Starship ajunge pentru prima dată pe orbită, dar misiunea SpaceX se încheie mai devreme. Racheta a explodat după revenirea pe Pământ

Un motor s-a oprit, iar SpaceX a avut de luat o decizie rapidă

Primele minute au adus atât vești bune, cât și un moment tensionat. Boosterul Super Heavy s-a separat de Starship și a revenit controlat în mare, însă etapa superioară a pierdut unul dintre motoarele sale în timpul ascensiunii. Pentru câteva minute nu a fost clar dacă echipa SpaceX va mai permite navei să continue spre orbită.

În timpul transmisiunii, oficialii companiei au sugerat inițial că manevra orbitală ar putea fi abandonată. După analizarea situației, controlorii de zbor au decis însă că nava dispunea de suficientă redundanță pentru a continua. Aproximativ 25 de minute după lansare, Starship a efectuat o scurtă aprindere a unui motor Raptor și a intrat pe orbită. Altitudinea maximă a fost de aproximativ 275 de kilometri.

Momentul reprezintă un salt major față de testele precedente. Toate cele 13 zboruri integrate anterioare fuseseră concepute pe traiectorii suborbitale. SpaceX spune că intrarea pe orbită deschide o nouă etapă în dezvoltarea sistemului, al cărui obiectiv final este reutilizarea rapidă atât a boosterului Super Heavy, cât și a navei Starship.

Drumul până aici a fost complicat. Primele teste s-au încheiat cu explozii spectaculoase, iar Playtech a urmărit încă din 2023 momentul în care prima versiune complet integrată Starship a explodat la câteva minute după lansare. Ulterior, programul a înregistrat progrese importante, inclusiv un zbor reușit în august 2025 după mai multe tentative problematice.

Starship a lansat 26 de sateliți înainte ca misiunea să fie scurtată

Flight 14 nu a fost doar un test al rachetei. Starship transporta și 26 de sateliți Starlink V3, pe care i-a lansat cu succes după intrarea pe orbită. Este prima dată când Starship plasează sateliți Starlink V3 pe o orbită operațională. Potrivit SpaceX, fiecare dintre noii sateliți poate adăuga până la 1 Tbps de capacitate rețelei, compania estimând o creștere totală de 26 Tbps pentru acest lot.

Planul inițial prevedea ca Starship să rămână aproape zece ore în spațiu și să efectueze aproximativ șase orbite complete în jurul Pământului. La final, nava trebuia să execute o manevră de ieșire de pe orbită și să amerizeze controlat în Oceanul Pacific, în apropierea coastei statului Chile.