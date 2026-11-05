Black Friday 2026 la Xiaomi începe cu prețuri greu de ignorat. Telefon cu camere Leica la 1.799 lei, proiector Full HD la 1.149 lei și electrocasnice la jumătate de preț

Tocmai din această perspectivă mi se pare interesantă abordarea Xiaomi pentru Black Friday 2026. Sub umbrela campaniei #NoRegrets, producătorul încearcă să mute conversația dinspre reducerile spectaculoase către beneficiile care rămân și după ce se sting luminile acestei sărbători a cumpărăturilor. Între 6 și 30 noiembrie, în campania oficială Black Friday Xiaomi România, găsești oferte exclusive pentru smartphone-uri, aspiratoare robot, purificatoare de aer, proiectoare, televizoare și electrocasnice, atât online, pe mi.com/ro, cât și în magazinul fizic Xiaomi Store din ParkLake Shopping Center, București.

Iar unele dintre prețuri sunt suficient de interesante încât să merite o privire mai atentă, mai ales dacă achiziția răspunde unei nevoi reale.

Fotografia bună, performanța și bucuria de a avea un telefon pe care te poți baza

Încep cu o categorie de produse care ocupă un loc special în viața noastră și, recunosc, în preocupările mele pentru tehnologie. Smartphone-ul a încetat de mult să mai fie doar un instrument de comunicare. Este camera foto cu care păstrezi amintiri, dispozitivul pe care citești știrile dimineața, instrumentul de lucru pe care te bazezi în cele mai aglomerate zile și, uneori, singura legătură cu familia când ești la mii de kilometri de casă. Din acest motiv, mi se pare mai important să alegi un telefon potrivit pentru ceea ce faci zilnic decât să urmărești obsesiv fiecare specificație.

Pentru pasionații de fotografie, una dintre cele mai atractive oferte este Xiaomi 15T Rose Gold, în configurația cu 12 GB RAM și 256 GB pentru stocare, care ajunge la 1.799,99 lei după o reducere de 25%. Telefonul integrează un sistem triplu de camere dezvoltat în colaborare cu Leica, inclusiv optică Leica Summilux, iar ecranul de 6,83 inci, cu rată de reîmprospătare de 120 Hz, completează o configurație gândită pentru cei care vor să fotografieze, să filmeze și să consume conținut fără să investească neapărat într-un model de top de ultimă generație. Pentru mine, argumentul unei camere bune este simplu: cele mai frumoase fotografii nu sunt întotdeauna cele pe care le planifici, ci acelea pe care reușești să le faci la timp.

Dacă preferi un telefon mai compact, dar nu ești dispus să renunți la performanțele unui flagship, Xiaomi 17 Black, cu 12 GB RAM și 512 GB pentru stocare, reprezintă o alternativă interesantă. Procesorul Snapdragon 8 Elite Gen 5 și ecranul OLED CrystalRes de 6,3 inci, cu rată de reîmprospătare adaptivă de până la 120 Hz, îl recomandă pentru utilizare intensivă, de la aplicații solicitante la multitasking și divertisment. Reducerea este de 999,01 lei, iar prețul final ajunge la 4.199,99 lei. Într-o piață în care telefoanele performante tind să devină tot mai mari, ideea unui dispozitiv de top pe care să-l poți folosi confortabil cu o singură mână are un farmec aparte.

De la un smartphone accesibil la baterii care țin pasul cu o viață aglomerată

Nu toată lumea își dorește să investească mai multe mii de lei într-un telefon și, din fericire, nici nu trebuie. Uneori, ai nevoie de un smartphone cu ecran generos, suficient spațiu pentru fotografii și aplicații și o baterie care să nu-ți transforme fiecare seară într-o vânătoare după încărcător. Aici intervine POCO C81 Pro Black, cu 4 GB RAM și 256 GB pentru stocare, care beneficiază de o reducere de 25% și ajunge la 899,99 lei. Ecranul de 6,9 inci, cu rată de reîmprospătare de până la 120 Hz, și bateria de 6.000 mAh îl fac o alegere de luat în calcul pentru activitățile obișnuite, de la navigare și mesagerie la videoclipuri și rețele sociale.

La celălalt capăt al spectrului se află POCO X8 Pro Max, un model care încearcă să împace performanța ridicată cu autonomia generoasă, fără să ajungă la prețurile celor mai exclusiviste telefoane de pe piață. În configurația cu 12 GB RAM și 512 GB pentru stocare, disponibilă în variantele Black, Cloud Blush și Green, smartphone-ul integrează procesorul MediaTek Dimensity 9500-Ultra și o baterie impresionantă de 8.500 mAh. Este genul de combinație care poate fi relevantă dacă petreci mult timp în jocuri, folosești aplicații solicitante sau pur și simplu nu vrei să te gândești permanent la procentul bateriei. Reducerea de 18% îi coboară prețul la 2.699,99 lei.