James Webb publică una dintre cele mai mari imagini realizate vreodată. În norii de praf se ascund unele dintre cele mai mici „stele eșuate” cunoscute

James Webb a găsit pitice brune de numai două mase ale lui Jupiter

Scopul principal al observațiilor a fost identificarea piticelor brune, obiecte care se formează într-un mod asemănător stelelor, dar nu acumulează suficientă masă pentru a susține fuziunea nucleară a hidrogenului în nucleu. Tocmai de aceea sunt descrise uneori drept „stele eșuate”.

Astronomii au selectat mai întâi candidații după culoare și luminozitate, apoi au folosit spectrograful NIRSpec pentru observații suplimentare. Rezultatele au fost surprinzătoare: unele dintre piticele brune descoperite au doar aproximativ de două ori masa lui Jupiter, echivalentul a circa 0,19% din masa Soarelui.

Acestea sunt cele mai puțin masive pitice brune cunoscute până acum și pun probleme modelelor actuale privind formarea stelelor. În teorie, există o limită sub care norii de gaz ar trebui să întâmpine dificultăți în a se fragmenta și a forma independent obiecte atât de mici.

James Webb a mai oferit în ultimul an rezultate care obligă astronomii să își revizuiască modelele. Pe Playtech am scris despre „fabrica” de stele observată de James Webb lângă centrul Căii Lactee, unde procesul de formare stelară pare mult mai eficient decât ar trebui potrivit teoriilor existente.

Un obiect cât o planetă ar putea avea propriile planete

Una dintre piticele brune extrem de ușoare prezintă și semnele existenței unui disc de materie în jurul ei. Dacă interpretarea este corectă, în acel disc s-ar putea forma planete, ceea ce creează un scenariu aproape paradoxal: un obiect cu o masă apropiată de cea a unei planete gigante ar putea, la rândul lui, să fie înconjurat de propriul sistem planetar.

Observațiile spectroscopice au mai scos la iveală o caracteristică atribuită unor hidrocarburi, molecule alcătuite exclusiv din hidrogen și carbon. Semnalul respectiv a fost observat până acum doar în atmosferele piticelor brune cu mase foarte mici, ceea ce sugerează că aceste corpuri ar putea reprezenta chiar o categorie spectrală distinctă.

Capacitatea lui James Webb de a detecta asemenea obiecte este legată de sensibilitatea sa în infraroșu. Lumina vizibilă este blocată în mare parte de norii groși de praf, însă radiația infraroșie poate pătrunde prin aceste regiuni și scoate la iveală structuri care altfel ar rămâne ascunse.