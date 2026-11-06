Ce telefoane HONOR pot fi cumpărate de Black Friday 2026. Modele pliabile, camere de 200 MP și baterii de până la 7.700 mAh

HONOR Magic V6, telefonul pliabil din oferta de Black Friday

Pentru cei interesați de un smartphone cu ecran mare, HONOR Magic V6 este modelul pliabil inclus în campanie. Dispozitivul are un ecran interior de 7,95 inch, potrivit pentru activități precum lucrul cu mai multe aplicații simultan, și un ecran exterior de 6,52 inch, destinat utilizării obișnuite atunci când telefonul este pliat.

Bateria are o capacitate de 6.660 mAh, iar balamaua a fost testată pentru 500.000 de plieri. Aceste caracteristici sunt importante pentru un dispozitiv care trebuie să funcționeze atât ca telefon compact, cât și ca ecran mai mare pentru conținut, documente sau multitasking.

Un alt model orientat către segmentul premium este HONOR Magic8 Pro. Acesta mizează în special pe capacitățile fotografice, cu o cameră telefoto Ultra Night de 200 MP, stabilizare optică CIPA 6,5 și zoom optic de 3,7x. Sistemul foto mai include o cameră principală de 50 MP și una frontală, tot de 50 MP.

Poți citi review-ul realizat de Playtech pentru HONOR Magic V6 aici.

Camere de 200 MP și funcții AI pentru fotografii

HONOR Magic8 Pro include și instrumente de editare bazate pe AI. Funcția AI Eraser poate elimina obiecte sau persoane nedorite din fotografii, iar AI Outpainting permite extinderea cadrului unei imagini. Telefonul are și un buton dedicat pentru acces rapid la cameră și la anumite funcții inteligente.

Fotografia de înaltă rezoluție este unul dintre argumentele promovate și pentru HONOR 600. Modelul integrează o cameră principală de 200 MP cu stabilizare optică și o cameră frontală de 50 MP. Bateria are o capacitate de 6.400 mAh, fiind concepută pentru a susține utilizarea zilnică, inclusiv fotografierea, apelurile video și redarea conținutului multimedia.

De Black Friday, HONOR 600 este disponibil și într-un pachet promoțional alături de căștile HONOR CHOICE Earbuds Clip 2 Pro. Acestea folosesc un design open-ear, au o autonomie totală declarată de până la 44 de ore și acceptă încărcare wireless. Printre funcțiile menționate de companie se numără și traducerea AI în timp real.