra că S1 este o planetă. Lumina provenită de la Alpha Centauri A poate produce structuri parazite în imagini, iar praful din jurul stelei sau alte surse de radiație pot complica interpretarea datelor. Într-un sistem binar, prezența celeilalte stele adaugă dificultăți suplimentare procesării imaginilor.
Pentru confirmare, astronomii au nevoie de observații repetate care să arate că obiectul se deplasează împreună cu Alpha Centauri A. Mișcarea proprie relativ mare a sistemului oferă un avantaj: o planetă aflată în jurul stelei ar trebui să urmeze aceeași deplasare aparentă pe cer, în timp ce o sursă îndepărtată, aflată în fundal, ar avea o mișcare diferită.
Ce ar putea urma după identificarea candidatului S1
Confirmarea unei planete în jurul Alpha Centauri A ar reprezenta un pas important pentru observațiile exoplanetelor. Datorită distanței reduse față de Pământ, sistemul ar putea deveni o țintă prioritară pentru cercetări viitoare, inclusiv pentru studierea atmosferei, a compoziției chimice și a proprietăților fizice ale unei lumi aflate în apropierea unei stele asemănătoare Soarelui.
În cazul unui gigant gazos, astronomii ar putea încerca să identifice caracteristici ale atmosferei și să urmărească variațiile produse de condițiile meteorologice. De asemenea, un astfel de obiect ar putea avea sateliți naturali sau inele, însă acestea sunt doar posibilități care ar necesita observații suplimentare pentru a fi investigate.