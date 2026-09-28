Zi importantă pentru SpaceX și Elon Musk: cea mai mare rachetă din lume încearcă astăzi să ajungă pe orbită
SpaceX pregătește pentru astăzi, 28 septembrie, unul dintre cele mai importante teste din istoria programului Starship. Cea mai mare și mai puternică rachetă construită vreodată ar urma să încerce pentru prima dată să ajungă pe orbită, într-o misiune care poate marca o etapă importantă pentru planurile companiei lui Elon Musk.
Lansarea este programată pentru ora 15:15, ora României, în cadrul unei ferestre de 75 de minute care începe la 15:15. Starship va decola de la baza SpaceX din sudul Texasului, iar transmisia live urma să înceapă cu aproximativ 30 de minute înainte de momentul planificat pentru lansare.
Starship ajunge pentru prima dată la un test orbital
Racheta are aproximativ 124 de metri înălțime atunci când este complet asamblată și este formată din două componente principale: boosterul Super Heavy și nava Ship. Ambele au fost concepute pentru a putea fi reutilizate rapid, unul dintre obiectivele centrale ale SpaceX fiind reducerea drastică a costurilor zborurilor spațiale, scrie Space.com.
Programul Starship a început testele de zbor în aprilie 2023, iar până acum au avut loc 13 misiuni. Toate au fost zboruri suborbitale. Misiunea de astăzi, denumită Flight 14, este însă concepută să ducă nava Ship pe orbită în jurul Pământului.
Pentru SpaceX, miza este mai mare decât simpla atingere a orbitei. Compania dezvoltă Starship ca sistem reutilizabil destinat unor misiuni din ce în ce mai complexe, inclusiv pentru transportul unor încărcături mari, explorarea Lunii și, pe termen mai lung, eventuale misiuni către Marte.
Nava Ship va testa un zbor mult mai lung
În cadrul Flight 14, treapta superioară Ship, care are aproximativ 52 de metri înălțime, ar urma să efectueze șase orbite în jurul Pământului. În timpul misiunii, nava va transporta și 26 de sateliți Starlink de nouă generație, care vor fi plasați pe orbita joasă a Pământului.
Aceștia vor face parte din viitoarea generație a rețelei Starlink. Elon Musk a vorbit despre o constelație care ar putea ajunge în cele din urmă la aproximativ 100.000 de sateliți, în timp ce rețeaua Starlink existentă are deja aproximativ 11.000 de sateliți pe orbita joasă a Pământului.
După aproximativ șase orbite, Ship ar urma să revină spre Pământ și să amerizeze în Oceanul Pacific, în apropierea coastei statului Chile. Întregul zbor al navei este estimat să dureze aproape 10 ore.
Profilul misiunii este mult mai ambițios decât cel al zborurilor Starship precedente. Până acum, acestea au durat cel mult aproximativ 65 de minute și s-au încheiat cu amerizarea în Oceanul Indian, în apropierea Australiei.
Ce se întâmplă cu boosterul Super Heavy
Super Heavy va avea o misiune mult mai scurtă. Boosterul este programat să se separe după lansare și să amerizeze în Golful Mexic la aproximativ șapte minute de la decolare.
Pe viitor, SpaceX vrea să recupereze ambele componente direct la baza de lansare. Planul presupune ca boosterul Super Heavy și nava Ship să fie prinse de brațele uriașe ale turnului de lansare, supranumite „chopsticks”.
SpaceX a reușit deja de trei ori să prindă Super Heavy cu ajutorul acestui sistem. Ship nu a trecut încă prin aceeași procedură, astfel că recuperarea sa la turn va reprezenta o etapă ulterioară a programului.
Chiar și în cazul în care Flight 14 se desfășoară conform planului, Starship va mai avea câteva obstacole importante înainte de a putea fi folosită pentru misiuni cu echipaj. Pentru zborurile dincolo de orbita Pământului, nava va trebui alimentată în spațiu cu ajutorul unor alte vehicule Starship transformate în cisterne.
SpaceX nu a demonstrat încă transferul de combustibil între două nave în spațiu. Această tehnologie va fi esențială pentru misiunile de lungă durată, în special pentru cele către Lună și Marte.
Starship are deja un rol în programul Artemis
Programul Starship nu este important doar pentru planurile proprii ale SpaceX. NASA a selectat varianta Ship drept primul modul lunar cu echipaj destinat programului Artemis.
NASA intenționează să folosească Starship pentru aselenizarea astronauților în cadrul misiunii Artemis IV, programată în prezent pentru 2028. Pentru a putea transporta oameni, nava va trebui însă echipată cu sisteme de susținere a vieții și cu toate tehnologiile necesare unei misiuni cu echipaj.
Tocmai de aceea, fiecare test Starship are rolul de a verifica o nouă parte a sistemului. Flight 14 nu înseamnă că racheta este pregătită pentru misiuni lunare, însă reprezintă primul test în care SpaceX încearcă să ducă nava pe orbită și să o mențină acolo pentru o perioadă mult mai lungă decât în zborurile precedente.
Dacă lansarea are loc conform programului, transmisia SpaceX poate fi urmărită online, iar acoperirea evenimentului începe cu aproximativ 30 de minute înainte de decolare.