RO-Alert în Galați și Tulcea. Două avioane F-16 au decolat după detectarea unei ținte aeriene lângă graniță
Locuitorii din Galați și din nordul județului Tulcea au primit marți, 24 noiembrie, mesaje RO-Alert, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană în spațiul aerian ucrainean, la nord de brațul Chilia. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru monitorizarea situației.
Populația a fost avertizată să se adăpostească
Cele două avioane F-16 se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană. Decolarea a fost anunțată de Ministerul Apărării după identificarea țintei în apropierea frontierei cu România.
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru alertarea populației din nordul județului Tulcea. Mesajul RO-Alert pentru această zonă a fost transmis la ora 14.37.
O avertizare a ajuns și pe telefoanele locuitorilor din Galați. Mesajul semnala o posibilă incursiune de drone și conținea instrucțiuni pentru protejarea populației.
„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în avertizarea primită la Galați.
Ministerul Apărării a precizat că va reveni cu informații suplimentare în funcție de evoluția situației.
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Două alerte aeriene au fost anunțate și duminică, 22 noiembrie
O situație similară s-a înregistrat în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, când a fost semnalată o țintă aeriană la 63 de kilometri nord-est de localitatea Vâlcove, în Ucraina. Atunci au decolat două aeronave F-16 românești de la Baza 86 Aeriană Fetești.
Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-Alert la ora 00.46. Alerta aeriană a încetat la 02.14, iar MApN a comunicat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
În cursul aceleiași zile, radarele au detectat o altă țintă aeriană, aflată la aproximativ 30 de kilometri nord de Vâlcove. Pentru acea misiune au decolat două avioane F-18 și două elicoptere NH-90 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.
Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis în nordul județului Tulcea la 15.06. Alerta s-a încheiat la 15.42, fără să fie raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.
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Ținte detectate lângă Vâlcove și Ismail în noaptea de 16 spre 17 noiembrie
În noaptea de 16 spre 17 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al MApN a identificat patru ținte aeriene la aproximativ patru kilometri est de Vâlcove. Ulterior, au fost detectate alte șapte ținte la aproximativ zece kilometri nord-est de Ismail, în apropierea frontierei cu România.
Două aeronave F-16 au decolat atunci de la Fetești. Mesajul de avertizare pentru populația din nordul județului Tulcea a fost emis la 23.36, iar alerta a încetat la 00.07. Ministerul a precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.
Și în dimineața de 14 noiembrie, detectarea unei ținte aeriene în zona Insulei Șerpilor a dus la decolarea a două avioane F-16 românești. Populația din estul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert la 04.45.
Ulterior, la 05.39, a fost transmisă o avertizare și pentru nordul județului. Alerta aeriană din acea dimineață s-a încheiat la 05.52.