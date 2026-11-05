Black Friday 2026 la Xiaomi începe cu prețuri greu de ignorat. Telefon cu camere Leica la 1.799 lei, proiector Full HD la 1.149 lei și electrocasnice la jumătate de preț
Cred că una dintre cele mai mari provocări ale perioadei de Black Friday nu este doar să găsești cel mai mic preț pentru un produs pe care ți-l dorești, ci să faci diferența dintre o achiziție care îți aduce bucurie pentru câteva minute și una care continuă să-ți facă viața mai bună mult timp după ce ai uitat cât ai plătit pe ea. Trăim într-o perioadă în care tehnologia ne înconjoară din toate direcțiile, iar tentația de a cumpăra încă un gadget, încă un dispozitiv inteligent sau un telefon cu specificații spectaculoase este mai mare ca niciodată. Cu toate acestea, valoarea reală a tehnologiei nu stă într-o listă nesfârșită de caracteristici tehnice, ci în momentele în care îți dai seama că ai câștigat timp, confort sau libertatea de a te bucura de lucrurile care contează cu adevărat.
Nu este de mirare nici că, potrivit unui studiu citat de Xiaomi, 48% dintre consumatorii care intenționează să cumpere în aceste zile sunt motivați de posibilitatea de a achiziționa la un preț mai bun produse pe care le urmăresc de mai mult timp. Este foarte ușor să te lași sedus de un procent mare de reducere, dar satisfacția unui preț bun poate dispărea surprinzător de repede dacă produsul ajunge să adune praf pe un raft.
Tocmai din această perspectivă mi se pare interesantă abordarea Xiaomi pentru Black Friday 2026. Sub umbrela campaniei #NoRegrets, producătorul încearcă să mute conversația dinspre reducerile spectaculoase către beneficiile care rămân și după ce se sting luminile acestei sărbători a cumpărăturilor. Între 6 și 30 noiembrie, în campania oficială Black Friday Xiaomi România, găsești oferte exclusive pentru smartphone-uri, aspiratoare robot, purificatoare de aer, proiectoare, televizoare și electrocasnice, atât online, pe mi.com/ro, cât și în magazinul fizic Xiaomi Store din ParkLake Shopping Center, București.
Iar unele dintre prețuri sunt suficient de interesante încât să merite o privire mai atentă, mai ales dacă achiziția răspunde unei nevoi reale.
Fotografia bună, performanța și bucuria de a avea un telefon pe care te poți baza
Încep cu o categorie de produse care ocupă un loc special în viața noastră și, recunosc, în preocupările mele pentru tehnologie. Smartphone-ul a încetat de mult să mai fie doar un instrument de comunicare. Este camera foto cu care păstrezi amintiri, dispozitivul pe care citești știrile dimineața, instrumentul de lucru pe care te bazezi în cele mai aglomerate zile și, uneori, singura legătură cu familia când ești la mii de kilometri de casă. Din acest motiv, mi se pare mai important să alegi un telefon potrivit pentru ceea ce faci zilnic decât să urmărești obsesiv fiecare specificație.
Pentru pasionații de fotografie, una dintre cele mai atractive oferte este Xiaomi 15T Rose Gold, în configurația cu 12 GB RAM și 256 GB pentru stocare, care ajunge la 1.799,99 lei după o reducere de 25%. Telefonul integrează un sistem triplu de camere dezvoltat în colaborare cu Leica, inclusiv optică Leica Summilux, iar ecranul de 6,83 inci, cu rată de reîmprospătare de 120 Hz, completează o configurație gândită pentru cei care vor să fotografieze, să filmeze și să consume conținut fără să investească neapărat într-un model de top de ultimă generație. Pentru mine, argumentul unei camere bune este simplu: cele mai frumoase fotografii nu sunt întotdeauna cele pe care le planifici, ci acelea pe care reușești să le faci la timp.
Dacă preferi un telefon mai compact, dar nu ești dispus să renunți la performanțele unui flagship, Xiaomi 17 Black, cu 12 GB RAM și 512 GB pentru stocare, reprezintă o alternativă interesantă. Procesorul Snapdragon 8 Elite Gen 5 și ecranul OLED CrystalRes de 6,3 inci, cu rată de reîmprospătare adaptivă de până la 120 Hz, îl recomandă pentru utilizare intensivă, de la aplicații solicitante la multitasking și divertisment. Reducerea este de 999,01 lei, iar prețul final ajunge la 4.199,99 lei. Într-o piață în care telefoanele performante tind să devină tot mai mari, ideea unui dispozitiv de top pe care să-l poți folosi confortabil cu o singură mână are un farmec aparte.
