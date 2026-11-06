Telefonul Android poate lumina mai puternic decât arată bara de luminozitate. Ce se întâmplă, de fapt, cu ecranul

De ce 100% pe bara de luminozitate nu înseamnă maximum posibil

Un prim detaliu mai puțin cunoscut este că bara de luminozitate Android nu funcționează după o scală liniară. Începând cu Android 9 Pie, Google a trecut la o scală logaritmică, mai apropiată de felul în care ochiul uman percepe diferențele de lumină.

Prin urmare, trecerea de la 10% la 20% nu produce neapărat aceeași creștere reală a luminozității ca trecerea de la 50% la 60%. Procentul indică poziția pe o scală adaptată percepției vizuale, nu o măsurătoare directă a intensității luminoase.

Mai mult, anumite telefoane păstrează o rezervă de luminozitate care nu este accesibilă în mod obișnuit prin glisor. Aceasta poate fi activată automat atunci când senzorul detectează lumină ambientală foarte puternică. Astfel, ecranul poate deveni mai luminos chiar dacă indicatorul se află deja la maximum și luminozitatea automată este dezactivată.

Un exemplu descris de publicația How-To Geek este OnePlus 15. Telefonul își poate crește temporar luminozitatea atunci când lumina directă a soarelui ajunge pe ecran. Același efect poate fi observat dacă o lanternă puternică este îndreptată spre zona în care se află senzorul de lumină.

Cum funcționează luminozitatea suplimentară pe telefoanele Samsung

Producătorii nu folosesc aceeași metodă pentru gestionarea rezervei de luminozitate. Pe un Samsung Galaxy S23+, de exemplu, comportamentul este asociat cu opțiunea Adaptive Brightness, care permite ajustarea automată a ecranului în funcție de lumina din jur.

Samsung oferă însă și posibilitatea de a controla manual o parte din această rezervă. Dacă luminozitatea adaptivă este dezactivată, poate fi activată opțiunea Extra brightness, care permite depășirea nivelului obișnuit al glisorului.

Există, așadar, diferențe între telefoanele Android, chiar dacă efectul urmărit este asemănător. Unele modele gestionează automat luminozitatea suplimentară, în timp ce altele oferă și o setare prin care aceasta poate fi activată manual.