Motorola Signature 27 este cel mai bun telefon pentru fotografii lansat în 2026, conform DXOMARK. Cum a reușit să depășească rivalii Android și iPhone

Motorola Signature 27 obține 173 de puncte la DXOMARK. Cum a ajuns în fața concurenței

Ca să înțelegem importanța acestei performanțe, merită să privim dincolo de scorul final, deoarece DXOMARK nu evaluează exclusiv cât de clare sunt fotografiile realizate în condiții ideale, cu lumină perfectă și un subiect care nu se mișcă. Metodologia include teste de laborator, dar și scenarii reale de utilizare, de la portrete și peisaje până la fotografii nocturne, zoom și filmări în condiții în care lumina, mișcarea sau contrastul pot pune probleme chiar și celor mai scumpe camere. În această ecuație, Motorola Signature 27 s-a remarcat prin reproducerea naturală a culorilor, expunerea echilibrată, păstrarea detaliilor și capacitatea de a obține rezultate consistente în situații foarte diferite. Mai fascinant mi se pare că experții DXOMARK au evidențiat în mod special portretele, inclusiv fotografiile de grup în care persoanele se află la distanțe diferite față de cameră, un scenariu aparent banal, dar în care numeroase smartphone-uri premium încă întâmpină dificultăți.

În cazul noului Motorola, teleobiectivul periscopic cu zoom optic 3X contribuie semnificativ la rezultatele pentru portrete și fotografii realizate de la distanțe medii, iar experții DXOMARK au remarcat păstrarea detaliilor între 3X și 6X, inclusiv prin schimbarea modului de funcționare a senzorului în jurul nivelului de magnificare 6X. Pe partea de filmare, expunerea stabilă, autofocusul predictibil și reproducerea consecventă a culorilor reprezintă alte argumente importante în favoarea dispozitivului. Olympe Corblet, expert în calitatea imaginii la DXOMARK, a subliniat tocmai capacitatea telefonului de a se adapta la utilizator și la schimbările de mediu, fără să impună intervenții permanente asupra setărilor. În definitiv, pentru cei mai mulți dintre noi, o cameră bună nu este cea care poate produce fotografia perfectă după zece încercări, ci aceea care reușește să surprindă momentul atunci când se întâmplă, fără să-l transforme într-un exercițiu tehnic.

Senzor Sony, teleobiectiv de 200 MP și o premieră mondială care ar putea schimba fotografia pe telefon

În spatele celor 173 de puncte se află o configurație hardware pe care Motorola a dezvoltat-o împreună cu un arsenal impresionant de tehnologii software. Camera principală utilizează senzorul Sony LYTIA L910 de 50 de megapixeli, completat de tehnologia LOFIC, care permite gestionarea mai eficientă a scenelor cu diferențe extreme între zonele luminoase și cele întunecate. Conform producătorului, aceasta poate oferi un interval dinamic HDR de până la șase ori mai bun în filmări, comparativ cu generația anterioară Signature, un avantaj potențial important atunci când încerci să surprinzi un concert, un apus sau o scenă nocturnă în care luminile puternice riscă să înghită detaliile din restul cadrului. Ansamblul include și un teleobiectiv periscopic de 200 de megapixeli, cu zoom optic 3X și Super Zoom Pro de până la 100X, o cameră ultrawide de 50 MP, cu unghi de 122 de grade și funcție macro de la 2,5 centimetri, respectiv o cameră frontală de 50 MP cu autofocus.

Dar adevărata premieră tehnologică, cel puțin din punctul meu de vedere, este integrarea unui senzor dedicat EVS (Event Vision Sensor), o premieră mondială revendicată de Motorola pentru un smartphone comercial. Spre deosebire de senzorii foto convenționali, acesta detectează modificările intensității luminoase la nivel de pixel și furnizează informații despre mișcare fără să depindă de capturarea succesivă a unor cadre complete. În combinație cu funcția Action Shot, sistemul este conceput pentru a surprinde mai clar subiecții aflați în mișcare, inclusiv atunci când lumina este insuficientă. Este o abordare care mi se pare mult mai interesantă decât încă o creștere spectaculoasă a numărului de megapixeli, deoarece încearcă să rezolve o problemă cât se poate de reală a fotografiei mobile: dificultatea de a surprinde clar un copil alergând, un animal de companie sau un artist care se mișcă permanent pe scenă. Motorola adaugă și funcții precum Dynamic Bokeh, pentru ajustarea naturală a fundalului în portrete, precum și optimizări AI pentru zoom, expunere și reproducerea culorilor, dar eficiența lor în utilizarea cotidiană va trebui evaluată și prin teste independente de lungă durată.

Cum a recuperat Motorola în cinci ani un decalaj care părea imposibil de eliminat

Poate că cel mai spectaculos aspect al acestei povești nu este neapărat scorul de 173 de puncte, ci drumul parcurs de Motorola până aici. Matthew Biggerstaff, Director of Engineering, Camera Design la Motorola, a explicat că, în ultimii cinci ani, compania și-a îmbunătățit scorurile DXOMARK cu peste 70 de puncte, un progres pe care îl descrie ca fiind de peste două ori mai mare decât cel înregistrat de cei mai performanți competitori ai industriei în aceeași perioadă. În spatele acestor rezultate se află sute de mii de fotografii, sute de ore de filmări și săptămâni de muncă desfășurate de inginerii Motorola alături de specialiștii DXOMARK din Paris. Colaborarea a vizat identificarea problemelor și rafinarea algoritmilor de procesare, în timp ce experții Qualcomm au contribuit la dezvoltarea unor soluții personalizate pentru intervalul dinamic, calitatea video și interpretarea informațiilor captate de senzori. Este important că evaluarea DXOMARK reprezintă un proces distinct de activitatea de optimizare, chiar dacă cele două companii colaborează și în domeniul metodologiilor și instrumentelor de testare.

Iar aici cred că se află una dintre cele mai bune explicații pentru evoluția Motorola din ultimii ani. Compania nu mai încearcă doar să recupereze teren în fața Apple, Samsung sau a producătorilor chinezi printr-o competiție a specificațiilor, ci investește într-un ecosistem de colaborări cu specialiști recunoscuți în domeniile lor, de la Qualcomm pentru procesare și Sony pentru senzori până la DXOMARK pentru evaluarea și rafinarea experienței fotografice. Noul Signature 27 reprezintă rezultatul acestei strategii, iar faptul că a ajuns în fruntea telefoanelor lansate în 2026 și evaluate de DXOMARK spune mult despre cât de repede se pot schimba raporturile de forțe într-o industrie pe care avem uneori tendința să o considerăm previzibilă. Mai rămâne, bineînțeles, întrebarea dacă telefonul va reuși să păstreze aceeași consistență în utilizarea de zi cu zi, în afara laboratoarelor și a scenariilor controlate. Dar după primele minute petrecute cu Motorola Signature 27 la Tromsø și după rezultatele impresionante obținute în AnTuTu, această nouă validare a abilităților fotografice mă face și mai curios să văd cât de departe poate merge un producător care, în loc să se mulțumească să ajungă din urmă concurența, pare hotărât să-i arate că poate stabili propriile standarde.