De la un smartphone accesibil la baterii care țin pasul cu o viață aglomerată
Nu toată lumea își dorește să investească mai multe mii de lei într-un telefon și, din fericire, nici nu trebuie. Uneori, ai nevoie de un smartphone cu ecran generos, suficient spațiu pentru fotografii și aplicații și o baterie care să nu-ți transforme fiecare seară într-o vânătoare după încărcător. Aici intervine POCO C81 Pro Black, cu 4 GB RAM și 256 GB pentru stocare, care beneficiază de o reducere de 25% și ajunge la 899,99 lei. Ecranul de 6,9 inci, cu rată de reîmprospătare de până la 120 Hz, și bateria de 6.000 mAh îl fac o alegere de luat în calcul pentru activitățile obișnuite, de la navigare și mesagerie la videoclipuri și rețele sociale.
La celălalt capăt al spectrului se află POCO X8 Pro Max, un model care încearcă să împace performanța ridicată cu autonomia generoasă, fără să ajungă la prețurile celor mai exclusiviste telefoane de pe piață. În configurația cu 12 GB RAM și 512 GB pentru stocare, disponibilă în variantele Black, Cloud Blush și Green, smartphone-ul integrează procesorul MediaTek Dimensity 9500-Ultra și o baterie impresionantă de 8.500 mAh. Este genul de combinație care poate fi relevantă dacă petreci mult timp în jocuri, folosești aplicații solicitante sau pur și simplu nu vrei să te gândești permanent la procentul bateriei. Reducerea de 18% îi coboară prețul la 2.699,99 lei.
Merită amintit și REDMI 15 5G, în versiunea cu 8 GB RAM și 256 GB pentru stocare, mai ales pentru cei care pun autonomia înaintea oricărei alte caracteristici. Bateria de 7.000 mAh se alătură unui ecran FHD+ de 6,9 inci, cu rată de reîmprospătare de până la 144 Hz, iar prețul de Black Friday este de 999,99 lei. Nu pot promite câte zile vei obține dintr-o singură încărcare, pentru că autonomia depinde enorm de felul în care folosești telefonul, dar o capacitate atât de generoasă îți oferă premisele unei experiențe mai relaxate, mai ales dacă petreci mult timp departe de o priză.
Cred că aici se vede cel mai bine ideea din spatele campaniei #NoRegrets. Un telefon bun nu trebuie neapărat să fie cel mai scump sau cel cu cele mai multe funcții. Trebuie să fie acela care te ajută să faci ceea ce ai de făcut, fără să devină el însuși o grijă în plus.
Tehnologia pentru casă are un superputere discretă: îți poate da timpul înapoi
Există o categorie de dispozitive inteligente care nu se laudă cu performanțe spectaculoase în jocuri, nu face fotografii memorabile și nu atrage neapărat atenția într-o conversație despre tehnologie, dar care poate avea un impact surprinzător de mare asupra calității vieții. Mă refer la acele produse care preiau din sarcinile repetitive ale unei gospodării, îți simplifică rutina și îți oferă câteva minute în plus pentru tine. Poate părea puțin, dar timpul economisit în fiecare zi se transformă, de-a lungul unui an, în ceva foarte valoros.
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite este unul dintre exemplele accesibile din campanie. Aspiratorul vertical oferă o putere de aspirare de până la 18.000 Pa și include iluminare pentru evidențierea prafului care poate trece neobservat în zonele mai întunecate. Recipientul de colectare poate fi golit printr-o singură apăsare, iar reducerea de 27% coboară prețul la 349,99 lei. Mi se pare o categorie de produse potrivită pentru locuințele în care vrei să poți face rapid curățenie, fără să transformi fiecare firimitură într-o operațiune complicată.
Dacă obiectivul este să automatizezi și mai mult această activitate, Xiaomi Robot Vacuum S40 are argumente interesante la 649,99 lei, după o reducere de 28%. Puterea de aspirare de până la 10.000 Pa este completată de funcția de mop și de navigația laser LDS, care permite robotului să cartografieze locuința și să își organizeze traseele. Diferența practică este că poți programa curățenia în funcție de propriul ritm, în loc să-ți reorganizezi ziua în jurul aspiratorului. Nu înseamnă că vei elimina complet întreținerea casei, dar poți reduce semnificativ efortul necesar pentru curățenia obișnuită.
Un alt dispozitiv pe care îl consider relevant, mai ales în sezonul rece, este Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact. Costă 329,99 lei după o reducere de 17% și combină un sistem de filtrare 3-în-1 cu ajustarea automată a vitezei de purificare în funcție de calitatea aerului. Dimensiunile compacte îl recomandă pentru încăperile în care nu vrei să sacrifici spațiu pentru încă un aparat. Într-o locuință în care petreci ore întregi lucrând, citind sau relaxându-te, gestionarea prafului și a particulelor din aer poate reprezenta un beneficiu practic, mai ales dacă ai de-a face frecvent cu polen sau alte particule în suspensie. Evident, un purificator nu înlocuiește aerisirea corectă și nici nu rezolvă toate problemele de calitate a aerului.
