Un ecran pliabil de 14,7 inch și un display suplimentar pe spate

MateBook Fold S folosește un panou OLED flexibil cu rezoluție de 3.240 x 2.160 pixeli, format 3:2 și rată de refresh adaptivă între 1 și 120 Hz. Luminozitatea maximă declarată pentru ecranul principal ajunge la 1.600 de niți. Atunci când laptopul este pliat parțial, cele două jumătăți ale display-ului au fiecare o diagonală de 10,2 inch și o rezoluție de 2.160 x 1.620 pixeli.

Elementul care diferențiază modelul de alte laptopuri pliabile este ecranul suplimentar montat pe exterior. Acesta are o diagonală de 3,5 inch, formă pătrată și rezoluție de 980 x 980 pixeli. Panoul OLED exterior acceptă, la rândul său, o rată de refresh adaptivă de până la 120 Hz, iar luminozitatea maximă ajunge la 2.500 de niți.

Huawei spune că anumite aplicații compatibile pot trece de la ecranul interior la cel exterior. Astfel, display-ul secundar nu este doar un element decorativ, ci poate fi folosit pentru anumite operațiuni fără deschiderea completă a laptopului. Producătorul nu a prezentat însă o listă completă a aplicațiilor care beneficiază de această funcție.

Prin comparație cu MateBook Fold din gama de 18 inch, noul model este mai compact și pune accent pe portabilitate. Ecranul poate fi folosit complet desfășurat, ca o tabletă de dimensiuni mari, sau pliat pentru o configurație mai apropiată de cea a unui laptop.

Kirin XE90, până la 32 GB RAM și o construcție foarte subțire

La interior, MateBook Fold S integrează procesorul Kirin XE90, alături de configurații cu 16 GB, 24 GB sau 32 GB RAM. Spațiul de stocare poate ajunge la 1 TB, iar sistemul de răcire combină un ventilator cu o cameră de vapori cu circulație dublă. Huawei menționează o putere maximă de funcționare de 22 W.

Dispozitivul cântărește aproximativ 639 de grame fără tastatură în variantele negru și alb. Modelul Cloud Sea Blue ajunge la aproximativ 647 de grame. Grosimea este de 6,49 mm atunci când laptopul este desfășurat și de 12,98 mm în poziția pliată. Pentru construcție, compania a folosit o tijă de balama din aliaj de titan, componente din fibră de carbon și sticlă ultra-subțire, cunoscută drept UTG, pentru protejarea ecranului flexibil.

Tastatura pliabilă inclusă în pachet cântărește 186 de grame și are touchpad integrat, cu o cursă a tastelor de 1,5 mm. MateBook Fold S acceptă și folosirea unui stylus, însă acesta este inclus în pachet doar pentru anumite configurații.