Telescopul James Webb a surprins cum se „hrănesc” găurile negre. Descoperirea ar putea explica unul dintre cele mai mari mistere ale Universului

Găurile negre par să își recicleze propria hrană

În centrul aproape fiecărei galaxii mari există o gaură neagră supermasivă. Unele sunt relativ inactive, în timp ce altele consumă cantități uriașe de gaz și praf, devenind nuclee galactice active și eliberând jeturi extrem de puternice de materie.

Aceste jeturi au un efect aparent paradoxal. Ele împing în exterior gazul care ar putea alimenta în continuare gaura neagră și, în același timp, reduc formarea de stele în galaxia gazdă.

Până acum, această situație părea contradictorie. Dacă gaura neagră își îndepărtează propria sursă de hrană, cum poate continua să crească atât de rapid? Observațiile James Webb sugerează că răspunsul este unul surprinzător: materia expulzată nu dispare definitiv.

După ce este încălzită și aruncată la distanță, aceasta se răcește treptat și începe să cadă din nou spre centrul galaxiei sub forma unor filamente uriașe de gaz.

James Webb a observat pentru prima dată întregul ciclu

Cercetătorii au analizat galaxia NGC 4696, aflată la aproximativ 145 de milioane de ani-lumină de Pământ, în centrul roiului de galaxii Centaurus. Anterior, Telescopul Spațial Hubble observase în această galaxie o formațiune neobișnuită de gaz, asemănătoare unui cârlig.

James Webb a reușit însă să cartografieze în detaliu mișcarea gazului și a arătat că această structură face parte dintr-un filament gigantic care transportă materia înapoi către gaura neagră din centrul galaxiei. Structura are aproximativ 800 de ani-lumină lățime, iar gazul din interior se deplasează cu viteze de aproape 600 de kilometri pe secundă.

Simulările pe calculator realizate de echipa de cercetare confirmă că un astfel de flux de gaz produce exact forma observată de telescop.