Huawei a lansat un laptop pliabil cu două ecrane OLED și 32 GB RAM. Cât costă MateBook Fold S
Huawei a prezentat în China MateBook Fold S, un laptop pliabil care combină un ecran OLED flexibil de 14,7 inch cu un al doilea display amplasat pe partea exterioară a carcasei. Noul model are o rată de refresh adaptivă de până la 120 Hz, poate fi configurat cu maximum 32 GB RAM și 1 TB de stocare și cântărește doar 639 de grame fără tastatură.
Dispozitivul rulează HarmonyOS 7.0 și folosește procesorul Kirin XE90. Huawei îl propune în mai multe configurații de memorie și stocare, iar toate variantele standard includ o tastatură pliabilă și o husă de protecție. Deocamdată, compania a anunțat lansarea doar pentru piața din China, fără să ofere detalii despre o eventuală distribuție internațională, scrie Notebook Check.
Un ecran pliabil de 14,7 inch și un display suplimentar pe spate
MateBook Fold S folosește un panou OLED flexibil cu rezoluție de 3.240 x 2.160 pixeli, format 3:2 și rată de refresh adaptivă între 1 și 120 Hz. Luminozitatea maximă declarată pentru ecranul principal ajunge la 1.600 de niți. Atunci când laptopul este pliat parțial, cele două jumătăți ale display-ului au fiecare o diagonală de 10,2 inch și o rezoluție de 2.160 x 1.620 pixeli.
Elementul care diferențiază modelul de alte laptopuri pliabile este ecranul suplimentar montat pe exterior. Acesta are o diagonală de 3,5 inch, formă pătrată și rezoluție de 980 x 980 pixeli. Panoul OLED exterior acceptă, la rândul său, o rată de refresh adaptivă de până la 120 Hz, iar luminozitatea maximă ajunge la 2.500 de niți.
Huawei spune că anumite aplicații compatibile pot trece de la ecranul interior la cel exterior. Astfel, display-ul secundar nu este doar un element decorativ, ci poate fi folosit pentru anumite operațiuni fără deschiderea completă a laptopului. Producătorul nu a prezentat însă o listă completă a aplicațiilor care beneficiază de această funcție.
Prin comparație cu MateBook Fold din gama de 18 inch, noul model este mai compact și pune accent pe portabilitate. Ecranul poate fi folosit complet desfășurat, ca o tabletă de dimensiuni mari, sau pliat pentru o configurație mai apropiată de cea a unui laptop.
Kirin XE90, până la 32 GB RAM și o construcție foarte subțire
La interior, MateBook Fold S integrează procesorul Kirin XE90, alături de configurații cu 16 GB, 24 GB sau 32 GB RAM. Spațiul de stocare poate ajunge la 1 TB, iar sistemul de răcire combină un ventilator cu o cameră de vapori cu circulație dublă. Huawei menționează o putere maximă de funcționare de 22 W.
Dispozitivul cântărește aproximativ 639 de grame fără tastatură în variantele negru și alb. Modelul Cloud Sea Blue ajunge la aproximativ 647 de grame. Grosimea este de 6,49 mm atunci când laptopul este desfășurat și de 12,98 mm în poziția pliată. Pentru construcție, compania a folosit o tijă de balama din aliaj de titan, componente din fibră de carbon și sticlă ultra-subțire, cunoscută drept UTG, pentru protejarea ecranului flexibil.
Tastatura pliabilă inclusă în pachet cântărește 186 de grame și are touchpad integrat, cu o cursă a tastelor de 1,5 mm. MateBook Fold S acceptă și folosirea unui stylus, însă acesta este inclus în pachet doar pentru anumite configurații.
Bateria are o capacitate de 46 Wh și poate fi încărcată la 66 W. Laptopul dispune de două porturi USB-C 3.2 Gen 1, ambele cu suport pentru încărcare inversă de până la 66 W. Unul dintre porturi acceptă și DisplayPort, atât pentru transmiterea imaginii către un monitor extern, cât și pentru introducerea unui semnal video. La conectivitatea wireless sunt disponibile Wi-Fi 7 și Bluetooth 6.0.
HarmonyOS 7.0 și funcții AI integrate în asistentul Xiaoyi
MateBook Fold S rulează HarmonyOS 7.0, sistemul de operare dezvoltat de Huawei. Compania a adăugat funcții noi asistentului AI Xiaoyi, printre care analiza simultană a mai multor documente, crearea de storyboard-uri și posibilitatea de a controla laptopul de pe un smartphone compatibil.
Echipamentul foto include o cameră principală de 50 MP, însoțită de senzorul de culoare Red Maple de generația a doua, o cameră frontală de 12 MP și un senzor infraroșu de 1 MP pentru recunoașterea facială. Huawei a inclus și un cititor de amprente, patru difuzoare și patru microfoane.
Prin aceste dotări, producătorul încearcă să transforme ecranul pliabil într-un dispozitiv potrivit atât pentru lucru, cât și pentru activități multimedia. Totuși, experiența software va depinde de aplicațiile disponibile în HarmonyOS și de compatibilitatea acestora cu formatul neobișnuit al ecranului.
Cât costă Huawei MateBook Fold S și când ajunge în magazine
Huawei comercializează MateBook Fold S în China în trei variante de culoare: Phantom Night Black, Sky White și Cloud Sea Blue. Configurațiile standard au următoarele prețuri:
- 16 GB RAM și 256 GB stocare: 14.999 de yuani, aproximativ 2.250 de dolari;
- 16 GB RAM și 512 GB stocare: 16.999 de yuani, aproximativ 2.551 de dolari;
- 24 GB RAM și 512 GB stocare: 18.999 de yuani, aproximativ 2.851 de dolari;
- 32 GB RAM și 1 TB stocare: 22.999 de yuani, aproximativ 3.451 de dolari.
Există și o ediție limitată realizată în colaborare cu Shang Xia, care costă 24.999 de yuani, echivalentul a aproximativ 3.751 de dolari. Toate configurațiile standard includ tastatura pliabilă și o husă de protecție, iar modelele cu 32 GB RAM vin și cu un stylus.