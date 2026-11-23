Calea Lactee, recreată în detalii fără precedent cu ajutorul AI și al trei supercomputere. Cercetătorii pot urmări inclusiv evoluția stelelor individuale
Cum ar arăta galaxia noastră dacă am putea urmări, într-un singur model digital, mișcarea stelelor, exploziile stelare și transformările uriașelor nori de gaz? O echipă internațională de cercetători a făcut un pas important în această direcție, realizând una dintre cele mai detaliate simulări ale Căii Lactee de până acum. Performanța a fost posibilă datorită combinării inteligenței artificiale cu puterea a trei supercomputere de ultimă generație.
Potrivit Universității din Tokyo, cercetătorii au dezvoltat un sistem capabil să simuleze galaxia la o rezoluție care permite reprezentarea stelelor individuale. Proiectul, denumit PHEASANT, utilizează inteligența artificială pentru a reduce volumul calculelor necesare și pentru a analiza mai eficient procesele care modelează evoluția galaxiilor. Rezultatele au fost prezentate la conferința SC26, desfășurată între 15 și 20 noiembrie 2026, la Chicago.
Trei supercomputere și inteligență artificială pentru a recrea galaxia noastră
Calea Lactee conține sute de miliarde de stele, alături de cantități uriașe de gaz, praf cosmic și alte forme de materie. Toate acestea interacționează permanent sub influența gravitației și a altor procese fizice. Reproducerea lor într-o simulare computerizată este extrem de dificilă, mai ales atunci când cercetătorii încearcă să urmărească evenimente care se desfășoară la scări foarte diferite.
Problema principală este puterea de calcul. Simulările tradiționale trebuie să folosească modele simplificate, deoarece reprezentarea fiecărei interacțiuni ar necesita resurse informatice enorme. În regiunile dense ale galaxiei, unde gazul se transformă rapid, calculele trebuie realizate la intervale de timp foarte mici.
Echipa coordonată de profesoara Michiko Fujii, de la Universitatea din Tokyo, a găsit o soluție prin integrarea unui model AI dezvoltat de cercetătorul Keiya Hirashima, de la institutul japonez RIKEN. Acesta poate anticipa evoluția gazului din jurul exploziilor stelare, eliminând necesitatea calculării fiecărei etape intermediare.
Noua abordare a fost adaptată pentru trei sisteme de supercomputing, care utilizează procesoare și acceleratoare grafice produse de AMD, Intel și NVIDIA. Cercetătorii au reușit astfel să obțină performanțe ridicate pe arhitecturi hardware diferite.
Descoperirea vine într-o perioadă în care supercomputerele sunt folosite inclusiv pentru identificarea regiunilor din Univers favorabile apariției vieții, demonstrând cât de importante au devenit simulările pentru astronomia modernă.
AI accelerează simulările de aproximativ 20 de ori
Una dintre cele mai importante realizări ale proiectului PHEASANT este reducerea timpului necesar pentru simularea exploziilor de supernovă. În mod obișnuit, cercetătorii trebuie să calculeze schimbările gazului la intervale de aproximativ 100 de ani, pentru a reproduce corect efectele unei asemenea explozii.
Modelul AI dezvoltat de Hirashima poate prezice distribuția gazului după 100.000 de ani, fără să calculeze separat toate etapele intermediare. Astfel, simularea devine de aproximativ 20 de ori mai rapidă decât metodele tradiționale de calcul direct, potrivit echipei de cercetare.
Această diferență este esențială deoarece exploziile stelare influențează regiuni mult mai mari decât locul în care se produc. Stelele masive încălzesc gazul din jur, iar atunci când explodează pot crea bule uriașe de materie fierbinte. Aceste structuri pot favoriza apariția unor stele noi sau pot împinge materialul în afara discului galactic.
Cercetătorii vor să înțeleagă cum se leagă asemenea evenimente individuale de transformările întregii galaxii. Subiectul completează alte proiecte astronomice, precum simularea MEGATRON, care a recreat evoluția timpurie a unei galaxii asemănătoare Căii Lactee.
Ce ne poate dezvălui simularea despre trecutul și viitorul Căii Lactee
Un obiectiv important al cercetării este înțelegerea modului în care elementele chimice circulă prin galaxie. Multe dintre elementele care intră inclusiv în alcătuirea organismului uman sunt produse în interiorul stelelor și eliberate ulterior în spațiu, inclusiv prin exploziile de supernovă.
Aceste materiale ajung în norii de gaz interstelar, unde pot contribui la formarea unor noi generații de stele și planete. Simularea PHEASANT le permite astronomilor să urmărească mai atent acest circuit și să analizeze felul în care materia se deplasează între discul galactic și regiunile exterioare.
Echipa a verificat deja unul dintre rezultatele importante ale modelului: ritmul de formare a stelelor este apropiat de cel estimat din observațiile reale ale Căii Lactee. Această concordanță reprezintă un indiciu încurajator pentru validitatea simulării, deși nu înseamnă că modelul reproduce perfect toate procesele galactice.
Cercetătorii speră să investigheze inclusiv legătura dintre brațele spiralate ale galaxiei și formarea norilor moleculari, regiunile în care iau naștere stelele. În viitor, astfel de modele ar putea contribui și la înțelegerea transformărilor majore ale galaxiilor, un domeniu în care astronomii studiază deja posibila coliziune dintre Calea Lactee și Andromeda.
Deocamdată, PHEASANT nu reconstruiește întreaga istorie a formării Căii Lactee, însă deschide posibilitatea unor simulări tot mai complexe. Combinarea AI cu supercomputerele ar putea transforma modul în care astronomii studiază Universul, permițându-le să analizeze simultan fenomene care durează câteva sute de ani și procese care se desfășoară pe parcursul a miliarde de ani.