Poate cea mai interesantă demonstrație a faptului că Xiaomi încearcă să construiască un ecosistem care merge mult dincolo de smartphone-uri este Mijia Front Load Washer Dryer 8kg. Vorbim despre o mașină de spălat cu funcție de uscare, capabilă să spele până la 8 kg de rufe și să usuce până la 6 kg, cu posibilitatea de control prin aplicația Xiaomi Home. Reducerea este de 19%, iar prețul final ajunge la 2.099,99 lei. Pentru o familie care încearcă să împace programul de lucru, activitățile copiilor și toate celelalte responsabilități ale unei zile obișnuite, ideea de a integra spălarea și uscarea într-un singur aparat poate însemna nu doar economie de spațiu, ci și mai puține operațiuni de gestionat.
Și pentru că nu toate achizițiile utile trebuie să fie sofisticate sau costisitoare, Xiaomi Microwave Oven este redus cu 50%, până la 249,99 lei. Are o capacitate de 20 de litri, putere de 700 W și cinci niveluri de funcționare pentru încălzirea și decongelarea alimentelor. Nu este un dispozitiv care să reinventeze bucătăria, dar tocmai aici se ascunde farmecul lui: uneori, cea mai bună tehnologie este aceea care face un lucru simplu, predictibil și bine, zi de zi.
Un cinematograf în sufragerie și Black Friday fără regrete, nu doar fără bani în portofel
Dincolo de dispozitivele care te ajută să muncești mai eficient sau să termini mai repede treburile casnice, tehnologia are și un rol pe care cred că îl subestimăm uneori: acela de a crea experiențe. O seară în care te uiți la un film bun alături de cineva drag, câteva ore petrecute redescoperind un serial preferat sau momentul în care transformi peretele sufrageriei într-un ecran de cinema pot conta mai mult decât încă o funcție bifată într-o fișă tehnică.
Xiaomi Smart Projector L1 Pro este una dintre ofertele care se potrivesc perfect acestei idei. Proiectorul Full HD poate afișa imagini cu diagonala de până la 120 de inci și dispune de focalizare automată, reducând timpul pierdut cu ajustările înainte de fiecare vizionare. Cu o reducere de 23%, ajunge la 1.149,99 lei. Trebuie ținut cont că un proiector își arată adevăratul potențial într-o încăpere în care poți controla lumina ambientală, dar, în condițiile potrivite, experiența unui ecran atât de mare are ceva special, greu de reprodus pe un televizor convențional.
Dacă preferi o soluție mai tradițională, Xiaomi TV A Pro 65 aduce o diagonală de 65 de inci, rezoluție 4K, tehnologie QLED și Dolby Audio, alături de platforma Google TV pentru accesul la aplicațiile și serviciile de streaming preferate. Prețul este de 2.449,99 lei, după o reducere de 15%. Este un exemplu bun de produs pentru care investiția poate avea sens pe termen lung, mai ales dacă televizorul reprezintă centrul experienței de divertisment pentru întreaga familie.
Toate aceste oferte fac parte din campania Black Friday Xiaomi România, desfășurată între 6 și 30 noiembrie 2026, exclusiv pe mi.com.ro și în Xiaomi Store din ParkLake Shopping Center, București. Reducerile sunt valabile în limita stocurilor disponibile, iar prețurile și disponibilitatea variantelor de culoare sau memorie se pot actualiza pe parcursul campaniei.
Dincolo de procente și de febra cumpărăturilor, cred că o alegere bună de Black Friday începe cu o întrebare foarte simplă: cât de des voi folosi acest produs după ce entuziasmul reducerii a trecut? Dacă răspunsul este în fiecare zi, dacă îți simplifică rutina, îți oferă autonomie, îți păstrează amintirile mai frumos sau transformă timpul petrecut acasă într-o experiență mai plăcută, atunci achiziția are șanse reale să merite.
În definitiv, o reducere bună îți economisește bani o singură dată. Un produs ales bine îți poate aduce beneficii ani întregi.
Dacă ai deja pe lista de dorințe un telefon nou, un aspirator inteligent, un proiector sau un electrocasnic care să-ți simplifice viața, intră pe pagina oficială Black Friday Xiaomi România, descoperă ofertele disponibile între 6 și 30 noiembrie și alege dispozitivul care răspunde cel mai bine nevoilor tale. Compară prețurile, verifică specificațiile și construiește-ți propriul wishlist, astfel încât bucuria cumpărăturilor să nu se termine odată cu Black Friday. Până la urmă, acesta este și mesajul campaniei #NoRegrets: tehnologia potrivită nu trebuie să fie un impuls de moment, ci o investiție în lucrurile care fac fiecare zi puțin mai bună.
Material susținut de Xiaomi.