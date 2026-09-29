Starship ajunge pentru prima dată pe orbită, dar misiunea SpaceX se încheie mai devreme. Racheta a explodat după revenirea pe Pământ
SpaceX a bifat una dintre cele mai importante reușite din istoria programului Starship: uriașa rachetă a ajuns pentru prima dată pe orbită în jurul Pământului. Flight 14 nu s-a desfășurat însă conform planului până la final. După probleme la unul dintre motoare, compania a decis să scurteze misiunea de aproape zece ore și să readucă nava după puțin peste trei ore. Starship a amerizat în Oceanul Pacific, după care a explodat într-o minge de foc, potrivit Live Science.
Lansarea a avut loc pe 28 septembrie 2026, de la baza Starbase din sudul Texasului. Starship, cea mai mare și mai puternică rachetă construită până acum, a decolat la 7:48, ora locală, în cel de-al 14-lea său zbor de test. Obiectivul principal era unul pe care SpaceX îl urmărea de ani întregi: trecerea de la zborurile suborbitale la o misiune orbitală propriu-zisă. Playtech scria chiar înaintea lansării despre miza uriașă a primului zbor orbital Starship.
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/40D8bXSkr2
— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026
Un motor s-a oprit, iar SpaceX a avut de luat o decizie rapidă
Primele minute au adus atât vești bune, cât și un moment tensionat. Boosterul Super Heavy s-a separat de Starship și a revenit controlat în mare, însă etapa superioară a pierdut unul dintre motoarele sale în timpul ascensiunii. Pentru câteva minute nu a fost clar dacă echipa SpaceX va mai permite navei să continue spre orbită.
În timpul transmisiunii, oficialii companiei au sugerat inițial că manevra orbitală ar putea fi abandonată. După analizarea situației, controlorii de zbor au decis însă că nava dispunea de suficientă redundanță pentru a continua. Aproximativ 25 de minute după lansare, Starship a efectuat o scurtă aprindere a unui motor Raptor și a intrat pe orbită. Altitudinea maximă a fost de aproximativ 275 de kilometri.
Momentul reprezintă un salt major față de testele precedente. Toate cele 13 zboruri integrate anterioare fuseseră concepute pe traiectorii suborbitale. SpaceX spune că intrarea pe orbită deschide o nouă etapă în dezvoltarea sistemului, al cărui obiectiv final este reutilizarea rapidă atât a boosterului Super Heavy, cât și a navei Starship.
Drumul până aici a fost complicat. Primele teste s-au încheiat cu explozii spectaculoase, iar Playtech a urmărit încă din 2023 momentul în care prima versiune complet integrată Starship a explodat la câteva minute după lansare. Ulterior, programul a înregistrat progrese importante, inclusiv un zbor reușit în august 2025 după mai multe tentative problematice.
Starship a lansat 26 de sateliți înainte ca misiunea să fie scurtată
Flight 14 nu a fost doar un test al rachetei. Starship transporta și 26 de sateliți Starlink V3, pe care i-a lansat cu succes după intrarea pe orbită. Este prima dată când Starship plasează sateliți Starlink V3 pe o orbită operațională. Potrivit SpaceX, fiecare dintre noii sateliți poate adăuga până la 1 Tbps de capacitate rețelei, compania estimând o creștere totală de 26 Tbps pentru acest lot.
Planul inițial prevedea ca Starship să rămână aproape zece ore în spațiu și să efectueze aproximativ șase orbite complete în jurul Pământului. La final, nava trebuia să execute o manevră de ieșire de pe orbită și să amerizeze controlat în Oceanul Pacific, în apropierea coastei statului Chile.
Problema motorului a schimbat însă planul. După lansarea sateliților, SpaceX a decis să profite de prima oportunitate sigură de revenire. Starship a rămas în spațiu aproximativ trei ore și opt minute înainte să intre din nou în atmosferă și să coboare spre Pacific, mult mai devreme decât fusese programat.
Nava a ajuns în apă la nord de Hawaii, după care imaginile transmise în direct au arătat o explozie și o minge de foc. Starship nu transporta oameni, iar vehiculul nu urma să fie recuperat pentru reutilizare după această misiune de test. Pentru SpaceX, informațiile strânse în timpul zborului sunt importante pentru modificările care vor fi făcute viitoarelor versiuni ale rachetei.
De ce primul zbor orbital Starship este important pentru Lună
Succesul parțial al Flight 14 are o miză care depășește planurile SpaceX pentru rețeaua Starlink. NASA se bazează pe o variantă modificată a Starship pentru viitoarele misiuni Artemis. Nava trebuie să devină un modul lunar capabil să transporte astronauții între orbita Lunii și suprafața satelitului natural.
SpaceX mai are însă de demonstrat tehnologii esențiale înainte ca acest lucru să fie posibil. Printre acestea se numără realimentarea unei nave Starship în spațiu, funcționarea sistemelor de susținere a vieții și un număr suficient de zboruri reușite pentru a demonstra fiabilitatea vehiculului. Playtech a analizat în detaliu și Starship V3, generația cu care SpaceX încearcă să își accelereze drumul spre Lună și Marte.
SpaceX urmărește, în cele din urmă, reutilizarea completă a întregului sistem. Boosterul Super Heavy și Starship ar trebui să poată reveni și să fie pregătite rapid pentru un nou zbor, o abordare despre care compania susține că ar putea reduce radical costurile lansărilor spațiale.
Flight 14 nu a demonstrat încă acest obiectiv și nici nu s-a încheiat așa cum fusese planificat. Pierderea unui motor și revenirea anticipată arată că mai există probleme de rezolvat. Dar, după ani de teste, explozii și zboruri suborbitale, faptul că Starship a ajuns pentru prima dată pe orbită și a plasat sateliți funcționali reprezintă una dintre cele mai importante etape atinse până acum de program.