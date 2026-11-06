Ce telefoane HONOR pot fi cumpărate de Black Friday 2026. Modele pliabile, camere de 200 MP și baterii de până la 7.700 mAh
HONOR intră în campania de Black Friday 2026 cu o gamă de smartphone-uri care acoperă mai multe categorii de preț, de la modele accesibile pentru activitățile de zi cu zi până la telefoane premium, inclusiv un pliabil. Oferta pune accent pe fotografie, funcții AI, autonomie și rezistență, iar pentru anumite dispozitive sunt pregătite pachete promoționale care includ și căști wireless.
Selecția cuprinde HONOR Magic V6, Magic8 Pro, HONOR 600, Magic8 Lite, HONOR 600 Smart 5G și X5c Plus. Produsele sunt disponibile pe parcursul lunii noiembrie prin partenerii oficiali ai companiei din România, însă prețurile și stocurile depind de fiecare comerciant.
HONOR Magic V6, telefonul pliabil din oferta de Black Friday
Pentru cei interesați de un smartphone cu ecran mare, HONOR Magic V6 este modelul pliabil inclus în campanie. Dispozitivul are un ecran interior de 7,95 inch, potrivit pentru activități precum lucrul cu mai multe aplicații simultan, și un ecran exterior de 6,52 inch, destinat utilizării obișnuite atunci când telefonul este pliat.
Bateria are o capacitate de 6.660 mAh, iar balamaua a fost testată pentru 500.000 de plieri. Aceste caracteristici sunt importante pentru un dispozitiv care trebuie să funcționeze atât ca telefon compact, cât și ca ecran mai mare pentru conținut, documente sau multitasking.
Un alt model orientat către segmentul premium este HONOR Magic8 Pro. Acesta mizează în special pe capacitățile fotografice, cu o cameră telefoto Ultra Night de 200 MP, stabilizare optică CIPA 6,5 și zoom optic de 3,7x. Sistemul foto mai include o cameră principală de 50 MP și una frontală, tot de 50 MP.
Poți citi review-ul realizat de Playtech pentru HONOR Magic V6 aici.
Camere de 200 MP și funcții AI pentru fotografii
HONOR Magic8 Pro include și instrumente de editare bazate pe AI. Funcția AI Eraser poate elimina obiecte sau persoane nedorite din fotografii, iar AI Outpainting permite extinderea cadrului unei imagini. Telefonul are și un buton dedicat pentru acces rapid la cameră și la anumite funcții inteligente.
Fotografia de înaltă rezoluție este unul dintre argumentele promovate și pentru HONOR 600. Modelul integrează o cameră principală de 200 MP cu stabilizare optică și o cameră frontală de 50 MP. Bateria are o capacitate de 6.400 mAh, fiind concepută pentru a susține utilizarea zilnică, inclusiv fotografierea, apelurile video și redarea conținutului multimedia.
De Black Friday, HONOR 600 este disponibil și într-un pachet promoțional alături de căștile HONOR CHOICE Earbuds Clip 2 Pro. Acestea folosesc un design open-ear, au o autonomie totală declarată de până la 44 de ore și acceptă încărcare wireless. Printre funcțiile menționate de companie se numără și traducerea AI în timp real.
Telefoane HONOR cu baterii de peste 7.000 mAh
Autonomia este principalul argument pentru două dintre modelele incluse în ofertă. HONOR Magic8 Lite are o baterie siliciu-carbon de 7.500 mAh și o cameră principală de 108 MP cu stabilizare optică. Producătorul menționează și testarea rezistenței la căderi de la înălțimi de până la 2,5 metri, pe anumite suprafețe și în condiții controlate de laborator.
Un alt model cu baterie de capacitate mare este HONOR 600 Smart 5G, care integrează un acumulator de 7.700 mAh. Telefonul are și un buton AI dedicat, prin intermediul căruia camera poate fi deschisă printr-o apăsare dublă, inclusiv atunci când dispozitivul este blocat.
Aceste două modele se adresează celor care pun accent pe durata de funcționare între încărcări și pe funcțiile practice. Diferențele dintre ele țin de configurație și de caracteristicile fiecărui dispozitiv, astfel că alegerea depinde de prioritățile cumpărătorului.
HONOR X5c Plus, varianta accesibilă din selecția companiei
La celălalt capăt al gamei se află HONOR X5c Plus, un smartphone destinat activităților uzuale. Acesta are o baterie de 5.260 mAh, o cameră principală de 50 MP și un senzor de amprentă amplasat lateral.
Modelul poate fi luat în calcul de cei care vor să înlocuiască un telefon mai vechi fără să aleagă un dispozitiv din categoria premium. Configurația este orientată către funcții de bază, precum apeluri, mesaje, fotografii și aplicații folosite în mod curent.
Telefoanele HONOR incluse în campania de Black Friday 2026 pot fi găsite pe parcursul lunii noiembrie la partenerii oficiali din România. Unele modele sunt comercializate împreună cu accesorii, însă prețurile finale, configurațiile disponibile și reducerile diferă în funcție de magazin și de stoc.