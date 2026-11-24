În cursul aceleiași zile, radarele au detectat o altă țintă aeriană, aflată la aproximativ 30 de kilometri nord de Vâlcove. Pentru acea misiune au decolat două avioane F-18 și două elicoptere NH-90 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis în nordul județului Tulcea la 15.06. Alerta s-a încheiat la 15.42, fără să fie raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.

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Ținte detectate lângă Vâlcove și Ismail în noaptea de 16 spre 17 noiembrie

În noaptea de 16 spre 17 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al MApN a identificat patru ținte aeriene la aproximativ patru kilometri est de Vâlcove. Ulterior, au fost detectate alte șapte ținte la aproximativ zece kilometri nord-est de Ismail, în apropierea frontierei cu România.

Două aeronave F-16 au decolat atunci de la Fetești. Mesajul de avertizare pentru populația din nordul județului Tulcea a fost emis la 23.36, iar alerta a încetat la 00.07. Ministerul a precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Și în dimineața de 14 noiembrie, detectarea unei ținte aeriene în zona Insulei Șerpilor a dus la decolarea a două avioane F-16 românești. Populația din estul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert la 04.45.

Ulterior, la 05.39, a fost transmisă o avertizare și pentru nordul județului. Alerta aeriană din acea dimineață s-a încheiat la 05.52.