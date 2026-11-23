Trei supercomputere și inteligență artificială pentru a recrea galaxia noastră

Calea Lactee conține sute de miliarde de stele, alături de cantități uriașe de gaz, praf cosmic și alte forme de materie. Toate acestea interacționează permanent sub influența gravitației și a altor procese fizice. Reproducerea lor într-o simulare computerizată este extrem de dificilă, mai ales atunci când cercetătorii încearcă să urmărească evenimente care se desfășoară la scări foarte diferite.

Problema principală este puterea de calcul. Simulările tradiționale trebuie să folosească modele simplificate, deoarece reprezentarea fiecărei interacțiuni ar necesita resurse informatice enorme. În regiunile dense ale galaxiei, unde gazul se transformă rapid, calculele trebuie realizate la intervale de timp foarte mici.

Echipa coordonată de profesoara Michiko Fujii, de la Universitatea din Tokyo, a găsit o soluție prin integrarea unui model AI dezvoltat de cercetătorul Keiya Hirashima, de la institutul japonez RIKEN. Acesta poate anticipa evoluția gazului din jurul exploziilor stelare, eliminând necesitatea calculării fiecărei etape intermediare.

Noua abordare a fost adaptată pentru trei sisteme de supercomputing, care utilizează procesoare și acceleratoare grafice produse de AMD, Intel și NVIDIA. Cercetătorii au reușit astfel să obțină performanțe ridicate pe arhitecturi hardware diferite.

Descoperirea vine într-o perioadă în care supercomputerele sunt folosite inclusiv pentru identificarea regiunilor din Univers favorabile apariției vieții, demonstrând cât de importante au devenit simulările pentru astronomia modernă.

AI accelerează simulările de aproximativ 20 de ori

Una dintre cele mai importante realizări ale proiectului PHEASANT este reducerea timpului necesar pentru simularea exploziilor de supernovă. În mod obișnuit, cercetătorii trebuie să calculeze schimbările gazului la intervale de aproximativ 100 de ani, pentru a reproduce corect efectele unei asemenea explozii.

Modelul AI dezvoltat de Hirashima poate prezice distribuția gazului după 100.000 de ani, fără să calculeze separat toate etapele intermediare. Astfel, simularea devine de aproximativ 20 de ori mai rapidă decât metodele tradiționale de calcul direct, potrivit echipei de cercetare.