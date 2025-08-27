VIDEO Starship reușește în sfârșit să zboare: racheta uriașă a SpaceX a trecut testul după mai multe explozii eșuate

După mai multe tentative ratate și explozii spectaculoase care au ridicat semne de întrebare cu privire la viziunea lui Elon Musk de a ajunge pe Marte și pe Lună, Starship, cea mai puternică rachetă construită vreodată, a reușit în sfârșit să își ducă la bun sfârșit un test crucial. Marți seara, de la baza Starbase din sudul Texasului, racheta din oțel inoxidabil, cu o înălțime de 123 de metri, a decolat la ora locală 18:30 (miercuri, 01:30 ora României), sub aplauzele echipelor de ingineri și ale fanilor care au urmărit evenimentul în direct.

Un test plin de provocări și obiective

Aceasta a fost cea de-a zecea încercare a Starship, dar prima în care racheta a trecut cu succes toate etapele critice. Zborul a testat sute de modificări față de versiunile anterioare, printre care un nou scut termic, sisteme îmbunătățite de control și un mecanism experimental pentru lansarea sateliților.

Secțiunea superioară a rachetei s-a separat conform planului de treapta inferioară „Super Heavy”, care măsoară 70 de metri și este dotată cu 33 de motoare Raptor. Spre deosebire de alte zboruri, când boosterul a fost recuperat cu brațele uriașe ale turnului de lansare, de data aceasta componenta a fost direcționată către Golful Mexic pentru a testa o nouă configurație de aterizare.

Un moment istoric a fost simularea lansării sateliților Starlink, printr-un sistem de dispersie asemănat cu un „dispenser de bomboane Pez”. De asemenea, treapta superioară a rezistat pentru prima dată intactă la reintrarea în atmosferă, după ce misiuni anterioare se încheiaseră cu distrugerea completă a navei. În final, Starship a amerizat cu succes în Oceanul Indian, confirmând progresele făcute în proiectarea scutului termic și a flapsurilor de control.

O serie de eșecuri și un drum plin de obstacole

Reușita vine după o serie de trei teste consecutive încheiate cu explozii ale treptei superioare, fie în spațiu, fie deasupra Caraibelor. În iunie, un alt prototip a fost distrus în timpul unui test la sol, trimițând resturi până pe teritoriul Mexicului.

Problemele tehnice și defecțiunile repetate i-au făcut pe mulți experți să se întrebe dacă strategia „test-to-failure” (testare până la eșec) a SpaceX poate asigura fiabilitatea necesară pentru misiuni cu echipaj. În timp ce rivalii Blue Origin și United Launch Alliance au preferat un parcurs mai prudent, cu ani de testări la sol înainte de primul zbor, SpaceX a ales să învețe prin lansări rapide, chiar dacă riscante.

Elon Musk a rămas însă încrezător. Cu câteva zile înainte de zbor, el spunea că obiectivul este ca, în următorii 6-7 ani, să existe zile în care Starship să fie lansată de peste 20 de ori în 24 de ore.

Miza: Marte, Luna și sateliții Starlink

Succesul Starship este esențial pentru două direcții majore ale SpaceX. Prima este programul NASA de revenire pe Lună: agenția spațială americană a ales o versiune modificată a Starship pentru a transporta astronauți în cadrul misiunii Artemis, programată pentru 2027. Întârzierea dezvoltării rachetei ar pune în pericol calendarul NASA.

A doua miză este rețeaua Starlink, afacerea de internet prin satelit care a devenit deja o resursă strategică în zone de conflict. Pentru a continua extinderea globală, SpaceX are nevoie de Starship, singura rachetă capabilă să lanseze loturi mari de sateliți de dimensiuni crescute.

Totuși, provocările tehnice rămân considerabile. Musk a recunoscut că cel mai dificil obstacol este scutul termic complet reutilizabil: spre deosebire de naveta spațială, care necesita nouă luni de recondiționare a scutului după fiecare misiune, Starship trebuie să fie pregătită pentru relansare imediată.

O victorie importantă, dar nu decisivă

Chiar dacă zborul de marți marchează un progres major, specialiștii avertizează că Starship nu a demonstrat încă fiabilitatea de care are nevoie pentru misiuni comerciale sau cu echipaj. Următoarele teste vor viza alimentarea cu combustibil în orbită, un pas esențial pentru ca racheta să poată realiza zboruri interplanetare.

Pentru moment, SpaceX poate însă sărbători faptul că a bifat prima misiune completă a Starship fără dezastru. Într-un domeniu unde fiecare pas înseamnă ani de muncă și miliarde de dolari investiți, acesta este un pas uriaș.