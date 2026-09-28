Zi importantă pentru SpaceX și Elon Musk: cea mai mare rachetă din lume încearcă astăzi să ajungă pe orbită

Starship ajunge pentru prima dată la un test orbital

Racheta are aproximativ 124 de metri înălțime atunci când este complet asamblată și este formată din două componente principale: boosterul Super Heavy și nava Ship. Ambele au fost concepute pentru a putea fi reutilizate rapid, unul dintre obiectivele centrale ale SpaceX fiind reducerea drastică a costurilor zborurilor spațiale, scrie Space.com.

Programul Starship a început testele de zbor în aprilie 2023, iar până acum au avut loc 13 misiuni. Toate au fost zboruri suborbitale. Misiunea de astăzi, denumită Flight 14, este însă concepută să ducă nava Ship pe orbită în jurul Pământului.

Pentru SpaceX, miza este mai mare decât simpla atingere a orbitei. Compania dezvoltă Starship ca sistem reutilizabil destinat unor misiuni din ce în ce mai complexe, inclusiv pentru transportul unor încărcături mari, explorarea Lunii și, pe termen mai lung, eventuale misiuni către Marte.

Nava Ship va testa un zbor mult mai lung

În cadrul Flight 14, treapta superioară Ship, care are aproximativ 52 de metri înălțime, ar urma să efectueze șase orbite în jurul Pământului. În timpul misiunii, nava va transporta și 26 de sateliți Starlink de nouă generație, care vor fi plasați pe orbita joasă a Pământului.

Aceștia vor face parte din viitoarea generație a rețelei Starlink. Elon Musk a vorbit despre o constelație care ar putea ajunge în cele din urmă la aproximativ 100.000 de sateliți, în timp ce rețeaua Starlink existentă are deja aproximativ 11.000 de sateliți pe orbita joasă a Pământului.

După aproximativ șase orbite, Ship ar urma să revină spre Pământ și să amerizeze în Oceanul Pacific, în apropierea coastei statului Chile. Întregul zbor al navei este estimat să dureze aproape 10 ore.

Profilul misiunii este mult mai ambițios decât cel al zborurilor Starship precedente. Până acum, acestea au durat cel mult aproximativ 65 de minute și s-au încheiat cu amerizarea în Oceanul Indian, în apropierea Australiei.