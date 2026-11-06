Telefonul Android poate lumina mai puternic decât arată bara de luminozitate. Ce se întâmplă, de fapt, cu ecranul
Bara de luminozitate de pe un telefon Android pare să ofere un control simplu: cu cât indicatorul este mai aproape de 100%, cu atât ecranul ar trebui să fie mai luminos. În realitate, procentul afișat nu reflectă întotdeauna nivelul maxim pe care îl poate atinge display-ul. Telefoanele moderne pot depăși limita selectată în anumite situații și pot reduce luminozitatea sub nivelul minim obișnuit.
Comportamentul are legătură cu senzorii de lumină, tehnologia ecranului și funcțiile software prin care producătorii încearcă să adapteze imaginea la condițiile din jur. Unele dintre aceste ajustări se produc automat, fără ca utilizatorul să modifice bara de luminozitate.
De ce 100% pe bara de luminozitate nu înseamnă maximum posibil
Un prim detaliu mai puțin cunoscut este că bara de luminozitate Android nu funcționează după o scală liniară. Începând cu Android 9 Pie, Google a trecut la o scală logaritmică, mai apropiată de felul în care ochiul uman percepe diferențele de lumină.
Prin urmare, trecerea de la 10% la 20% nu produce neapărat aceeași creștere reală a luminozității ca trecerea de la 50% la 60%. Procentul indică poziția pe o scală adaptată percepției vizuale, nu o măsurătoare directă a intensității luminoase.
Mai mult, anumite telefoane păstrează o rezervă de luminozitate care nu este accesibilă în mod obișnuit prin glisor. Aceasta poate fi activată automat atunci când senzorul detectează lumină ambientală foarte puternică. Astfel, ecranul poate deveni mai luminos chiar dacă indicatorul se află deja la maximum și luminozitatea automată este dezactivată.
Un exemplu descris de publicația How-To Geek este OnePlus 15. Telefonul își poate crește temporar luminozitatea atunci când lumina directă a soarelui ajunge pe ecran. Același efect poate fi observat dacă o lanternă puternică este îndreptată spre zona în care se află senzorul de lumină.
Cum funcționează luminozitatea suplimentară pe telefoanele Samsung
Producătorii nu folosesc aceeași metodă pentru gestionarea rezervei de luminozitate. Pe un Samsung Galaxy S23+, de exemplu, comportamentul este asociat cu opțiunea Adaptive Brightness, care permite ajustarea automată a ecranului în funcție de lumina din jur.
Samsung oferă însă și posibilitatea de a controla manual o parte din această rezervă. Dacă luminozitatea adaptivă este dezactivată, poate fi activată opțiunea Extra brightness, care permite depășirea nivelului obișnuit al glisorului.
Există, așadar, diferențe între telefoanele Android, chiar dacă efectul urmărit este asemănător. Unele modele gestionează automat luminozitatea suplimentară, în timp ce altele oferă și o setare prin care aceasta poate fi activată manual.
Ecranul poate depăși limita obișnuită și atunci când afișează conținut HDR
Lumina directă a soarelui nu este singura situație în care un telefon poate depăși nivelul obișnuit de luminozitate. Conținutul HDR, în special imaginile și videoclipurile care includ zone foarte luminoase, poate determina ecranul să atingă valori mult mai mari decât cele susținute pe întreaga suprafață a display-ului.
Acest lucru este posibil datorită modului în care funcționează panourile OLED. Ele pot ilumina foarte puternic anumite porțiuni mici ale ecranului, fără să fie nevoie să mențină aceeași intensitate pe întreaga suprafață.
Un exemplu este OnePlus 15. Luminozitatea sa tipică este de 800 de niți, iar în High Brightness Mode (HBM) poate ajunge la 1.800 de niți. Totuși, măsurătorile realizate de GSMArena au indicat o valoare de 3.390 de niți atunci când doar 10% din suprafața ecranului era albă, iar restul afișa negru, în aplicația Gallery.
Diferența arată de ce valorile maxime anunțate de producători nu descriu întotdeauna toate situațiile în care un display poate deveni mai luminos. Rezultatele depind de conținutul afișat și de suprafața pe care trebuie să fie reprodusă lumina.
Există și o funcție care acționează în sens opus. Extra dim permite reducerea luminozității sub nivelul minim obișnuit, lucru util în încăperi întunecate sau pe timpul nopții. OnePlus 15 poate coborî până la un nit, iar unele telefoane pot ajunge sub 0,5 niți atunci când această opțiune este activată.
De ce reduce telefonul automat luminozitatea după câteva minute
Posibilitatea de a depăși temporar limita indicată de glisor vine cu un compromis. Un ecran care funcționează la intensitate foarte mare consumă mai multă energie, ceea ce poate duce la descărcarea rapidă a bateriei. Din acest motiv, unele telefoane limitează luminozitatea maximă atunci când nivelul bateriei scade sub un anumit prag.
Temperatura este însă o altă problemă importantă. Funcționarea prelungită la luminozitate ridicată generează căldură suplimentară, iar telefonul poate reduce automat intensitatea ecranului pentru a preveni supraîncălzirea. În anumite situații, limitarea apare după doar câteva minute.
Expunerea îndelungată a unui panou OLED la niveluri foarte ridicate de luminozitate poate accelera și uzura acestuia, crescând riscul apariției efectului de burn-in. Prin urmare, producătorii nu permit întotdeauna menținerea manuală a valorilor extreme.