Playtech a constatat direct această problemă în România, pe un Samsung Galaxy S21, un smartphone care îndeplinește, în mod normal, cerințele necesare pentru rularea aplicației bancare și care are actualizările disponibile instalate la zi.

Mai mult, raportările publicate pe platforma StatusGator indică faptul că nu este un caz izolat. Utilizatori din mai multe țări semnalează dificultăți în accesarea serviciilor Revolut începând de joi, 26 noiembrie, inclusiv apariția aceluiași mesaj de incompatibilitate.

Revolut afișează mesajul „Unsupported device” pe telefoane care până ieri funcționau fără probleme

În jurul orei 09:55, la deschiderea aplicației Revolut pe telefonul Samsung Galaxy S21, ne-a întâmpinat mesajul „Unsupported device” (Dispozitiv incompatibil). Aplicația susține că, din motive de securitate, nu poate funcționa pe dispozitive cu firmware sau setări de sistem modificate.

Printre soluțiile sugerate de Revolut se numără actualizarea sistemului de operare, revenirea la setările din fabrică, blocarea bootloaderului și reinstalarea firmware-ului oficial.

În cazul nostru, telefonul are toate actualizările disponibile instalate, iar aplicația a funcționat normal până la apariția acestei erori. Am încercat inclusiv repornirea aplicației, dezinstalarea și reinstalarea acesteia, însă niciuna dintre aceste operațiuni nu a rezolvat problema.

Samsung Galaxy S21 este un telefon premium lansat în 2021, suficient de performant pentru rularea aplicațiilor bancare. Cu toate acestea, compatibilitatea unei aplicații poate depinde și de cerințele de securitate, nu doar de performanțele hardware ale dispozitivului.

Probleme semnalate în Australia, Marea Britanie, Franța și alte țări

Situația pare să aibă o amploare internațională. La ora 10:52, pe platforma StatusGator figurau mai multe sesizări privind funcționarea Revolut în ultimele 24 de ore.

Un utilizator din Queensland, Australia, a raportat că telefonul său a devenit brusc incompatibil, în timp ce un client din Marea Britanie a semnalat exact aceeași eroare. Alte sesizări, din Franța, Spania și Marea Britanie, vizează dificultăți în efectuarea transferurilor și accesarea serviciilor bancare.

Problema este discutată și pe Reddit, unde mai mulți utilizatori reclamă faptul că nu mai pot deschide aplicația, deși nu au efectuat modificări asupra telefoanelor. Printre dispozitivele menționate se numără Samsung Galaxy S21 și Xiaomi Redmi 14C, acesta din urmă fiind un model lansat în 2024.

Nu este prima dată când apar probleme de funcționare a aplicației Revolut. De această dată, însă, particularitatea incidentului constă în faptul că aplicația indică o presupusă problemă de securitate sau compatibilitate a telefonului, în locul unei erori obișnuite de conectare.

Revolut nu semnalează oficial o întrerupere a serviciilor

La momentul verificărilor efectuate vineri dimineață, pagina oficială de monitorizare a serviciilor Revolut indica faptul că toate sistemele sunt operaționale în România. Nici Downdetector România nu semnala o întrerupere generalizată a serviciilor.

Este posibil ca incidentul să fie asociat unei actualizări recente a aplicației sau unei modificări a mecanismelor de verificare a securității dispozitivelor.

De altfel, Revolut precizează în centrul său de asistență că actualizările aplicației pot introduce verificări de securitate mai stricte, în urma cărora anumite telefoane ar putea să nu mai îndeplinească cerințele necesare. Compania nu a confirmat însă public că acesta este motivul problemelor semnalate în ultimele ore.

Deși securitatea conturilor Revolut reprezintă o prioritate, blocarea accesului la aplicație pe telefoane care au funcționat anterior fără probleme poate avea consecințe importante pentru clienții care depind zilnic de serviciile bancare digitale.

Ce poți face dacă Revolut îți spune că telefonul nu mai este compatibil

Dacă întâmpini aceeași problemă, nu te grăbi să resetezi telefonul la setările din fabrică sau să cumperi un dispozitiv nou. Verifică mai întâi dacă există actualizări disponibile în Google Play, repornește telefonul și încearcă să ștergi memoria cache a aplicației.

Dacă ai nevoie urgentă de acces la bani sau la informațiile bancare, încearcă să folosești versiunea web a serviciului Revolut, disponibilă la adresa app.revolut.com, sau un alt dispozitiv compatibil. Accesul prin browser poate necesita însă confirmarea autentificării din aplicația mobilă.

Deocamdată, raportările din mai multe regiuni ale lumii indică o problemă cu caracter internațional, fără să existe dovezi că aceasta afectează toți utilizatorii Revolut. Rămâne de văzut dacă reprezentanții companiei vor confirma existența unei erori tehnice sau dacă situația este rezultatul introducerii unor noi cerințe de securitate.